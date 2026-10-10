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Số hóa - Xe

Siêu dự án AI Stargate 500 tỷ USD mắc kẹt vì thiếu điện

Stargate 500 tỷ USD đối mặt nguy cơ chậm tiến độ khi trung tâm dữ liệu Project Jupiter thiếu điện, buộc Oracle tuyên bố bất khả kháng.

Thiên Trang (TH)

Tham vọng xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) trị giá 500 tỷ USD của Mỹ đang gặp trở ngại lớn tại Project Jupiter, tổ hợp trung tâm dữ liệu ở bang New Mexico. Oracle đã gửi thông báo bất khả kháng tới các bên phát triển dự án, viện dẫn nguy cơ chậm tiến độ do nguồn cung điện và thủ tục phê duyệt của cơ quan quản lý. Động thái này có thể giúp tập đoàn hạn chế nghĩa vụ thanh toán liên quan nếu các điều kiện hợp đồng được đáp ứng, trong bối cảnh thời điểm vận hành vẫn chưa chắc chắn.

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Project Jupiter tại New Mexico là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch hạ tầng AI Stargate của Mỹ. (Ảnh: BorderPlex Digital Assets)

Project Jupiter do một đơn vị liên quan đến quỹ đầu tư Blue Owl Capital phát triển, còn Oracle là khách thuê chủ chốt, cung cấp hạ tầng tính toán cho OpenAI. Công trình thuộc Stargate, kế hoạch được công bố tại Nhà Trắng vào tháng 1/2025 với sự tham gia của OpenAI, SoftBank, Oracle và quỹ MGX. Dự án đặt mục tiêu đầu tư tới 500 tỷ USD trong bốn năm, trong đó 100 tỷ USD dành cho giai đoạn đầu nhằm xây dựng hạ tầng phục vụ các mô hình AI tiên tiến.

Thách thức lớn nhất của Project Jupiter nằm ở nhu cầu điện năng. Để hướng tới vận hành vào năm 2028, tổ hợp cần hệ thống cấp điện tại chỗ có công suất tối đa khoảng 2,45 GW. Phương án ban đầu sử dụng tuabin khí và máy phát diesel vấp phải phản đối từ cộng đồng địa phương cùng các tổ chức môi trường do lo ngại phát thải và tiêu thụ nước. Liên minh Oracle, BorderPlex Digital Assets và Bloom Energy sau đó đề xuất sử dụng pin nhiên liệu oxit rắn. Tuy nhiên, giải pháp này vẫn cần nguồn khí đốt, đường ống dẫn và giấy phép môi trường liên quan.

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Nhu cầu điện năng khổng lồ đang trở thành nút thắt đối với các trung tâm dữ liệu phục vụ AI. (Ảnh: IBM)

Các vướng mắc pháp lý khiến tiến độ cấp phép bị kéo dài, dù hoạt động xây dựng nhà xưởng vẫn tiếp tục. Theo thông tin được nêu trong các báo cáo truyền thông, tình hình cũng gây sức ép lên tài chính dự án. Khoản vay hợp vốn khoảng 18 tỷ USD liên quan đến Project Jupiter được cho là giao dịch ở mức chiết khấu trên thị trường nợ thứ cấp, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trước rủi ro chậm vận hành và gián đoạn hợp đồng.

Khó khăn của Stargate cũng phản ánh áp lực năng lượng đang lan rộng tại Mỹ khi các doanh nghiệp đẩy mạnh xây dựng trung tâm dữ liệu AI. Tại Texas, lượng hồ sơ xin cấp điện cho các dự án trung tâm dữ liệu được cho là đã lên tới hàng trăm GW, tạo sức ép lên quy hoạch lưới điện và quá trình phê duyệt. Thực tế này cho thấy cuộc đua AI không chỉ phụ thuộc vào chip xử lý hay vốn đầu tư. Nguồn điện ổn định, hệ thống truyền tải, giấy phép môi trường và sự đồng thuận của cộng đồng đang trở thành những điều kiện then chốt quyết định tốc độ mở rộng hạ tầng AI.

Mời quý độc giả xem thêm video: LHQ cảnh báo rùng mình: AI có thể thoát kiểm soát và tống tiền con người.
#AI #Stargate #Project Jupiter #Oracle #điện năng #hạ tầng AI

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