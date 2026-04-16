Sử dụng bạt phủ ôtô mùa nắng nóng - an toàn hay sai lầm?

Trong điều kiện thiếu bãi đỗ có mái che, bạt phủ ôtô trở thành lựa chọn quen thuộc vào mùa nắng nóng, nhưng việc dùng không đúng cách lại gây hậu quả đáng kể.

Video: Những phụ kiện ôtô lợi bất cập hại.

Thời tiết đang chuyển mùa gây nắng nóng gay gắt tại nhiều tỉnh thành, việc đỗ xe ngoài trời trở thành nỗi lo lớn với không ít chủ xe. Bạt phủ chống nắng vì thế được sử dụng phổ biến như một giải pháp tạm thời để giảm nhiệt cho xe. Tuy nhiên, nếu lựa chọn hoặc sử dụng không đúng cách, phụ kiện này không những không bảo vệ xe mà còn có thể gây hại cho cả ngoại thất lẫn nội thất. Sau đây là 4 sai lầm phổ biến người dùng cần tránh.

Chọn bạt không đúng kích thước ôtô

Nếu bạt quá rộng, khi gặp gió sẽ bị thổi phồng, va đập vào thân xe, dễ gây trầy xước. Ngược lại, bạt quá chật sẽ không thể che kín toàn bộ ôtô, đặc biệt ở các vị trí như kính lái, nóc hay phần đuôi.

3-9179.jpg
Bạt quá rộng, khi gặp gió sẽ bị thổi phồng, va đập vào thân xe, dễ gây trầy xước.

Ngoài ra, việc kéo căng bạt không đúng kích thước cũng có thể làm tổn hại lớp sơn. Do đó, chủ xe nên ưu tiên các loại bạt có kích thước cụ thể, phù hợp với từng dòng xe.

Ưu tiên giá rẻ, bỏ qua chất liệu bạt

Một sai lầm khác đến từ tâm lý tiết kiệm: chọn bạt giá thấp mà không quan tâm đến cấu tạo. Nhiều loại bạt rẻ sử dụng vật liệu kín hoàn toàn, gần như không có khả năng thoát khí.

Khi phủ lên xe, hơi nóng và độ ẩm bị giữ lại, tạo điều kiện cho mùi khó chịu và nấm mốc phát sinh. Về lâu dài, lớp sơn cũng có thể bị ảnh hưởng do môi trường bí và nóng kéo dài.

1-5503.jpg
Bạt quá chật sẽ không thể che kín toàn bộ ôtô ở nhiều vị trí.

Ngoài ra, bạt kém chất lượng thường nhanh mục, rách hoặc bong lớp phủ khi tiếp xúc với nắng gắt liên tục, khiến hiệu quả bảo vệ giảm nhanh chóng.

Phủ bạt ngay sau khi vừa tắt máy

Sau khi di chuyển dưới trời nắng, nhiệt lượng tích tụ trên thân xe và trong khoang máy vẫn còn rất lớn. Nếu phủ bạt ngay lúc này, toàn bộ lượng nhiệt sẽ bị "nhốt" lại bên trong.

Điều này tạo ra một môi trường kín, nóng và bí, khiến các vật liệu như sơn, nhựa hay cao su bị lão hóa nhanh hơn. Không chỉ vậy, sự chênh lệch nhiệt còn dễ hình thành hơi ẩm, lâu dần có thể ảnh hưởng đến không gian bên trong xe.

5-98.jpg
Sau khi tắt máy, hãy chờ vài phút để xe tản nhiệt, sau đó hãy phủ bạt.

Thay vì phủ ngay, việc chờ vài phút để xe tản nhiệt tự nhiên sẽ giúp giảm đáng kể tác động tiêu cực.

Phủ bạt khi xe còn bám bụi, cát

Đây là lỗi nhỏ nhưng hậu quả lại không hề nhỏ. Sau khi di chuyển, xe thường bám một lớp bụi mịn, thậm chí có cả cát nhỏ mà mắt thường khó nhận thấy.

Khi phủ bạt lên, các hạt này bị ép chặt giữa bạt và thân xe. Dưới tác động của gió hoặc khi thao tác tháo - phủ, chúng hoạt động như một lớp mài mòn, gây xước sơn.

2-4287.jpg
Bạt phủ chống nắng được sử dụng phổ biến như một giải pháp giảm nhiệt cho xe.

Việc lặp lại thói quen này trong thời gian dài sẽ khiến bề mặt xe nhanh xuống cấp, mất độ bóng ban đầu. Chỉ cần một bước lau sơ hoặc rửa nhanh trước khi phủ bạt cũng có thể tránh được rủi ro này.

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Đề xuất nới quy định đăng kiểm với ôtô "độ" phụ kiện nội, ngoại thất

Dự thảo này đã làm rõ ranh giới giữa việc “độ” xe và cải tạo phương tiện. Cụ thể, một số thay đổi về ngoại thất ôtô như thay cản trước/sau, lưới tản nhiệt...

Video: Đăng kiểm xe "cao tuổi" luôn khổ sở và phiền phức?

Dự thảo Thông tư mới đang được Bộ Xây dựng đưa ra lấy ý kiến đã bổ sung nhiều quy định cụ thể liên quan đến các trường hợp ôtô thay đổi trang bị nhưng không bị coi là cải tạo. Theo đó, một số hạng mục “độ” nội thất và ngoại thất, nếu đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật, vẫn có thể được cấp chứng nhận đăng kiểm như bình thường.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

BYD Việt Nam giảm phí trước bạ, tặng sạc và phụ kiện đầu 2026

BYD Việt Nam chính thức khởi động chương trình ưu đãi lớn đầu năm, áp dụng cho tất cả khách hàng mua xe mới trong hệ thống từ ngày 1/1 đến hết ngày 28/2/2026.

Video: Đánh giá BYD Sealion 6 Hybrid cắm sạc tại Việt Nam.

Chương trình áp dụng cho 9 mẫu xe thuộc các phân khúc khác nhau – từ xe điện đô thị, sedan DM-i Super Hybrid, SUV gia đình đến các dòng xe cao cấp với tổng giá trị ưu đãi có thể lên tới hàng chục triệu đồng cho mỗi xe.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Top phụ kiện "đáng tiền" cho VinFast Limo Green khi chạy dịch vụ

VinFast Limo Green chạy điện mới ra mắt Việt Nam được thiết kế với cấu hình cơ bản, hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải.

Video: Trải nghiệm VinFast Limo Green chạy điện mới ra mắt Việt Nam.

Vì thế sau khi nhận xe, các chủ xe MPV điện VinFast Limo Green vẫn có thể bổ sung thêm một số phụ kiện cần thiết dưới đây để tăng tính tiện nghi và tối ưu trải nghiệm cho cả tài xế lẫn hành khách.

Xem chi tiết

