Sóc Trăng: Đã có nhà thầu xây Trường Hưng Phú A

Ngày 14/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Môi trường, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, đã phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy 30.399 kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, có mẫu bị ô nhiễm vi sinh vật nguy hiểm.

Lô thực phẩm bị tiêu hủy gồm: vú heo, dồi trường heo, sụn gà, trứng gà non, lườn ngỗng, gà ủ muối… Trước đó, vào chiều 4/4/2025, lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh tại khu phố 10, phường Xuân An, TP Long Khánh, do ông Nguyễn Thanh Hùng (SN 1995, ngụ TP Long Khánh) làm chủ.