Hyundai Sonata 2027 bổ sung phiên bản Black N Line với phong cách thể thao hơn, hệ thống thông tin giải trí được làm mới giao diện mang phong cách hoài niệm.

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Hyundai Motor vừa chính thức giới thiệu Sonata 2027 tại thị trường Hàn Quốc. So với phiên bản trước, mẫu sedan cỡ trung được bổ sung thêm một số trang bị tiện nghi, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm với phiên bản Black N Line mới.

Điểm nhấn của Sonata 2027 là phiên bản Black N Line, phát triển từ bản Inspiration cao cấp. Biến thể này sở hữu ngoại thất mang tông màu tối với logo Hyundai và dòng chữ Sonata sơn đen, kết hợp bộ mâm hợp kim 19 inch màu đen mờ và các chi tiết khí động học đặc trưng của N Line.

Hyundai Sonata 2027 ra mắt, thêm bản Black N Line đậm chất thể thao.

Bên trong cabin, Hyundai tiếp tục điều chỉnh trang bị nhằm nâng cao tiện nghi cho người dùng. Phiên bản S được nâng cấp ghế phụ phía trước chỉnh điện 4 hướng, tích hợp chế độ thư giãn và chức năng hỗ trợ ra vào.

Trong khi đó, bản Exclusive được bổ sung tùy chọn nội thất màu Camel, trước đây chỉ dành cho phiên bản Inspiration.

Hệ thống thông tin giải trí và cụm đồng hồ kỹ thuật số trên Sonata 2027 tiếp tục sử dụng kiến trúc ccNC. Đáng chú ý, Hyundai bổ sung giao diện Sonata 40th Anniversary Heritage Display Theme, mang phong cách hoài niệm nhằm tạo thêm lựa chọn cá nhân hóa cho người dùng.

Bên trong cabin, Hyundai tiếp tục điều chỉnh trang bị nhằm nâng cao tiện nghi...

Sonata 2027 tại Hàn Quốc tiếp tục được cung cấp nhiều tùy chọn động cơ. Các phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ xăng Smartstream 2.0L hoặc 1.6L tăng áp.

Đáng chú ý, Sonata N Line sử dụng động cơ Smartstream 2.5 Turbo, trong khi hệ truyền động hybrid tiếp tục có mặt trên nhiều phiên bản, bao gồm cả Black N Line.

Sonata N Line sử dụng động cơ Smartstream 2.5 Turbo, trong khi hệ truyền động hybrid tiếp tục có mặt trên nhiều phiên bản, bao gồm cả Black N Line.

Giá Sonata 2027 tại Hàn Quốc dao động từ 28,76 triệu won (21.470 USD) đối với bản xăng 2.0L tiêu chuẩn đến 42,12 triệu won (31.445 USD) với Black N Line.

Nhân dịp ra mắt, Hyundai triển khai chương trình dành cho khách hàng đặt mua Black N Line trong tháng 10 và nhận xe trước tháng 11, với 100 khách hàng được chọn nhận bộ khuếch tán hương thơm ô tô N Diffuser Kit.