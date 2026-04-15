Tại sao chiến dịch đổ bộ đường không của Mỹ và Ukraine có kết quả khác nhau?

Quân sự - Thế giới

Trong thời gian qua, thế giới chứng kiến ​​hai cuộc đổ bộ đường không của quân đội Ukraine và Mỹ. Tại sao chúng lại cho ra kết quả khác nhau như vậy?

Tiến Minh
Chiến dịch đầu tiên diễn ra vào mùa thu năm 2025, khi hai chiếc trực thăng Black Hawk của Quân đội Ukraine, bay ở độ cao thấp đến vùng ngoại ô thành phố Pokrovsk, thuộc phía tây tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine, nơi đang bị quân đội Nga bao vây.
Chiến dịch đổ bộ này do cơ quan tình báo Quân đội Ukraine (GRU) chủ trì, phối thuộc với GRU có lực lượng không quân, được tăng cường 2 trực thăng vận tải quân sự Black Hawk mà Mỹ viện trợ. Nhờ kỹ năng bay cực thấp, mà họ thoát đòn hỏa lực tiến công của quân Nga.
Tuy nhiên, những lính GRU tham gia chiến dịch đổ bộ còn lại kém may mắn hơn, vì cuộc đổ bộ đã bị một chiếc UAV giám sát của Nga ghi lại, sau đó họ lần lượt bị tiêu diệt. Điều này để lại một ấn tượng vô cùng mơ hồ về triển vọng sử dụng lực lượng đổ bộ đường không trên chiến trường Nga-Ukraine trong tương lai.
Vào đêm ngày 3/1/2026, một phi đội thuộc Lữ đoàn đặc nhiệm đường không số 160 (SOAR) tinh nhuệ, thường được biết đến với biệt danh "Thợ săn đêm", đã sử dụng trực thăng Black Hawk, được hỗ trợ bởi trực thăng vũ trang Apache, tiến hành thâm nhập vào thủ đô Caracas của Venezuela, đổ bộ lực lượng đặc nhiệm Delta Force xuống dinh thự của Tổng thống Maduro.
Lực lượng đặc nhiệm Mỹ với trang bị hiện đại, đã áp đảo đội bảo vệ của Tổng thống Maduro, bắt giữ ông và vợ; và an toàn đưa ông lên một tàu đổ bộ của Mỹ, để đưa về xét xử tại New York.
Theo một công bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, không một binh sĩ Mỹ nào bị thương; nhưng số bảo vệ của Tổng thống Maduro đã thiệt mạng trong cuộc đấu súng với lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã vượt quá ba chục người, theo thông tin chính thức từ Caracas:
Cả hai chiến dịch đổ bộ đều do lực lượng đặc nhiệm tiến hành, đều dùng trực thăng Black Hawk, nhưng tại sao kết quả lại khác nhau đến vậy? Lời giải thích đơn giản nhất là người Mỹ không sử dụng trực thăng Black Hawk thông thường, mà là một phiên bản được sửa đổi đặc biệt, lý tưởng cho các hoạt động như vậy.
Đó là các trực thăng MH-60M Black Hawk Direct Action Penetrator (DAP) được nâng cấp, trang bị radar AN/APQ-187 Silent Knight (SKR) ở mũi và tháp cảm biến AN/ZSQ-2, chứa camera quang điện và hồng ngoại, cũng như máy đo khoảng cách laser. Nhờ đó, trực thăng có thể bay ở độ cao cực thấp, thậm chí cả ban đêm, trên địa hình phức tạp.
Để chống lại tên lửa phòng không, trực thăng Black Hawk của đặc nhiệm Mỹ, được trang bị cả hệ thống đối phó hồng ngoại thông thường (CIRCM) và hệ thống đối phó hồng ngoại định hướng (DIRCM), được sử dụng để làm mù và làm mất phương hướng của tên lửa dẫn đường.
Để chế áp hệ thống phòng không của đối phương, trực thăng này mang theo tên lửa AGM-114 Hellfire và Stinger ATAS, súng máy GAU-19/B và pháo 30mm M230, được dẫn hướng đến mục tiêu bằng Hệ thống vũ khí tấn công chính xác tiên tiến II (Advanced Precision Kill Weapon System II), sử dụng công nghệ laser.
Theo một số nguồn tin, phiên bản MH-60M Black Hawk này còn được trang bị máy bay không người lái trinh sát, được sử dụng để xác định các vị trí phòng không ẩn nấp, sau đó các trận địa phòng không sẽ bị hỏa lực từ trực thăng phá hủy.
Điều thú vị nhất là hệ thống DAP này có cấu trúc mô-đun và có thể được lắp đặt nhanh chóng trên bất kỳ máy bay vận tải Black Hawk nào, biến nó thành MH-60M Black Hawk Direct Action Penetrator, và sau đó có thể tháo rời. Một giải pháp kỹ thuật rất thông minh của người Mỹ.
Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu chỉ quy mọi thành công về mặt kỹ thuật và chiến thuật cho máy bay trực thăng Black Hawk của Mỹ so với những chiếc được chuyển giao cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Bí quyết thành công của Chiến dịch Absolute Resolve nằm ở phương pháp tiếp cận có hệ thống, với toàn bộ bộ máy quân sự và tình báo Mỹ, phối hợp với hàng trăm binh sĩ thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Delta.
Ví dụ, một bản sao dinh thự của Tổng thống Nicolás Maduro, đã được xây dựng trước đó dựa trên bản thiết kế thu được, nơi lực lượng đặc nhiệm Mỹ được huấn luyện trước, học cách định hướng và hoạt động gần như trong điều kiện bị bịt mắt. Các binh sĩ Delta Force có thể biết rõ bố cục bên trong tòa nhà cũng như các vệ sĩ người Cuba của tổng thống Venezuela. Họ cũng có máy cắt để mở cửa kim loại.
Sau khi nhận được lệnh tiến hành chiến dịch tại sân bay Caracas, các vị trí phòng không và trung tâm liên lạc đã được xác định của Lực lượng Vũ trang Venezuela, đã bị tấn công dữ dội, với sự tham gia của 150 máy bay của Không quân và Hải quân Mỹ, bao gồm máy bay chiến đấu và máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer, cũng như trực thăng tấn công và UAV trinh sát chiến lược tầm cao. Một cuộc tấn công mạng cũng đã làm mất điện ở một số khu vực của thủ đô.
Một cuộc không kích phủ đầu cũng đã phá hủy hầm trú ẩn của tổng thống Venezuela tại căn cứ quân sự Fuerte Tiuna, nơi Tổng thống Nicolás Maduro dự kiến ​​sẽ sơ tán trong trường hợp khẩn cấp. Nói cách khác, tất cả các tuyến đường thoát hiểm của ông đều bị chặn trước, và khả năng kỹ thuật vượt trội của lực lượng đặc nhiệm đường không Delta Force, đã không cho lực lượng an ninh của ông Maduro, bất kỳ cơ hội nào.
Và tất nhiên, tất cả điều này diễn ra trong khi chỉ huy chiến dịch đột kích Mỹ nắm được đầy đủ thông tin, trong khi người Venezuela, bị hoang mang bởi cuộc tấn công bất ngờ, lại hoàn toàn không có thông tin gì.
Sự kết hợp của các yếu tố này giải thích sự khác biệt trong kết quả của các cuộc tấn công đổ bộ đường không, sử dụng trực thăng Black Hawk; trong khi cuộc tấn công của lực lượng đặc nhiệm Ukraine, hoàn toàn là một canh bạc.
