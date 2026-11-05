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Doanh nghiệp

SeABank lãi 1.315 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 37,5% cùng kỳ, tổng tài sản vượt 429.376 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đạt gần 1.315 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, Ngân hàng ghi nhận 3.940 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Tổng tài sản đạt 429.376 tỷ đồng, tăng 8,31% so với đầu năm; Dư nợ cấp tín dụng tăng 11,3%, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,28%.

PV

Quy mô tiếp tục mở rộng, nguồn thu cốt lõi duy trì ổn định

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, SeABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 1.315 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 1.052 tỷ đồng. Kết quả quý III cải thiện nhờ thu nhập lãi thuần và hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng trưởng.

Lũy kế 9 tháng, thu nhập lãi thuần (NII) ngân hàng đạt 7.132 tỷ đồng, tương đương 103% kế hoạch 9 tháng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt gần 584 tỷ đồng, tăng 5,8%; Kinh doanh ngoại hối đạt gần 735 tỷ đồng, tăng 145,2%. Đây là những nguồn thu tiếp tục đóng góp tích cực vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của Ngân hàng, góp phần đưa lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 3.940 tỷ đồng.

Về quy mô, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của SeABank đạt 429.376 tỷ đồng, tăng 8,31% so với đầu năm. Dư nợ cấp tín dụng đạt 272.634 tỷ đồng, tăng 11,3%, vượt kế hoạch 9 tháng. Tổng huy động từ tiền gửi và giấy tờ có giá đạt gần 242.809 tỷ đồng, tăng 9,48%; Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,28%, thấp hơn ngưỡng kế hoạch 3%.

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Củng cố nền tảng tài chính và lan tỏa trách nhiệm cộng đồng

Tiếp tục củng cố nền tảng tài chính, ngày 28/10/2026, SeABank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 34.288 tỷ đồng lên 34.688 tỷ đồng, hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nguồn vốn này giúp Ngân hàng củng cố năng lực tài chính, nâng cao các chỉ số an toàn vốn, đồng thời thể hiện định hướng phát triển đồng bộ giữa nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Song hành với hoạt động kinh doanh, SeABank cũng luôn duy trì các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng và đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng bằng khen vì những đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026 với tổng số tiền đóng góp gần 90 tỷ đồng cho các hoạt động tiêu biểu như hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, khắc phục hậu quả thiên tai, trao học bổng cho trẻ em nghèo, bảo vệ môi trường và tri ân người có công với cách mạng... Đồng thời, Ngân hàng cũng lần thứ 4 liên tiếp được Bộ Công thương bình chọn và vinh danh là Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026.

Bên cạnh đó, với kết quả kinh doanh và duy trì đà tăng trưởng, SeABank cũng được vinh danh thứ 16 trong Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2026 và xếp hạng 36/500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (Profit500).

#SeABank #Kết quả kinh doanh ngân hàng #Lợi nhuận ngân hàng #Tăng vốn điều lệ #An sinh xã hội

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SeABank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chính thức được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng. Nguồn vốn này giúp Ngân hàng củng cố năng lực tài chính, nâng cao các chỉ số an toàn vốn, đồng thời thể hiện định hướng phát triển đồng bộ giữa nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Ngày 28/10/2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chính thức chấp thuận cho SeABank tăng vốn điều lệ theo Quyết định số 2370/QĐ-NHNN. Theo đó, vốn điều lệ của SeABank tăng từ 34.288 tỷ đồng lên 34.688 tỷ đồng, được bổ sung thêm 400 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu lựa chọn dành cho người lao động (ESOP).

Việc phát hành cổ phiếu ESOP đã hoàn tất và báo cáo kết quả vào tháng 8/2026, tổng cộng 40 triệu cổ phiếu được phát hành thành công, đạt 100% số lượng phát hành dự kiến, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho 481 nhân sự có thành tích xuất sắc trong công tác.

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Doanh nghiệp

SeABank xếp thứ 16 trong Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam

Vừa qua Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tiếp tục được vinh danh thứ 16 trong Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2026, tăng 8 bậc so với năm trước. Đây là năm thứ 7 liên tiếp Ngân hàng góp mặt trong Top 50 và lần thứ 9 được ghi danh trong bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (Profit500).

Profit500 do Vietnam Report thực hiện nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh nổi bật và đóng góp tích cực cho nền kinh tế. Bên cạnh lợi nhuận trước thuế của năm tài chính gần nhất, bảng xếp hạng còn xem xét quy mô, tốc độ tăng trưởng và uy tín doanh nghiệp. Trong đó, Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc ghi nhận những doanh nghiệp có năng lực sinh lời nổi bật, nền tảng tài chính lành mạnh và khả năng duy trì hiệu quả hoạt động qua nhiều chu kỳ kinh tế.

Kết quả xếp hạng được công bố, năm 2025 SeABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng đạt 6.868 tỷ đồng, tổng thu nhập hoạt động đạt 14.114 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 396.443 tỷ đồng và dư nợ tín dụng đạt hơn 237.000 tỷ đồng.

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Doanh nghiệp

SeABank công bố Khung Tài chính Bền vững

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chính thức công bố Khung Tài chính Bền vững , được S&P Global Ratings đánh giá ý kiến độc lập ngày 24/09/2026.

Đây là cơ sở để SeABank mở rộng huy động và phân bổ hiệu quả nguồn vốn cho các mục tiêu phát triển bền vững theo cam kết.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và triển khai Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh, các tổ chức tín dụng vừa đóng vai trò cung ứng vốn cho nền kinh tế, vừa định hướng dòng vốn vào những lĩnh vực mang lại lợi ích môi trường - xã hội. Nhằm đảm bảo dòng vốn được phân bổ hiệu quả và minh bạch theo đúng định hướng của Chính phủ về phát triển bền vững (Quyết định 841/QĐ-TTg ngày 14/07/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Lộ trình thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030) và Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 (theo Quyết định số 1658/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) SeABank từng bước tích hợp chiến lược phát triển bền vững vào chiến lược phát triển chung của ngân hàng và đồng thời chuẩn hóa các tiêu chí cấp tín dụng, quy trình thẩm định và cơ chế báo cáo.

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