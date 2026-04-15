Xung đột Trung Đông: Đàm phán và căng thẳng đan xen giữa các bên

Mỹ, Iran, Israel và Liban đối mặt với thách thức kiểm soát xung đột, trong khi nguy cơ va chạm quân sự vẫn treo lơ lửng trên khu vực.

Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi các nỗ lực ngoại giao song song với hoạt động quân sự đang diễn ra dồn dập, làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng.

Theo hãng tin AP, Mỹ và Iran đang xúc tiến tổ chức vòng đàm phán thứ hai, sau khi vòng tiếp xúc đầu tiên tại Pakistan không đạt được thỏa thuận. Động thái này diễn ra trong bối cảnh xung đột kéo dài hơn 7 tuần, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu.

Cột khói bốc lên từ các khu dân cư sau đợt không kích trong xung đột giữa Hezbollah và Israel, tại một đô thị ven biển ở Lebanon, tháng 4/2026. (Ảnh: AP)

Một trong những điểm nóng hiện nay là eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới. Mỹ đã triển khai phong tỏa hải quân nhằm gây sức ép kinh tế với Iran, trong khi một số tàu chở dầu vẫn cố gắng vượt qua khu vực này, làm gia tăng nguy cơ va chạm quân sự.

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu bị tấn công, còn phía Mỹ cáo buộc Tehran sử dụng eo biển Hormuz như công cụ “tống tiền” chiến lược. Các nước châu Âu như Anh, Pháp cũng đang tính toán triển khai lực lượng để bảo vệ tuyến hàng hải quan trọng này.

Song song với căng thẳng Mỹ-Iran, một diễn biến đáng chú ý là Israel và Liban chuẩn bị tiến hành đối thoại trực tiếp tại Washington - lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ.

Cuộc đàm phán được Mỹ làm trung gian, tập trung vào khả năng ngừng bắn và vấn đề giải giáp lực lượng Hezbollah - nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Tuy nhiên, triển vọng đạt kết quả tích cực vẫn còn nhiều nghi ngại.

Hezbollah đã tuyên bố không công nhận bất kỳ thỏa thuận nào đạt được từ cuộc đàm phán này, cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Liban cũng như những rào cản lớn đối với tiến trình hòa bình.

Trong khi đó, giao tranh giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn dữ dội, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa tại Liban.

Các chuyên gia nhận định, việc đồng thời mở hai kênh đàm phán - Mỹ-Iran và Israel-Liban - cho thấy nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh nhằm kiểm soát khủng hoảng. Tuy nhiên, với các lợi ích chiến lược đan xen và sự tham gia của nhiều bên, nguy cơ leo thang vẫn hiện hữu.

Theo tổng hợp từ các nguồn tin quốc tế, khu vực Trung Đông đang đứng trước “ngã rẽ” quan trọng: hoặc tiến tới các thỏa thuận hạ nhiệt, hoặc trượt sâu hơn vào vòng xoáy xung đột quy mô lớn.