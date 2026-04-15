Sun Group cảnh báo thủ đoạn mạo danh thương hiệu du lịch, tuyển dụng

Tập đoàn Sun Group khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi giao dịch,chỉ thực hiện trên các kênh chính thức để tránh bị lừa đảo.

Thời gian gần đây, tình trạng giả mạo website, fanpage các thương hiệu khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, tuyển dụng của tập đoàn Sun Group và các công ty thành viên đang diễn ra với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Sun Group khuyến cáo khách hàng cần thận trọng khi sử dụng dịch vụ và giao dịch trên Internet để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo.

Từ cuối năm 2023 đến nay, Sun Group ghi nhận sự xuất hiện của hàng trăm kênh mạo danh Tập đoàn và các thương hiệu thành viên ở mảng kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và tuyển dụng. Các đối tượng này không chỉ lạm dụng công nghệ để lừa đảo tiền cọc, đánh cắp dữ liệu khách hàng mà còn lập website, fanpage chứa các nội dung bất hợp pháp. Các fanpage giả thường dùng tên gọi gần giống hệ thống chính thức, sao chép hình ảnh, logo, nội dung từ kênh thật, thậm chí đăng lại bài viết gần như đồng thời để tạo cảm giác “cập nhật”.

Đại diện Tập đoàn Sun Group cho biết, đã áp dụng đồng thời nhiều biện pháp phòng chống và cảnh báo lừa đảo tới khách hàng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để cung cấp thông tin, báo cáo sự vụ, tiếp nhận phản hồi và tư vấn khách hàng để khắc phục hậu quả… nhưng đến nay các trang web, fanpage lừa đảo vẫn liên tiếp được dựng lên, với chiêu thức, kịch bản mới tinh vi hơn.

Lừa đảo dịch vụ nghỉ dưỡng: Vỏ bọc ngụy trạng bằng follow ảo, tích xanh

Tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, Sun Group ghi nhận sự bùng phát của hàng loạt fanpage giả mạo các thương hiệu khách sạn, resort cao cấp của Tập đoàn như: Serena Resort Kim Bôi, Oakwood Ha Long, Mercure Danang French Village Bana Hills, Yoko Onsen Quang Hanh, Hotel de la Coupole - MGallery và Novotel Danang Premier Han River. Mới đây nhất là Fanpage giả mạo thương hiệu Sun Baravia Phú Quốc.

Đáng chú ý, để tạo lòng tin nhằm lôi kéo khách hàng chuyển khoản đặt cọc tiền phòng, các đối tượng đã sử dụng những thủ đoạn rất tinh vi như thuê dấu "tích xanh" từ các nền tảng mạng xã hội cấp độc quyền cho thương hiệu, gây nhầm lẫn nghiêm trọng cho du khách. Chiêu trò này đã từng áp dụng tại các trang fanpage mạo danh Serena Resort Kim Bôi, Mercure Danang và Novotel Danang.

Không dừng ở đó, nhiều đối tượng thậm chí sử dụng chiêu trò mua lại fanpage cũ có lượng theo dõi lớn, sau đó đổi tên trang và chạy quảng cáo (Ads) để tiếp cận lượng lớn khách hàng. Ví dụ như với nhóm fanpage mạo danh thương hiệu khu nghỉ dưỡng Yoko Onsen Quang Hanh.

Tất cả lớp ngụy trang nhằm đánh lừa ngay cả những người dùng thận trọng. Trên nền tảng giả mạo này, các lời mời gọi quen thuộc được đưa ra như book phòng giá tốt, nhận ưu đãi, giữ chỗ bằng đặt cọc, và yêu cầu chuyển khoản trước.

Một website được lập để giả mạo thương hiệu khách sạn La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton. Website hiện đã bị xử lý.

Dù nhiều lần bị phát hiện, bị nền tảng gỡ kênh, các nhóm đối tượng vẫn tiếp tục sử dụng kỹ thuật, thủ thuật quen thuộc để mở lại trang giả mạo hoặc liên tục lập kênh mới để tiếp tục hành vi phạm pháp.

Đỉnh điểm của các hành vi mạo danh là sự vụ xảy ra vào tháng 6/2025, khi thương hiệu Sky36 của Novotel Danang Premier Han River bị đối tượng xấu sử dụng trái phép hình ảnh quảng bá để lập website giả mạo (sky36vip.com). Website này chứa các thông tin, hình ảnh đồi trụy, trái thuần phong mỹ tục, dẫn dắt người dùng vào các dịch vụ bất hợp pháp. Do máy chủ đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam, việc xử lý gặp nhiều khó khăn, tốn thời gian, ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín của thương hiệu và niềm tin từ cộng đồng khách hàng.

Cảnh giác với lừa đảo tuyển dụng

Lợi dụng tâm lý tìm việc của người lao động, các đối tượng còn giả mạo thưởng hiệu tuyển dụng Sun Group để trục lợi.

Gần đây nhất, vào đầu tháng 9/2025, xuất hiện mạng lưới đối tượng lập các nhóm Facebook/Zalo mang tên "Sun Group Sơ Tuyển Nhân Sự", dẫn dụ ứng viên truy cập vào các website mạo danh (như quyxahoibaoan.xskienthudo.com). Tại đây, ứng viên bị yêu cầu đóng phí 5.000 VNĐ vào "Quỹ Xã hội Bảo An" và thực hiện các bài kiểm tra trực tuyến.

Kênh Fanpage giả mạo thương hiệu tuyển dụng Sun Hospitality Group

Nguy hiểm hơn, Tập đoàn đã ghi nhận tình trạng đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ Deepfake video/audio để giả mạo nhân sự Sun Group trực tiếp phỏng vấn. Toàn bộ kịch bản này được dựng lên nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân và lừa đảo tài chính.

Cũng trong năm vừa qua, vào tháng 5/2025, một trang fanpage mạo danh "Kênh tuyển dụng Sun Hospitality Group" cũng được lập ra với địa chỉ IP được quản lý từ nước ngoài (Campuchia), sử dụng email và số điện thoại giả mạo để lừa gạt ứng viên.

Các sự vụ trên tương tự chuỗi sự vụ liên quan đến việc mạo danh thương hiệu Tuyển dụng Sun Group đã từng xử lý vào tháng 8/2024. Thời gian đó, website mạo danh đã bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên, các đối tượng lừa đảo liên tục thay đổi kịch bản, cách thức mạo danh, xâm hại nghiêm trọng tới uy tín Sun Group và gây tổn hại lòng tin tới cộng đồng là khách hàng, người lao động.

Quyết liệt xử lý vấn nạn lừa đảo và mạo danh

Trước thực trạng trên, Sun Group đã chủ động áp dụng đồng loạt nhiều biện pháp nâng cao cảnh giác, phòng chống lừa đảo tới khách hàng bằng cách liên tục đăng tin cảnh báo trên các kênh chính thức của thương hiệu. Đồng thời, Tập đoàn đã gửi công văn trình báo sự việc tới cơ quan quản lý truyền thông, cũng như Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an để đề nghị hỗ trợ xử lý.

Đại diện Tập đoàn Sun Group nhấn mạnh: "Chúng tôi không khoan nhượng với bất kỳ hành vi mạo danh nào làm ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu và quyền lợi của khách hàng. Chúng tôi đang tích cực làm việc với các cơ quan chức năng để đưa các đối tượng lừa đảo ra trước pháp luật."

Sun Group khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác kiểm tra chéo thông tin trước khi chuyển tiền đặt cọc dịch vụ du lịch hoặc ứng tuyển tìm việc, chỉ giao dịch qua các kênh chính thức đã được công bố của Sun Group và các đơn vị thành viên.

Tập đoàn Sun Group cho biết chỉ sử dụng website và Fanpage chính thức và duy nhất sau đây: Website Tập đoàn: https://sungroup.com.vn/; Fanpage Tập đoàn: https://www.facebook.com/tapdoanmattroi; Website Tuyển dụng: https://tuyendung.sungroup.com.vn/; Fanpage Tuyển dụng: https://www.facebook.com/tdsungroup

Song song với các hoạt động xử lý các kênh mạo danh thương hiệu của Tập đoàn, đại diện Tập đoàn Sun Group cho biết, sẵn sàng tiếp nhận đơn tố giác từ người dân khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo mạo danh thương hiệu.