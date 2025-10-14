Soi bức chạm khắc trên đá 12.000 tuổi, tìm ra bí mật ngàn năm

Hà Nội

Bức chạm khắc trên đá 12.000 năm tuổi ở sa mạc Ả Rập Saudi, là bằng chứng cho thấy con người cư trú trong khu vực này sớm hơn 2.000 năm so với trước đây.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Tại vùng sa mạc Nefud của Ả Rập Saudi, các chuyên gia đến từ Viện Địa nhân học Max Planck ở Đức bất ngờ tìm thấy hàng loạt di tích tiền sử cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Viện Địa nhân học Max Planck.
Đó là hàng chục bức chạm khắc đá khổng lồ mô tả động vật, ước tính những bức chạm khắc này đã 12.000 năm tuổi. Ảnh: @Viện Địa nhân học Max Planck.
Cụ thể, các nhà khảo cổ đã ghi nhận 18 bức chạm khắc kích thước thật về lạc đà, dê núi, linh dương gazelle, ngựa hoang và bò rừng châu Âu. Ảnh: @Viện Địa nhân học Max Planck.
Một số hình chạm khắc động vật cao hơn 1,8 mét, được khắc trên các tảng đá sa thạch và mỏm đá ở sa mạc Nefud. Ảnh: @Viện Địa nhân học Max Planck.
Trước khám phá này, sự hiện diện đầu tiên của con người trong khu vực đã được ghi nhận tại các di chỉ Thời Kỳ Đồ Đá Mới từ 10.000 năm trước. Giờ đây, các bản chạm khắc đá có niên đại 12.000 năm tuổi, trở thành bằng chứng cho thấy con người cư trú trong khu vực này sớm hơn 2.000 năm so với trước đây. Ảnh: @Viện Địa nhân học Max Planck.
