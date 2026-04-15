Iran nhận Mi-28 “Thợ săn đêm”, phô diễn sức mạnh trên bầu trời Tehran

Các trực thăng Mi-28 Nga vừa bàn giao cho Iran đã xuất hiện trên bầu trời Tehran, cho thấy bước tiến mới trong hợp tác quân sự và năng lực tác chiến của Tehran.

Iran đã chính thức đưa vào hoạt động những chiếc trực thăng tấn công Mi-28 do Nga sản xuất, với các chuyến bay được ghi nhận trên bầu trời thủ đô Tehran trong thời gian gần đây. Động thái này được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm nâng cấp đáng kể năng lực tác chiến đường không của nước này.

Theo thông tin từ Military Watch Magazine, ít nhất một số trực thăng Mi-28 đã được triển khai bay thử và trình diễn trên không phận Tehran, cho thấy chúng đã sẵn sàng bước vào giai đoạn vận hành thực tế.

Các báo cáo trước đó cho biết khoảng 3 chiếc Mi-28 đã được bàn giao cho Iran từ đầu năm 2026, tuy nhiên quy mô hợp đồng tổng thể vẫn chưa được công bố.

Bước nhảy vọt về năng lực tác chiến

Mi-28, biệt danh “Thợ săn đêm”, là một trong những trực thăng tấn công hiện đại nhất của Nga, được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ chống tăng, yểm trợ hỏa lực và tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết.

Mi-28 - trực thăng tấn công hiện đại trên bầu trời Tehran.

So với lực lượng trực thăng hiện có vốn phụ thuộc nhiều vào các dòng máy bay từ thời Chiến tranh Lạnh, việc tiếp nhận Mi-28 được đánh giá là “cú hích công nghệ” lớn đối với quân đội Iran.

Dòng trực thăng này được trang bị pháo 30mm, tên lửa chống tăng, rocket dẫn đường và hệ thống cảm biến hiện đại, cho phép tấn công chính xác mục tiêu mặt đất cũng như hỗ trợ lực lượng bộ binh trong chiến đấu.

Ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh căng thẳng

Việc Mi-28 xuất hiện trên bầu trời Tehran không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn là thông điệp chính trị - quân sự rõ ràng trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.

Giới phân tích nhận định các trực thăng này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa từ bên ngoài, đặc biệt trong kịch bản xung đột cường độ cao hoặc chiến tranh phi đối xứng.

Ngoài ra, Mi-28 cũng được xem là công cụ hiệu quả để đối phó với các lực lượng vũ trang phi nhà nước, nhờ khả năng tấn công chính xác và hoạt động linh hoạt trên chiến trường phức tạp.

Mở rộng hợp tác quân sự Nga - Iran

Việc bàn giao Mi-28 là một phần trong xu hướng hợp tác quốc phòng ngày càng sâu rộng giữa Moscow và Tehran. Trước đó, Iran cũng đã bày tỏ quan tâm tới các hệ thống vũ khí khác của Nga như tiêm kích Su-35 hay máy bay huấn luyện Yak-130.

Sự xuất hiện của các khí tài hiện đại này cho thấy Iran đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách công nghệ quân sự với các đối thủ trong khu vực, đồng thời củng cố năng lực răn đe trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng phức tạp.