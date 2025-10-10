Sốc phản vệ do kiến ba khoang 'tấn công'

Người đàn ông ở TP Đà Nẵng bị kiến ba khoang "tấn công" phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mệt lả, toát mồ hôi, buồn nôn, huyết áp tụt và khó thở.

Người đàn ông 58 tuổi, (trú xã Tam Anh, TP Đà Nẵng) nhập Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam trong tình trạng tụt huyết áp, khó thở sau khi bị kiến ba khoang cắn khắp người.

Trước đó, bệnh nhân đang dọn vườn thì bị kiến ba khoang bám vào người và cắn nhiều vết, sau đó chóng mặt, đau bụng, nôn ói và ngất xỉu.

Người bệnh P.L. (58 tuổi, trú xã Tam Anh, TP Đà Nẵng) tụt huyết áp, khó thở sau khi bị kiến ba khoang cắn khắp người đã được cứu sống thành công/Ảnh bvtwqn.vn

Tại bệnh viện, người bệnh được chẩn đoán sốc phản vệ do côn trùng cắn, kèm suy hô hấp và rối loạn điện giải. Các bác sĩ nhanh chóng xử trí cấp cứu bằng thuốc kháng viêm, chống dị ứng, truyền dịch và tiêm Adrenalin, giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Sau vài ngày điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được chuyển sang Khoa Bệnh Nhiệt đới tiếp tục theo dõi. Người bệnh hồi phục tốt và đã kết thúc điều trị.

ThS.BS.Chung Hải, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam chia sẻ: "Nọc độc của kiến ba khoang có thể gây phản ứng dị ứng nặng. Nếu bị cắn nhiều hoặc cơ địa nhạy cảm, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc phản vệ, nguy hiểm đến tính mạng. Khi có các dấu hiệu như khó thở, choáng váng, đau bụng, nổi mề đay, cần đến bệnh viện ngay để được xử trí kịp thời.

Vết thương kiến ba khoang cắn vẫn còn đỏ sau 5 ngày điều trị/Ảnh bvtwqn.vn

Bác sĩ khuyến cáo, khi bị đốt, nhanh chóng rửa sạch vùng da bằng xà phòng và nước sạch, không gãi hoặc chà xát mạnh làm tổn thương da. Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như khó thở, sưng phù, đau bụng, chóng mặt cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất.

Ngoài việc xử trí đúng cách khi bị kiến ba khoang đốt, người dân cần chủ động phòng tránh để hạn chế rủi ro, đặc biệt trong mùa mưa – thời điểm kiến ba khoang sinh sôi nhiều: Giữ vệ sinh nhà cửa và khu vực sinh sống: Dọn dẹp lá cây mục, cỏ dại và rác thải xung quanh để hạn chế nơi cư trú của kiến ba khoang; Đóng cửa, lắp lưới chống côn trùng: Nhất là buổi tối khi kiến bị thu hút bởi ánh sáng đèn; Mặc quần áo dài, mang găng tay khi làm vườn hoặc tiếp xúc ở khu vực có nhiều kiến ba khoang; Không ngủ dưới đất hoặc gần đống rơm, lá cây – nơi kiến dễ ẩn náu; Giữ da sạch và khô ráo: Mồ hôi, độ ẩm cao dễ thu hút kiến ba khoang.

Người dân không nên xem nhẹ khi bị côn trùng cắn, đặc biệt là kiến ba khoang vì có thể gây sốc phản vệ, đe dọa tính mạng. Việc sơ cứu đúng cách và đưa người bệnh đến bệnh viện kịp thời đóng vai trò quan trọng trong giảm nguy cơ biến chứng và bảo vệ sức khỏe. Mỗi người dân nên trang bị kiến thức cần thiết về phòng tránh và xử trí khi bị côn trùng đốt, nhất là trong mùa mưa.