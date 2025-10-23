Sợi dây chun trong mũi bé trai 3 tuổi gây viêm mũi xoang nặng

Bé 3 tuổi ở Hưng Yên mắc viêm mũi xoang kéo dài hơn 2 tháng do sợi dây chun bị mủ bám dày, được các bác sĩ lấy ra thành công.

Theo báo SKĐS, các bác sĩ Phòng khám Tai Mũi Họng – Khoa Khám bệnh 2, Bệnh viện Bưu điện vừa phát hiện và lấy ra từ mũi một bệnh nhi 3 tuổi (trú tại Hưng Yên) một sợi dây chun nhỏ đã bị mủ bám dày, gây viêm mũi xoang nặng kéo dài hơn hai tháng.

Theo chia sẻ của mẹ bệnh nhi, khoảng hai tháng nay, bé thường xuyên bị chảy mũi đặc, có mùi hôi khó chịu. Gia đình đã đưa con đi khám tại nhiều cơ sở y tế, được chẩn đoán là viêm mũi hoặc viêm VA và điều trị nội khoa, song tình trạng không cải thiện, thậm chí ngày càng nặng hơn.

ThS.BSCKII Trịnh Thị Vân, người trực tiếp thăm khám cho biết: “Khi đến bệnh viện, trong hốc mũi trái của trẻ có rất nhiều dịch mủ, bé đau, quấy khóc nhiều. Sau khi làm sạch mũi và tiến hành soi kiểm tra, chúng tôi phát hiện một sợi dây chun nằm sâu trong hốc mũi – nguyên nhân chính gây viêm nặng cho các tổ chức xung quanh".

Trước đó, cháu bé đã nhiều lần được điều trị theo hướng viêm VA, song triệu chứng chỉ giảm nhẹ rồi nhanh chóng tái phát. Khi trẻ xuất hiện sưng hạch vùng góc hàm hai bên, gia đình vô cùng lo lắng và đưa con tới Bệnh viện Bưu điện để thăm khám chuyên sâu.

Ngay khi phát hiện dị vật, các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng đã tiến hành gây tê và nội soi lấy dị vật, thủ thuật được thực hiện nhanh chóng, an toàn và chính xác.

Theo BS. Vân, trẻ sẽ được theo dõi, điều trị nội trú khoảng 5 ngày theo phác đồ chuyên môn để làm sạch hoàn toàn vùng niêm mạc viêm. Sau khi ổn định, bệnh nhi sẽ được nạo VA nhằm phòng ngừa tái phát viêm mũi xoang.

Nhờ được phát hiện và xử trí kịp thời, sức khỏe của bé N.T.M hiện đã ổn định và hồi phục tốt.

BS. Trịnh Thị Vân cho hay, dị vật đường mũi là tình trạng không hiếm gặp, đặc biệt ở trẻ từ 2–5 tuổi – độ tuổi ham khám phá, thường có thói quen đưa vật lạ vào mũi, miệng hoặc tai.

Điều đáng lo ngại là không phải lúc nào dị vật cũng được phát hiện sớm. Nhiều trường hợp bị bỏ sót hoặc chẩn đoán nhầm với bệnh lý hô hấp thông thường, dẫn tới viêm mũi xoang mạn tính, chảy máu, thủng vách ngăn mũi hay thậm chí nhiễm trùng lan rộng.

Dị vật là sợi dây chun được bác sĩ lấy ra thành công./Ảnh SKĐS

Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng khuyến cáo, phụ huynh cần cảnh giác khi trẻ có dấu hiệu chảy nước mũi một bên kéo dài, nước mũi màu xám, có mùi hôi, đôi khi lẫn máu - đây có thể là dấu hiệu trẻ có dị vật trong mũi.

Trong trường hợp nghi ngờ, cha mẹ không nên tự ý dùng tay hoặc vật nhọn lấy ra vì dễ gây tổn thương niêm mạc, đẩy dị vật vào sâu hơn hoặc làm nhiễm trùng nặng. Việc cần làm là giữ bình tĩnh, kiểm tra tình trạng thở của trẻ và đưa đến cơ sở y tế chuyên khoa càng sớm càng tốt.

Phụ huynh cần lưu ý luôn giám sát trẻ khi chơi, đặc biệt khi trẻ chơi với các đồ vật nhỏ, dễ đưa vào miệng, mũi hoặc tai; cất gọn những vật nhỏ như hạt xốp, nút áo, pin cúc, hạt đậu… tránh xa tầm với của trẻ; dạy trẻ về nguy hiểm của việc đưa vật lạ vào cơ thể, bằng cách phù hợp với độ tuổi; khám tai - mũi - họng định kỳ để sớm phát hiện các bất thường, đặc biệt khi trẻ có dấu hiệu kéo dài không rõ nguyên nhân.