Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Soi khoáng vật hiếm giá cực cao, chứa đầy năng lượng tâm linh

Giải mã

Soi khoáng vật hiếm giá cực cao, chứa đầy năng lượng tâm linh

Trong thế giới khoáng vật, jeremejevite nổi bật nhờ vẻ đẹp trong suốt và giá trị sưu tầm đặc biệt, khiến nó là một trong những viên đá hiếm được săn lùng.

T.B (tổng hợp)
Phát hiện lần đầu tại Siberia. Jeremejevite được nhà khoáng vật học người Nga Pavel Jeremejev phát hiện vào năm 1883 tại vùng Siberia, và được đặt tên để vinh danh ông. Ảnh: Pinterest.
Phát hiện lần đầu tại Siberia. Jeremejevite được nhà khoáng vật học người Nga Pavel Jeremejev phát hiện vào năm 1883 tại vùng Siberia, và được đặt tên để vinh danh ông. Ảnh: Pinterest.
Một khoáng vật cực hiếm. Trên thế giới chỉ có vài địa điểm ghi nhận sự xuất hiện của jeremejevite, gồm Siberia, Namibia, Myanmar và Madagascar. Ảnh: Pinterest.
Một khoáng vật cực hiếm. Trên thế giới chỉ có vài địa điểm ghi nhận sự xuất hiện của jeremejevite, gồm Siberia, Namibia, Myanmar và Madagascar. Ảnh: Pinterest.
Màu sắc đa dạng. Jeremejevite thường có màu xanh lam nhạt, vàng nhạt hoặc không màu, đôi khi xuất hiện dạng trong suốt tuyệt đẹp giống như pha lê. Ảnh: Pinterest.
Màu sắc đa dạng. Jeremejevite thường có màu xanh lam nhạt, vàng nhạt hoặc không màu, đôi khi xuất hiện dạng trong suốt tuyệt đẹp giống như pha lê. Ảnh: Pinterest.
Độ cứng cao. Khoáng vật này có độ cứng từ 6,5 đến 7,5 trên thang Mohs, giúp nó đủ bền để sử dụng trong chế tác trang sức. Ảnh: Pinterest.
Độ cứng cao. Khoáng vật này có độ cứng từ 6,5 đến 7,5 trên thang Mohs, giúp nó đủ bền để sử dụng trong chế tác trang sức. Ảnh: Pinterest.
Hình dạng tinh thể độc đáo. Jeremejevite kết tinh theo hệ lục phương, thường tạo thành những tinh thể dài, thon và trong suốt như cột pha lê. Ảnh: Pinterest.
Hình dạng tinh thể độc đáo. Jeremejevite kết tinh theo hệ lục phương, thường tạo thành những tinh thể dài, thon và trong suốt như cột pha lê. Ảnh: Pinterest.
Giá trị sưu tầm lớn. Do hiếm hoi và khó khai thác, những mẫu jeremejevite chất lượng cao có giá trị rất lớn trên thị trường đá quý. Ảnh: Pinterest.
Giá trị sưu tầm lớn. Do hiếm hoi và khó khai thác, những mẫu jeremejevite chất lượng cao có giá trị rất lớn trên thị trường đá quý. Ảnh: Pinterest.
Ứng dụng trong trang sức cao cấp. Khi được cắt mài tinh xảo, jeremejevite trở thành loại đá quý độc lạ, thường được dùng trong các bộ sưu tập chứ ít xuất hiện phổ biến. Ảnh: Pinterest.
Ứng dụng trong trang sức cao cấp. Khi được cắt mài tinh xảo, jeremejevite trở thành loại đá quý độc lạ, thường được dùng trong các bộ sưu tập chứ ít xuất hiện phổ biến. Ảnh: Pinterest.
Được coi là viên đá năng lượng. Một số người tin rằng jeremejevite mang lại sự bình an và tập trung tinh thần, dù công dụng này chưa được khoa học kiểm chứng. Ảnh: Pinterest.
Được coi là viên đá năng lượng. Một số người tin rằng jeremejevite mang lại sự bình an và tập trung tinh thần, dù công dụng này chưa được khoa học kiểm chứng. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Ba Chỉ hóa thạch | VTV TSTC.
T.B (tổng hợp)
#khoáng vật hiếm #jeremejevite #đá quý hiếm #đá phong thủy #khoáng vật Siberia #đá quý cao cấp

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT