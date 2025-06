Sóng cao tần chấm dứt “cơn đau như điện giật” nhiều năm

Gần 10 năm phải uống thuốc giảm đau mới ăn uống được

“Đau lắm, đau như kiểu điện giật, ăn đau, uống nước đau, nói chuyện cũng đau. Nếu muốn ăn thì tôi phải uống thuốc giảm đau trước rồi mới ăn được, không thì đau không há thể mồm để ăn, mà ăn cũng chỉ ăn cháo ăn những đồ mềm thôi, không thì cũng không nhai được…” - đó là những chia sẻ của người bệnh Nguyễn Quang Minh (59 tuổi) trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Người bệnh đã phải sống chung với những cơn đau buốt vùng mặt phải suốt gần 10 năm.

Dù đã đi khám ở nhiều nơi, được bác sĩ tư vấn phẫu thuật, nhưng lo lắng những vấn đề biến chứng có thể xảy ra khi phải “sử dụng đến dao kéo” nên người bệnh đã từ chối điều trị, về nhà dùng thuốc giảm đau hàng ngày và tiếp tục tìm kiếm phương pháp điều trị phù hợp hơn.

Nghe giới thiệu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ có phương pháp đốt sóng cao tần xung điều trị hiệu quả các cơn đau ở dây thần kinh nên người bệnh đã quyết định đến đây kiểm tra.

TS.BS. Vi Trường Sơn thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Trải qua quãng đường gần 200km, người bệnh nhập viện tại khoa Ngoại yêu cầu trong tình trạng đau nhiều vùng mặt phải.

TS.BS. Vi Trường Sơn tư vấn và đưa ra phương pháp điều trị cho người bệnh - Ảnh BVCC

TS.BS. Vi Trường Sơn – Trưởng khoa Ngoại yêu cầu đã trực tiếp thăm khám và chỉ định làm các kỹ thuật chuyên sâu, hiện đại như chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla với chuỗi xung T2 – space, đây là chuỗi xung rất có giá trị trong khảo sát và đánh giá tình trạng tổn thương của dây thần kinh số 5 như viêm, u chèn ép dây V hoặc xung đột mạch máu thần kinh. Kết quả cho thấy người bệnh bị đau dây thần kinh số V bên phải do xung đột mạch máu thần kinh.

Bác sĩ đã giải thích và tư vấn phương pháp điều trị hiện đại, tối ưu cho người bệnh là đốt sóng cao tần xung – 1 kỹ thuật ít xâm lấn, an toàn và hiệu quả cao.

Người bệnh được đưa lên phòng thực hiện kỹ thuật, với thời gian làm thủ thuật ngắn, chỉ khoảng 8 phút, kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, không phải gây mê. Quá trình làm thủ thuật diễn ra nhanh chóng, an toàn, người bệnh đã cắt đứt cảm giác đau ngay sau những giờ đầu và được xuất viện sau 1 ngày điều trị.

Người bệnh được chụp cộng hưởng từ 3.0T.

Đau như dao đâm, điện giật

TS.BS. Vi Trường Sơn cho biết, đau dây thần kinh số 5 (đau dây thần kinh tam thoa) là một dạng cơn đau thường xuất hiện đột ngột ở vùng mặt khiến người bệnh có cảm giác đau đớn như bị vật nhọn đâm vào. Các cơn đau thường không kéo dài mà chỉ diễn ra trong vài giây (không đến 1 phút).

Tuy nhiên, khoảng nghỉ giữa các cơn đau ngắn và có thể diễn ra trong một vài tiếng hoặc cả ngày, gây khó chịu, mệt mỏi, ảnh hưởng đến cuộc sống của người bệnh.

Nguyên nhân của tình trạng này có thể do mạch máu bị chèn ép, do khối u chèn ép, do virus, các bệnh hệ thống như như Zona, Lupus ban đỏ, cũng có thể do bị gãy xương nền sọ, sâu răng, viêm xoang, áp-xe răng, nhổ răng…

Nếu không được điều trị kịp thời, dây thần kinh bị tổn thương sẽ gây liệt mặt. Càng để lâu, các cơn đau sẽ càng kéo dài hơn, khi chuyển đến giai đoạn nặng thì việc điều trị sẽ gặp nhiều khó khăn và cần rất nhiều thời gian.

TS.BS. Vi Trường Sơn đang thực hiện kĩ thuật đốt sóng cao tần xung - Ảnh BVCC