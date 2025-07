SeABank đạt lợi nhuận 5.856 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) năm thứ 4 liên tiếp được Tạp chí The Banker vinh danh trong bảng xếp hạng “Top 1000 Ngân hàng thế giới 2025”.

Bên cạnh đó, SeABank cũng được Tạp chí The Silicon Review vinh danh “Doanh nghiệp toàn cầu nổi bật năm 2025” (Global Best Companies to Watch 2025) nhờ kết quả kinh doanh và hoạt động xuất sắc, toàn diện.

Bảng xếp hạng “Top 1000 Ngân hàng thế giới” (Top 1000 World Banks) là một trong những thước đo uy tín hàng đầu trong ngành tài chính, được thực hiện từ năm 1970 và xếp hạng các ngân hàng dựa trên tiêu chí cốt lõi là vốn cấp 1 (Tier 1 capital). Hằng năm, Ban tổ chức phân tích những thách thức và cơ hội mà ngành Ngân hàng phải đối mặt ở cấp độ toàn cầu, khu vực và cấp quốc gia để đưa ra những tiêu chí và đánh giá khách quan, toàn diện nhất. Năm 2025, Bảng xếp hạng tập trung vào 6 chỉ số về tài chính và hiệu quả hoạt động gồm: Vốn cấp 1 (theo định nghĩa Basel), Tổng tài sản, Lợi nhuận trước thuế, Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA), Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (ROE), Tỷ lệ tài sản vốn.