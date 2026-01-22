Sun PhuQuoc Airways mở đường bay thẳng Phú Quốc - Đài Bắc: Vé chỉ từ 1,5 triệu đồng

Hãng hàng không full-service Việt Nam đầu tiên khai thác chặng Phú Quốc - Đài Bắc

Theo kế hoạch công bố, đường bay thẳng Phú Quốc - Đài Bắc sẽ được Sun PhuQuoc Airways chính thức khai thác từ ngày 29/3/2026. Tần suất khai thác dự kiến là 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ 3, 4, 5, 7 và Chủ nhật, với thời gian bay khoảng 3 tiếng 50 phút.

Đường bay thẳng giúp hành khách tiết kiệm chi phí và thời gian

Việc mở đường bay này đánh dấu cột mốc quan trọng, đưa Sun PhuQuoc Airways trở thành hãng hàng không full-service nội địa đầu tiên kết nối trực tiếp đảo Ngọc với một trong những trung tâm kinh tế - du lịch sôi động bậc nhất Châu Á là Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc). Đường bay mới giúp hành khách tối ưu cả về hành trình lẫn chi phí, khi không phải nối chuyến qua các điểm đến khác và mức phí bay cùng Sun PhuQuoc Airways cũng hết sức hợp lý.

Tiếp nối Đài Bắc, hãng dự kiến mở rộng mạng bay đến Cao Hùng (Kaohsiung) từ Quý III/2026, khẳng định cam kết gia tăng sự hiện diện tại thị trường Đài Loan (Trung Quốc) và mang đến đa dạng lựa chọn cho hành khách.

Mở bán với loạt ưu đãi đặc biệt

Chào mừng đường bay quốc tế đầu tiên, Sun PhuQuoc Airways tung các chính sách giá "chưa từng có". Cụ thể, từ ngày 21/1 đến 01/4/2026, hành khách mua vé cho các chuyến bay khởi hành từ Phú Quốc đi Đài Bắc trong giai đoạn từ 29/3 đến 01/4/2026 sẽ được hưởng mức giá đặc biệt chỉ 1.586.000 VNĐ/vé (đã bao gồm thuế phí).

Nhiều chương trình ưu đãi áp dụng trong giai đoạn mở bán

Song song đó, trong 4 tuần kể từ giai đoạn mở bán chính thức, hãng cũng triển khai chương trình ưu đãi 20% giá vé khi hành khách đặt mua qua kênh website, ứng dụng, phòng vé của hãng tại Việt Nam hoặc hệ thống đại lý được ủy quyền tại Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc).

Đặc biệt, nhằm kích cầu du lịch nhóm (MICE, gia đình), Sun PhuQuoc Airways áp dụng chính sách tặng vé miễn phí (chưa bao gồm thuế phí) vô cùng hấp dẫn. Theo đó, từ 21/1 đến 30/6/2026, các đoàn từ 10 hành khách trở lên sẽ được tặng 1 vé miễn phí, đoàn từ 20 đến 29 khách được tặng 2 vé miễn phí và đoàn từ 30 khách trở lên được tặng 3 vé miễn phí.

Cú hích cho tăng trưởng du lịch

Chính sách miễn thị thực cho khách quốc tế đến Phú Quốc trong thời gian lưu trú lên tới 30 ngày, áp dụng từ tháng 3/2024 tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt, đặc biệt đối với các thị trường Đông Bắc Á như Đài Loan (Trung Quốc).

Phú Quốc là điểm đến yêu thích của khách Đài Loan

Bên cạnh yếu tố kết nối, Phú Quốc còn hấp dẫn với vẻ đẹp hiếm có của biển xanh thấu đáy, những bãi cát trắng mịn như kem và rừng nguyên sinh bạt ngàn. Từ bộ sưu tập những khu nghỉ dưỡng cao cấp được thế giới vinh danh tới những sản phẩm du lịch độc đáo: nơi duy nhất trên thế giới đang có 2 màn trình diễn pháo hoa mỗi đêm với show diễn Bản giao hưởng đại dương - Symphony of the sea và Nụ hôn biển cả - Kiss of the sea hay nơi có cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới Hòn Thơm, được Lonely Planet và CNN ca ngợi là trải nghiệm yêu thích và bắt buộc phải thử tại Phú Quốc. Bên cạnh đó là văn hóa "chợ đêm" hấp dẫn, có thể kể đến như VUI-Fest Bazaar hay Sunset Bazaar, hay những công trình du lịch mang tính biểu tượng như Cầu Hôn - cây cầu "không chạm" duy nhất trên thế giới…

Năm 2025, riêng tại Phú Quốc, theo ghi nhận từ Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc cho thấy, đảo Ngọc đã đón hơn 144.000 lượt khách Đài Loan (Trung Quốc), phản ánh nhu cầu thực tế lớn và ổn định của thị trường này đối với Phú Quốc.

Trong bối cảnh năm 2026, tỉnh An Giang đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt du khách, tăng 3,6% so với năm 2025; trong đó khách quốc tế đạt khoảng 2,12 triệu lượt, tăng 11%. Việc gia tăng các đường bay thẳng quốc tế, đặc biệt từ những thị trường trọng điểm như Đài Loan, được xem là một trong những động lực quan trọng góp phần hiện thực hóa các mục tiêu này.

Là hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam mang tên một hòn đảo, Sun PhuQuoc Airways được Sun Group đầu tư và phát triển theo mô hình mạng bay “trục nan”, kết nối trực tiếp Phú Quốc với các trung tâm du lịch – kinh tế trong và ngoài nước bằng các chuyến bay thẳng, chi phí hợp lý và trải nghiệm liền mạch gắn với hệ sinh thái đảo Ngọc. Chỉ trong chưa đầy 5 tháng, hãng đã liên tiếp hoàn tất các chứng nhận quan trọng của Cục Hàng không Việt Nam, bao gồm Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay (AOC) với phạm vi khai thác được mở rộng sang các đường bay quốc tế châu Á – Trung Đông, Giấy chứng nhận Cơ sở huấn luyện được phê chuẩn (ATO) và Giấy chứng nhận Tổ chức bảo dưỡng tàu bay (AMO). Cùng với đó, hãng cũng xây dựng đội tàu bay trẻ nhất Việt Nam với 5/9 tàu là A321NX mới xuất xưởng (tính từ khi đón tàu bay đầu tiên vào ngày 10/8/2025 đến tháng 2/2026). Trong tháng 12/2025 vừa qua, SPA đã đạt chỉ số đúng giờ (OTP) 93,5% – mức cao nhất toàn ngành hàng không nội địa. Đây chính là những “bệ phóng” để SPA không chỉ nâng cao trải nghiệm hành khách mà còn sẵn sàng mở rộng tần suất và mạng bay quốc tế một cách bền vững.