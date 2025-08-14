Hà Nội

Sự thật kinh hoàng về vụ nổ sao chổi cách đây 12.800 năm

Giải mã

Sự thật kinh hoàng về vụ nổ sao chổi cách đây 12.800 năm

Gần 13.000 năm trước, một mảnh sao chổi khổng lồ đã phát nổ trên bầu trời Louisiana (Mỹ). Sự kiện này được cho là đã "xóa sổ" một nền văn minh tiên tiến.

Tâm Anh (theo DM, Ancient origins)
Vào khoảng 12.800 năm trước, một mảnh vỡ khổng lồ của sao chổi đã phát nổ trên bầu trời - nơi hiện nay là bang Louisiana (Mỹ), biến đá thành thủy tinh và hứa hẹn cung cấp bằng chứng cho giả thuyết về một nền văn minh cổ đại.
Vào khoảng 12.800 năm trước, một mảnh vỡ khổng lồ của sao chổi đã phát nổ trên bầu trời - nơi hiện nay là bang Louisiana (Mỹ), biến đá thành thủy tinh và hứa hẹn cung cấp bằng chứng cho giả thuyết về một nền văn minh cổ đại.
Nghiên cứu mới ủng hộ những ý tưởng đã cung cấp thêm bằng chứng cho giả thuyết của tác giả người Anh Graham Hancock, người đã cùng nhà học nghiên cứu sao chổi, Tiến sĩ Allan West của Comet Research Group (trụ sở tại bang Michigan, Mỹ), thảo luận về những phát hiện này.
Nghiên cứu mới ủng hộ những ý tưởng đã cung cấp thêm bằng chứng cho giả thuyết của tác giả người Anh Graham Hancock, người đã cùng nhà học nghiên cứu sao chổi, Tiến sĩ Allan West của Comet Research Group (trụ sở tại bang Michigan, Mỹ), thảo luận về những phát hiện này.
Cuốn sách bán chạy của tác giả Hancock chứng minh sự tồn tại của một nền văn minh tiên tiến nhưng đã bị "xóa sổ" bởi một thảm họa đến từ vũ trụ cách đây khoảng 12.800 năm.
Cuốn sách bán chạy của tác giả Hancock chứng minh sự tồn tại của một nền văn minh tiên tiến nhưng đã bị "xóa sổ" bởi một thảm họa đến từ vũ trụ cách đây khoảng 12.800 năm.
Tác giả Hancock cho biết nghiên cứu của ông thường bị hiểu lầm hoặc bị các nhà phê bình bác bỏ nhưng những khám phá gần đây về tác động của sao chổi càng củng cố thêm quan điểm của mình.
Tác giả Hancock cho biết nghiên cứu của ông thường bị hiểu lầm hoặc bị các nhà phê bình bác bỏ nhưng những khám phá gần đây về tác động của sao chổi càng củng cố thêm quan điểm của mình.
Tiến sĩ West, một trong những nhà khoa học đứng sau phát hiện ở Louisiana, cảnh báo rằng những vụ nổ có sức hủy diệt như vũ khí hạt nhân có thể xảy ra phổ biến hơn so với suy nghĩ trước đây.
Tiến sĩ West, một trong những nhà khoa học đứng sau phát hiện ở Louisiana, cảnh báo rằng những vụ nổ có sức hủy diệt như vũ khí hạt nhân có thể xảy ra phổ biến hơn so với suy nghĩ trước đây.
Nghiên cứu mới của các chuyên gia đã xác định được một hõm chảo ở tiểu bang Louisiana, có niên đại khoảng 12.800 năm. Nhóm nghiên cứu cho rằng hõm chảo này do một vụ nổ trong khí quyển gây ra khi ấy. Trong trường hợp đó là sao chổi, một vụ nổ sẽ phóng thích những mảnh vụn đi khắp nơi và tạo nên những hố va chạm ở nhiều khu vực của Trái đất.
Nghiên cứu mới của các chuyên gia đã xác định được một hõm chảo ở tiểu bang Louisiana, có niên đại khoảng 12.800 năm. Nhóm nghiên cứu cho rằng hõm chảo này do một vụ nổ trong khí quyển gây ra khi ấy. Trong trường hợp đó là sao chổi, một vụ nổ sẽ phóng thích những mảnh vụn đi khắp nơi và tạo nên những hố va chạm ở nhiều khu vực của Trái đất.
Phương pháp xác định niên đại bằng phép đo phóng xạ và kính hiển vi điện tử xác định sự kiện này xảy ra trong thời kỳ được gọi là Younger Dryas. Đây là thời kỳ khí hậu ngột ngột lạnh đi và xảy ra tuyệt chủng hàng loạt. Giờ đây, các nhà nghiên cứu tìm được chứng cứ cho thấy thảm họa "từ trên trời rơi xuống" có lẽ xuất phát từ một mảnh vỡ của một sao chổi khổng lồ vào hàng ngàn năm trước.
Phương pháp xác định niên đại bằng phép đo phóng xạ và kính hiển vi điện tử xác định sự kiện này xảy ra trong thời kỳ được gọi là Younger Dryas. Đây là thời kỳ khí hậu ngột ngột lạnh đi và xảy ra tuyệt chủng hàng loạt. Giờ đây, các nhà nghiên cứu tìm được chứng cứ cho thấy thảm họa "từ trên trời rơi xuống" có lẽ xuất phát từ một mảnh vỡ của một sao chổi khổng lồ vào hàng ngàn năm trước.
Theo Tiến sĩ West, trong trường hợp đó là sao chổi, một vụ nổ sẽ phóng thích những mảnh vụn đi khắp nơi và tạo nên những hố va chạm ở nhiều khu vực của Trái đất.
Theo Tiến sĩ West, trong trường hợp đó là sao chổi, một vụ nổ sẽ phóng thích những mảnh vụn đi khắp nơi và tạo nên những hố va chạm ở nhiều khu vực của Trái đất.
Trong khi đó, tác giả Hancock cho biết cách tiếp cận hữu hình có xu hướng bỏ qua những bằng chứng quan trọng được lưu lại trong các ghi chép tôn giáo và thần thoại cổ xưa, chẳng hạn như Sách người chết của Ai Cập cổ đại và truyền thuyết về trận đại hồng thủy toàn cầu.
Trong khi đó, tác giả Hancock cho biết cách tiếp cận hữu hình có xu hướng bỏ qua những bằng chứng quan trọng được lưu lại trong các ghi chép tôn giáo và thần thoại cổ xưa, chẳng hạn như Sách người chết của Ai Cập cổ đại và truyền thuyết về trận đại hồng thủy toàn cầu.
Tác giả Hancock chia sẻ thêm giới khoa học có vẻ như đã bỏ sót một thông tin nào đó, rằng vào thời kỳ Kỷ băng hà, từng tồn tại một nền văn minh cổ đại với nền thiên văn học tiên tiến, nắm rõ kích thước của địa cầu và thậm chí đã giải được bài toán về kinh độ. Ông tin rằng việc tiếp tục thu thập các chứng cứ sẽ giúp chứng minh giả thuyết của ông.
Tác giả Hancock chia sẻ thêm giới khoa học có vẻ như đã bỏ sót một thông tin nào đó, rằng vào thời kỳ Kỷ băng hà, từng tồn tại một nền văn minh cổ đại với nền thiên văn học tiên tiến, nắm rõ kích thước của địa cầu và thậm chí đã giải được bài toán về kinh độ. Ông tin rằng việc tiếp tục thu thập các chứng cứ sẽ giúp chứng minh giả thuyết của ông.

Tâm Anh (theo DM, Ancient origins)


