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Doanh nghiệp

SeABank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chính thức được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng. Nguồn vốn này giúp Ngân hàng củng cố năng lực tài chính, nâng cao các chỉ số an toàn vốn, đồng thời thể hiện định hướng phát triển đồng bộ giữa nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

PV

Ngày 28/10/2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chính thức chấp thuận cho SeABank tăng vốn điều lệ theo Quyết định số 2370/QĐ-NHNN. Theo đó, vốn điều lệ của SeABank tăng từ 34.288 tỷ đồng lên 34.688 tỷ đồng, được bổ sung thêm 400 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu lựa chọn dành cho người lao động (ESOP).

Việc phát hành cổ phiếu ESOP đã hoàn tất và báo cáo kết quả vào tháng 8/2026, tổng cộng 40 triệu cổ phiếu được phát hành thành công, đạt 100% số lượng phát hành dự kiến, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho 481 nhân sự có thành tích xuất sắc trong công tác.

Đây là đợt tăng vốn thứ hai của SeABank trong năm 2026, hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên thông qua. Trước đó, SeABank đã tăng 5.838 tỷ đồng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20,5%.

Nguồn vốn gia tăng giúp bổ sung nguồn lực để SeABank củng cố nền tảng tài chính, nâng cao khả năng đáp ứng các yêu cầu về an toàn vốn, đồng thời tăng cường đầu tư vào hạ tầng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng quy mô hoạt động. Đây là cơ sở để Ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với những biến động của thị trường và triển khai các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

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Song song với việc củng cố năng lực tài chính, SeABank chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng để thực hiện các mục tiêu phát triển trong dài hạn. Đây là lần thứ 5 SeABank triển khai ESOP, thể hiện sự ghi nhận của Ngân hàng đối với những thành tích và đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ nhân viên, đồng thời khuyến khích nhân sự gắn bó lâu dài, nâng cao hiệu quả công việc và đồng hành cùng sự phát triển của SeABank.

Việc hoàn tất kế hoạch tăng vốn điều lệ tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững của SeABank, trong đó năng lực tài chính và nguồn nhân lực chất lượng cao là hai nền tảng quan trọng để Ngân hàng nâng cao chất lượng hoạt động, gia tăng khả năng cạnh tranh và hướng tới tăng trưởng an toàn, hiệu quả, bền vững.

Thông tin về SeABank

Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với hơn 4,2 triệu khách hàng, hơn 5.300 nhân viên và 181 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp. SeABank được coi là một trong những ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống các ngân hàng với vốn điều lệ 34.688 tỷ đồng và là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III. Năm 2026, SeABank được Moody’s duy trì xếp hạng Ba3 cho nhiều hạng mục quan trọng, điều chỉnh triển vọng lên “Tích cực”.

Theo chiến lược phát triển “Hội tụ số”, SeABank tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.

#SeABank #Tăng vốn điều lệ #Phát hành cổ phiếu ESOP #Ngân hàng thương mại cổ phần #Chuyển đổi số ngân hàng

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SeABank xếp thứ 16 trong Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam

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Profit500 do Vietnam Report thực hiện nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh nổi bật và đóng góp tích cực cho nền kinh tế. Bên cạnh lợi nhuận trước thuế của năm tài chính gần nhất, bảng xếp hạng còn xem xét quy mô, tốc độ tăng trưởng và uy tín doanh nghiệp. Trong đó, Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc ghi nhận những doanh nghiệp có năng lực sinh lời nổi bật, nền tảng tài chính lành mạnh và khả năng duy trì hiệu quả hoạt động qua nhiều chu kỳ kinh tế.

Kết quả xếp hạng được công bố, năm 2025 SeABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng đạt 6.868 tỷ đồng, tổng thu nhập hoạt động đạt 14.114 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 396.443 tỷ đồng và dư nợ tín dụng đạt hơn 237.000 tỷ đồng.

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SeABank công bố Khung Tài chính Bền vững

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chính thức công bố Khung Tài chính Bền vững , được S&P Global Ratings đánh giá ý kiến độc lập ngày 24/09/2026.

Đây là cơ sở để SeABank mở rộng huy động và phân bổ hiệu quả nguồn vốn cho các mục tiêu phát triển bền vững theo cam kết.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và triển khai Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh, các tổ chức tín dụng vừa đóng vai trò cung ứng vốn cho nền kinh tế, vừa định hướng dòng vốn vào những lĩnh vực mang lại lợi ích môi trường - xã hội. Nhằm đảm bảo dòng vốn được phân bổ hiệu quả và minh bạch theo đúng định hướng của Chính phủ về phát triển bền vững (Quyết định 841/QĐ-TTg ngày 14/07/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Lộ trình thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030) và Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 (theo Quyết định số 1658/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) SeABank từng bước tích hợp chiến lược phát triển bền vững vào chiến lược phát triển chung của ngân hàng và đồng thời chuẩn hóa các tiêu chí cấp tín dụng, quy trình thẩm định và cơ chế báo cáo.

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HĐQT SeABank điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2026 và bầu Chủ tịch HĐQT mới

SeABank đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh giảm 15% mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 về mức 6.008 tỷ đồng và bầu Chủ tịch HĐQT mới.

Thực hiện nghiêm túc và quyết liệt các chỉ đạo, định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hạ lãi suất và thúc đẩy các động lực tăng trưởng kinh tế, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - Mã cổ phiếu: SSB) đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh giảm 15% mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 về mức 6.008 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng thông qua Nghị quyết chấp thuận đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của ông Lê Văn Tần, và triển khai gửi hồ sơ trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xin phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Văn Tần giữ chức vụ Tổng Giám đốc, thay thế cho ông Lê Quốc Long chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ 03 năm (11/2023 - 11/2026), đồng thời thống nhất bầu bà Trần Thị Thanh Thủy - Thành viên HĐQT đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Ngân hàng nhiệm kỳ 2023 - 2028.

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