Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sinh vật vừa gợi cảm, vừa nguy hiểm nhất thần thoại Hy Lạp cổ

Giải mã

Sinh vật vừa gợi cảm, vừa nguy hiểm nhất thần thoại Hy Lạp cổ

Tiên cá siren trong thần thoại Hy Lạp là biểu tượng đầy mê hoặc, vừa gợi cảm vừa nguy hiểm, gắn liền với những câu chuyện phiêu lưu trên biển cả đầy kịch tính.

T.B (tổng hợp)
1. Không phải lúc đầu là cá. Trong thần thoại Hy Lạp cổ, siren ban đầu có hình dạng nửa người nửa chim chứ không phải nửa người nửa cá như về sau. Ảnh: Pinterest.
1. Không phải lúc đầu là cá. Trong thần thoại Hy Lạp cổ, siren ban đầu có hình dạng nửa người nửa chim chứ không phải nửa người nửa cá như về sau. Ảnh: Pinterest.
2. Giọng hát chết người. Siren nổi tiếng với giọng ca mê hoặc, có thể khiến các thủy thủ lạc lối, lao thẳng thuyền vào đá ngầm và bỏ mạng. Ảnh: Pinterest.
2. Giọng hát chết người. Siren nổi tiếng với giọng ca mê hoặc, có thể khiến các thủy thủ lạc lối, lao thẳng thuyền vào đá ngầm và bỏ mạng. Ảnh: Pinterest.
3. Xuất hiện trong Odyssey. Tác phẩm “Odyssey” của Homer mô tả chi tiết cuộc chạm trán giữa Odysseus và các siren, là một trong những đoạn văn nổi tiếng nhất về các sinh vật này. Ảnh: Pinterest.
3. Xuất hiện trong Odyssey. Tác phẩm “Odyssey” của Homer mô tả chi tiết cuộc chạm trán giữa Odysseus và các siren, là một trong những đoạn văn nổi tiếng nhất về các sinh vật này. Ảnh: Pinterest.
4. Liên quan đến Persephone. Theo một số truyền thuyết, siren từng là thị nữ của nữ thần Persephone và bị biến đổi sau khi nàng bị Hades bắt cóc. Ảnh: Pinterest.
4. Liên quan đến Persephone. Theo một số truyền thuyết, siren từng là thị nữ của nữ thần Persephone và bị biến đổi sau khi nàng bị Hades bắt cóc. Ảnh: Pinterest.
5. Biểu tượng cám dỗ. Siren là hiện thân của sự quyến rũ và nguy hiểm, tượng trưng cho những cám dỗ khiến con người lạc lối và diệt vong. Ảnh: Pinterest.
5. Biểu tượng cám dỗ. Siren là hiện thân của sự quyến rũ và nguy hiểm, tượng trưng cho những cám dỗ khiến con người lạc lối và diệt vong. Ảnh: Pinterest.
6. Từ siren đến nàng tiên cá (mermaid). Qua thời gian, hình ảnh siren dần hòa trộn với nàng tiên cá trong văn hóa châu Âu, tạo nên biểu tượng quen thuộc trong văn học và nghệ thuật. Ảnh: Pinterest.
6. Từ siren đến nàng tiên cá (mermaid). Qua thời gian, hình ảnh siren dần hòa trộn với nàng tiên cá trong văn hóa châu Âu, tạo nên biểu tượng quen thuộc trong văn học và nghệ thuật. Ảnh: Pinterest.
7. Di sản trong văn hóa đại chúng. Siren tiếp tục xuất hiện trong phim ảnh, tiểu thuyết và âm nhạc hiện đại, minh chứng cho sức hút bất tử của huyền thoại Hy Lạp. Ảnh: Pinterest.
7. Di sản trong văn hóa đại chúng. Siren tiếp tục xuất hiện trong phim ảnh, tiểu thuyết và âm nhạc hiện đại, minh chứng cho sức hút bất tử của huyền thoại Hy Lạp. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#sinh vật huyền thoại Hy Lạp #sirens thần thoại Hy Lạp #tiên cá siren #giọng hát chết người #Odyssey và siren #biểu tượng cám dỗ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT