Đinh Tiến Dũng lên tiếng về việc rời Ai là triệu phú

Đinh Tiến Dũng dừng làm MC Ai là triệu phú. “Sau 5 năm, với mình thế là đủ. Cuộc vui nào cũng nên dừng lại lúc còn đang vui, anh cho biết.

Trên trang cá nhân, Đinh Tiến Dũng vừa thông báo về việc chia tay chương trình Ai là triệu phú. Anh viết: “Sau 5 năm, với mình thế là đủ. Cuộc vui nào cũng nên dừng lại lúc còn đang vui.

Thời điểm này với mình và chương trình là đang vui, vậy thì nên dừng lại. Cũng giống như cách mình dừng lại Hỏi xoáy đáp xoay cách đây nhiều năm. Đến giờ mình vẫn cho đó là một quyết định đúng”.

Đinh Tiến Dũng rời Ai là triệu phú. Ảnh: FB Đinh Tiến Dũng.

Đinh Tiến Dũng còn bày tỏ anh luôn trân trọng và nhớ những ký ức, trải nghiệm tuyệt vời đã có cùng chương trình. Anh viết: “Với một người "ngoại đạo" trong nghề MC, việc được dẫn Ai là triệu phú thật sự như mơ, một giấc mơ mình muốn mơ mãi nếu như không có tiếng đồng hồ báo thức đến giờ phải dậy đi làm đúng giờ để còn chấm công.

Mình cũng không thể nghĩ hành trình 5 năm đồng hành cùng Ai là triệu phú lại đi qua lắm niềm vui và gian nan đến vậy, đã có lúc cách ly COVID-19, mình dẫn với những khán đài trống không suốt cả năm trời.

Rồi những ngày nắng, những ngày mưa, biết bao nhiêu con người thầm lặng phía sau phải hoạt động hết công suất để dồn sức cho mình có thể tỏa sáng nhất có thể. Đó sẽ là những ký ức mà mình luôn trân trọng biết ơn và không bao giờ có thể quên”.

BTV Quốc Khánh sẽ thay Đinh Tiến Dũng làm MC Ai là triệu phú. Đinh Tiến Dũng nhắn nhủ đàn anh: “Em xin cảm ơn anh Quốc Khánh rất nhiều vì đã là người dẫn chương trình tiếp theo của Ai là triệu phú…Chúc anh mạnh khỏe và tiếp tục đảm đương công việc tuyệt vời này.

Em hy vọng anh sẽ là người đầu tiên trên thế giới được dẫn chương trình "Ai là tỷ phú", nếu tính theo độ tăng của giá vàng so với mức tiền thưởng thì em nghĩ việc này rất khả thi”.

BTV Quốc Khánh dẫn dắt Ai là triệu phú từ tháng 1/2026. Ảnh: FB Đinh Tiến Dũng.

Đinh Tiến Dũng tiết lộ, sắp tới, ngoài tập trung cho công việc tại nơi anh đã gắn bó 21 năm qua, anh sẽ dành thời gian nhiều hơn cho công việc biên kịch. “Sẽ phải học nhiều, đi nhiều, gặp nhiều, đọc nhiều, và chơi nhiều... còn ra kịch bản như nào thì hên xui thôi”, anh bày tỏ.