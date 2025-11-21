Hà Nội

Sĩ Thanh diện đồ tập dạo phố khoe body nuột nà, U40 vẫn 'đốt mắt' người nhìn

Cộng đồng trẻ

Sĩ Thanh diện đồ tập dạo phố khoe body nuột nà, U40 vẫn 'đốt mắt' người nhìn

Mới đây, Sĩ Thanh khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi tự tin khoe vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn trong set đồ tập màu nâu trầm khi dạo phố.

Trầm Phương
Sĩ Thanh là một trong những mỹ nhân Việt nổi tiếng với phong cách thời trang gợi cảm, táo bạo và luôn biết cách tôn vinh đường cong cơ thể. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, cô nàng lại gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh xuống phố với trang phục thường ngày nhưng không kém phần thu hút. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh, Sĩ Thanh chọn một set đồ tập với bra top và quần short bó chẽn tông màu nâu trầm cực kỳ tôn da và tôn dáng. (Ảnh: IGNV)
Chiếc quần legging ngắn ôm sát giúp cô khoe trọn đôi chân săn chắc cùng vòng ba căng đầy, tạo nên tổng thể quyến rũ và đầy sức sống. (Ảnh: IGNV)
Ở một số góc chụp nghiêng, áo dáng khoét nách sâu, giúp cô nàng phô diễn bờ vai và xương quai xanh gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Nữ ca sĩ khéo léo phối đồ tập với các phụ kiện thời thượng để biến chúng thành một outfit dạo phố sành điệu. (Ảnh: IGNV)
Sĩ Thanh lựa chọn chiếc túi da lớn màu đỏ mận là điểm nhấn màu sắc nổi bật và tạo sự cân bằng giữa nét khỏe khoắn của đồ tập và sự thanh lịch của thời trang dạo phố. (Ảnh: IGNV)
Chiếc kính râm gọng tối màu sành điệu, thời trang giúp tăng thêm vẻ ngoài bí ẩn, cuốn hút cho diện mạo. (Ảnh: IGNV)
Sĩ Thanh xuất hiện với mái tóc dài bồng bềnh, gương mặt trang điểm sắc sảo, tự tin cầm trên tay ly nước và một chiếc bánh croissant, tạo nên những khoảnh khắc đời thường nhưng vô cùng thu hút. (Ảnh: IGNV)
Dù không ít lần gây tranh cãi về việc mặc đồ có phần quá gợi cảm ở nơi công cộng, không thể phủ nhận Sĩ Thanh luôn giữ được vóc dáng đáng mơ ước ở tuổi U40. (Ảnh: IGNV)
Chính nhờ sự chăm chỉ giữ gìn vóc dáng mà Sĩ Thanh luôn tự tin diện những trang phục ôm sát, khoe trọn lợi thế hình thể, chứng minh rằng tuổi tác không phải là rào cản để trở nên xinh đẹp và quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
#Sĩ Thanh #thời trang #body săn chắc #dạo phố #U40 #sĩ thanh thời trang dạo phố

