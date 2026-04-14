Nga dùng tên lửa tiêm kích cho phòng không chống UAV

Hệ thống FrankenSAM sử dụng tên lửa R-77-1, cho thấy cách Nga tận dụng nguồn lực để thích ứng với các mối đe dọa mới trong chiến tranh hiện đại.

Nga đã triển khai hệ thống phòng không “FrankenSAM” đầu tiên sử dụng tên lửa không đối không R-77-1 đặt trên xe tải tại khu vực Oryol, nhằm đối phó các đợt tấn công ngày càng gia tăng bằng UAV và tên lửa hành trình từ Ukraine.

Hình ảnh do kênh Telegram quân sự Nga công bố ngày 11/4/2026 cho thấy hệ thống này được lắp trên khung gầm xe tải dòng Ural, mang theo 4 tên lửa R-77-1. Đây là lần đầu tiên ghi nhận việc một loại tên lửa vốn dùng cho tiêm kích được sử dụng trong vai trò phòng không mặt đất.

Nga đã triển khai một hệ thống phòng không FrankenSAM R-77-1 cải tiến để đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình của Ukraine trên lãnh thổ của mình, nhưng hệ thống này có tầm hoạt động hạn chế do không có radar tích hợp. Ảnh: Telegram/ Voenny Osvedomitel

Oryol, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 160 km, đã nhiều lần trở thành mục tiêu của UAV tầm xa và vũ khí tấn công một chiều trong giai đoạn từ cuối năm 2025 đến đầu 2026. Việc triển khai FrankenSAM tại đây phản ánh nhu cầu cấp bách của Nga trong việc tăng cường phòng không cho khu vực hậu phương.

Tuy nhiên, hệ thống này mang nhiều đặc điểm “chắp vá”. Bệ phóng sử dụng trực tiếp giá treo tên lửa hàng không, không có ống phóng bảo vệ (canister) và cũng không được trang bị radar hay hệ thống điều khiển hỏa lực tích hợp. Điều này cho thấy nó phải phụ thuộc hoàn toàn vào dữ liệu chỉ thị mục tiêu từ các nguồn bên ngoài như radar mạng lưới hoặc trinh sát.

Tên lửa R-77-1 vốn là vũ khí không đối không tầm trung trang bị cho các tiêm kích như Su-35, Su-30SM hay MiG-29. Trong điều kiện phóng từ trên không, tên lửa này có tầm bắn lên tới 110 km và tốc độ gần Mach 4. Tuy nhiên, khi triển khai từ mặt đất, hiệu suất bị suy giảm đáng kể do thiếu vận tốc và độ cao ban đầu.

Các ước tính cho thấy khi phóng từ mặt đất, R-77-1 chỉ đạt tầm đánh chặn khoảng 1,2–12 km, với độ cao tối đa khoảng 9 km. Việc mất tới 70-90% năng lượng ban đầu khiến khả năng tiêu diệt mục tiêu nhanh hoặc cơ động bị hạn chế đáng kể.

Dù vậy, hệ thống này vẫn có thể đóng vai trò phòng không tầm ngắn, bảo vệ các mục tiêu quan trọng như kho đạn, trung tâm hậu cần hoặc sở chỉ huy trước các mối đe dọa bay thấp như UAV cảm tử, tên lửa hành trình hoặc trực thăng.

So với các hệ thống tương tự ở phương Tây, FrankenSAM của Nga có mức độ hoàn thiện thấp hơn. Ví dụ, hệ thống NASAMS sử dụng tên lửa AIM-120 trong ống phóng kín, tích hợp radar và điều khiển hỏa lực hiện đại, đạt tầm bắn trên 20-30 km khi phóng từ mặt đất. Trong khi đó, các hệ thống “FrankenSAM” của Ukraine cũng kết hợp nhiều loại tên lửa với nền tảng Liên Xô cũ nhưng có mức tích hợp cao hơn.

Một hạn chế khác của hệ thống Nga là khả năng tác chiến liên tục thấp. Mỗi xe chỉ mang 4 tên lửa và quá trình nạp đạn nhiều khả năng phải thực hiện thủ công, làm tăng thời gian gián đoạn và nguy cơ bị tấn công khi tái nạp.

Ngoài ra, việc sử dụng chung tên lửa R-77-1 cho cả không quân và phòng không mặt đất có thể gây áp lực lên nguồn dự trữ, đặc biệt khi đã có dấu hiệu Nga phải sử dụng các loại tên lửa cũ hơn như R-27 trong không chiến.

Giới chuyên gia nhận định, FrankenSAM R-77-1 chỉ là giải pháp tạm thời nhằm duy trì năng lực phòng không trong bối cảnh Nga bị hao hụt hệ thống phòng không chuyên dụng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nó cũng cho thấy chiến tranh hiện đại đang buộc các bên phải linh hoạt tận dụng mọi nguồn lực sẵn có để thích ứng với các mối đe dọa mới.