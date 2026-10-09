Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Hyundai Sonata 2027 ra mắt, thêm bản Black N Line đậm chất thể thao

Hyundai Sonata 2027 bổ sung phiên bản Black N Line với phong cách thể thao hơn, hệ thống thông tin giải trí được làm mới giao diện mang phong cách hoài niệm.

Nguyễn Thảo
Video: Xem chi tiết Hyundai Sonata 2027 mới.

Hyundai Motor vừa chính thức giới thiệu Sonata 2027 tại thị trường Hàn Quốc. So với phiên bản trước, mẫu sedan cỡ trung được bổ sung thêm một số trang bị tiện nghi, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm với phiên bản Black N Line mới.

Điểm nhấn của Sonata 2027 là phiên bản Black N Line, phát triển từ bản Inspiration cao cấp. Biến thể này sở hữu ngoại thất mang tông màu tối với logo Hyundai và dòng chữ Sonata sơn đen, kết hợp bộ mâm hợp kim 19 inch màu đen mờ và các chi tiết khí động học đặc trưng của N Line.

3-6744.jpg
Hyundai Sonata 2027 ra mắt, thêm bản Black N Line đậm chất thể thao.

Bên trong cabin, Hyundai tiếp tục điều chỉnh trang bị nhằm nâng cao tiện nghi cho người dùng. Phiên bản S được nâng cấp ghế phụ phía trước chỉnh điện 4 hướng, tích hợp chế độ thư giãn và chức năng hỗ trợ ra vào.

Trong khi đó, bản Exclusive được bổ sung tùy chọn nội thất màu Camel, trước đây chỉ dành cho phiên bản Inspiration.

Hệ thống thông tin giải trí và cụm đồng hồ kỹ thuật số trên Sonata 2027 tiếp tục sử dụng kiến trúc ccNC. Đáng chú ý, Hyundai bổ sung giao diện Sonata 40th Anniversary Heritage Display Theme, mang phong cách hoài niệm nhằm tạo thêm lựa chọn cá nhân hóa cho người dùng.

2-3161.jpg
Bên trong cabin, Hyundai tiếp tục điều chỉnh trang bị nhằm nâng cao tiện nghi...

Sonata 2027 tại Hàn Quốc tiếp tục được cung cấp nhiều tùy chọn động cơ. Các phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ xăng Smartstream 2.0L hoặc 1.6L tăng áp.

Đáng chú ý, Sonata N Line sử dụng động cơ Smartstream 2.5 Turbo, trong khi hệ truyền động hybrid tiếp tục có mặt trên nhiều phiên bản, bao gồm cả Black N Line.

1-3245.jpg
Sonata N Line sử dụng động cơ Smartstream 2.5 Turbo, trong khi hệ truyền động hybrid tiếp tục có mặt trên nhiều phiên bản, bao gồm cả Black N Line.

Giá Sonata 2027 tại Hàn Quốc dao động từ 28,76 triệu won (21.470 USD) đối với bản xăng 2.0L tiêu chuẩn đến 42,12 triệu won (31.445 USD) với Black N Line.

Nhân dịp ra mắt, Hyundai triển khai chương trình dành cho khách hàng đặt mua Black N Line trong tháng 10 và nhận xe trước tháng 11, với 100 khách hàng được chọn nhận bộ khuếch tán hương thơm ô tô N Diffuser Kit.

#Hyundai Sonata 2027 ra mắt #Hyundai Sonata #Black N Line #thể thao #xe hơi mới #động cơ Turbo

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Hyundai Sonata 2027 thế hệ mới lộ diện, ra mắt năm sau

Hyundai vừa xác nhận đang phát triển Sonata thế hệ thứ 9 (mã DN9), chấm dứt đồn đoán kéo dài về tương lai dòng sedan hạng trung từng mang tính biểu tượng này.

Video: Hé lộ Hyundai Sonata 2027 thế hệ mới.

Thông tin được công bố trong bối cảnh thị trường sedan toàn cầu tiếp tục thu hẹp, cho thấy Hyundai đang có bước điều chỉnh chiến lược đáng chú ý đối với danh mục sản phẩm của mình. Trong lúc chờ đợi các nguyên mẫu thử nghiệm chính thức xuất hiện trên đường vào năm 2026, một số bản dựng thiết kế (rendering) đã được cập nhật, hé lộ phần nào diện mạo và định hướng phát triển của Sonata thế hệ mới.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Hyundai Sonata 2026 từ 29.000 USD, thêm phiên bản hybrid giá rẻ

Trong bối cảnh sedan dần nhường chỗ cho SUV trên thị trường toàn cầu, Hyundai vẫn cho thấy sự kiên định với dòng xe sedan Sonata khi cho ra mắt phiên bản 2026.

1-5978.jpg
Ở lần nâng cấp này, hãng xe Hàn Quốc không chỉ tinh giản danh mục sản phẩm mà còn bổ sung hai phiên bản hoàn toàn mới cho Hyundai Sonata 2026 gồm: Sonata SEL Sport và Sonata Hybrid Blue, hướng tới đa dạng hóa lựa chọn cho người tiêu dùng hiện đại.
7-5104.jpg
Sonata SEL Sport ra đời nhằm thay thế hai phiên bản SEL và SEL Convenience trước đó. Với mức giá khởi điểm 29.000 USD, mẫu xe mới sở hữu nhiều trang bị vốn từng chỉ có trên phiên bản cao cấp hơn, như vô-lăng bọc da, sạc không dây, mâm hợp kim 18 inch, gương chiếu hậu sưởi và kính cách âm.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Hyundai Tucson đời cũ vẫn "bán đắt như tôm tươi" dù đời 2027 ra mắt

Hãng Hyundai đạt doanh số tháng 9 tốt nhất từ trước đến nay tại Mỹ, nhờ doanh số xe hybrid tăng 39%. Đang chú ý, doanh số Hyundai Tucson đời cũ tăng mạnh.

Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Hyundai Tucson thế hệ mới.

Sáu năm là một khoảng thời gian rất dài trong thế giới ô tô. Hãy nhìn vào Hyundai Tucson thế hệ thứ tư - mẫu xe đã ra mắt vào mùa thu năm 2020 và đang chuẩn bị được thay thế sau khi phiên bản mới với thiết kế vuông vức hơn được giới thiệu vào tháng 8/2026. Tuy nhiên, khách hàng Hyundai tại Mỹ rõ ràng vẫn chưa sẵn sàng để nói lời chia tay với đời cũ của mẫu SUV cỡ C này. Số liệu bán hàng trong tháng 9/2026 cho thấy doanh số của Tucson đã tăng vọt ngay cả khi mẫu xe đang đứng trước thời điểm bị thay thế.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới