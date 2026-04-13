Sự thật thú vị về thiên hà Andromeda XXXVI

Một thiên hà có tuổi đời 12,5 tỷ năm đã được phát hiện, hé lộ những manh mối quan trọng về sự tiến hóa ban đầu của vũ trụ.

Với quầng vật chất tối riêng, thiên hà Andromeda là một "phòng thí nghiệm" lý tưởng để khám phá và nghiên cứu các hệ thống thiên hà siêu mờ khác. Cho đến nay, thiên hà Andromeda có hơn 40 thiên hà vệ tinh lùn đã được biết đến, trong đó khoảng 16 thiên hà được phân loại là thiên hà lùn siêu mờ (UFD).

Gần đây, Notebook Check, một trang tin công nghệ, đã đăng một bài viết trên blog đưa tin về việc phát hiện ra một thiên hà lùn cực kỳ mờ nhạt có tên Andromeda XXXVI gần thiên hà Andromeda. Thiên hà này cách Dải Ngân hà khoảng 2,53 triệu năm ánh sáng.

Dưới sự dẫn dắt của Joanna D. Sakowska thuộc Viện Vật lý Thiên văn Andalusia, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra Andromeda XXXVI, một thiên hà lùn cực kỳ mờ nhạt. Những thiên thể này thường nhỏ, tiến hóa kém và chứa một lượng lớn vật chất tối, khiến chúng trở nên có giá trị trong việc hiểu các cơ chế hình thành thiên hà.

Dữ liệu quan sát cho thấy Andromeda XXXVI cách Dải Ngân hà khoảng 2,53 triệu năm ánh sáng. Các nhà nghiên cứu đã xác định độ sáng tuyệt đối của nó là -6,0 và bán kính khoảng 208 năm ánh sáng.

Thiên hà này được ước tính khoảng 12,5 tỷ năm tuổi, khiến nó trở thành một mẫu vật quý giá để nghiên cứu giai đoạn đầu sơ khai tiến hóa của vũ trụ. Bởi vì các thiên hà lùn như vậy thường tiến hóa chậm và giữ lại các đặc điểm vật chất của vũ trụ sơ khai, từ đó mà các nhà khoa học có thể suy ra các điều kiện vật lý và quá trình tiến hóa của vũ trụ sơ khai bằng cách nghiên cứu, phân tích thành phần của chúng.