Thanh Hương 'Thiên đường máu' sự nghiệp thăng hoa, ngày càng gợi cảm

Giải trí

Thanh Hương 'Thiên đường máu' sự nghiệp thăng hoa, ngày càng gợi cảm

Thanh Hương liên tục góp mặt trong phim truyền hình, điện ảnh. Ngoài sự nghiệp, nhan sắc của nữ diễn viên 'lên hương' về nhan sắc.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trong Thiên đường máu, Thanh Hương vào vai Mỹ - một nhân vật phản diện. Chia sẻ trên Phụ Nữ Việt Nam, Thanh Hương cho biết, cô đã cân nhắc rất kỹ trước khi nhận lời tham gia dự án này. Ảnh: FB Thanh Hương.
"Đây là một nhân vật khó, không chỉ vì đề tài nặng nề mà còn bởi tâm lý rất phức tạp. Cô ấy không phải kiểu phản diện ồn ào, mà là người đứng trong guồng máy, quen với bạo lực và coi nó như điều hiển nhiên", Thanh Hương cho biết. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam.
Trong cuộc phỏng vấn với Sài Gòn Giải Phóng Online, Thanh Hương chia sẻ, dù đã đóng máy, xả vai trong Thiên đường máu nhưng khi về lại nhà ở Hà Nội, cô vẫn nhớ đến vai diễn. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam.
Sắp tới, Thanh Hương góp mặt trong phim điện ảnh Mùi phở ra rạp vào Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Dân Việt.
Với điện ảnh, Thanh Hương cho biết, cô vẫn chỉ là một tân binh, đang đi những bước chập chững. Với phim truyền hình, cô tham gia nhiều dự án. Theo Vietnamnet, với vai người mẹ kế hiện đại, tháo vát trong Hoa sữa về trong gió, nhân vật cô em dâu ích kỷ, tham lam trong Người một nhà, Thanh Hương đoạt giải Nữ diễn viên ấn tượng ở VTV Awards 2024. Ảnh: Vietnamnet.
Dù đảm nhận vai diễn nào, Thanh Hương đều chăm chút. Có những vai diễn cô phải thực hiện nghiêm ngặt chế độ ăn kiêng để giảm cân cho phù hợp vai diễn. Ảnh: FB Thanh Hương.
Thanh Hương sở hữu gương mặt hài hòa, vóc dáng cân đối. Nữ diễn viên ưu tiên những thiết kế tôn dáng.
Dù diện trang phục kín đáo hay quyến rũ, nữ diễn viên đều toát lên vẻ đằm thắm, mặn mà. Ảnh: FB Thanh Hương.
Chia sẻ trên Đời Sống Gia Đình, Thanh Hương cho biết, cô có ý thức giữ gìn sắc vóc. "Tôi đi tập gym, ăn uống chế độ, chăm sóc da dẻ vì mỗi lần đi phim là tàn phá lắm...Tôi rất thích chăm sóc da, có áp dụng công nghệ làm da đẹp, giữ sự trẻ trung. Khi mình tươi trẻ thì sẽ có nhiều cơ hội ở vai diễn hơn, được đóng vai yêu đương chẳng hạn", cô nói. Ảnh: FB Thanh Hương.
