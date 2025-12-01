Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Sẽ có chiến lược quốc gia về đất hiếm

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đã xác định tương đối đầy đủ các khu vực mỏ và đang quản lý chặt chẽ; đồng thời chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về đất hiếm.

Thiên Tuấn

Ngày 1/12, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản. Tiếp thu, giải trình cuối phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, luật này được ban hành năm 2024 và mới có hiệu lực thi hành.

HẠN CHẾ TỐI ĐA XUẤT KHẨU THÔ ĐẤT HIẾM

Theo Bộ trưởng, lần sửa đổi này chủ yếu nhằm tháo gỡ một số vướng mắc, điểm nghẽn cần phải xử lý ngay liên quan đến các dự án, chương trình trọng điểm quốc gia và các chiến lược quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên đất hiếm phục vụ phát triển đất nước.

anh-chup-man-hinh-2025-12-01-luc-142438.png

Liên quan đến cơ chế cấp phép khai thác khoáng sản phục vụ công trình công cộng và dự án trọng điểm, tại phiên họp, nhiều đại biểu đề nghị cân nhắc phạm vi công trình được thụ hưởng chính sách và thẩm quyền quyết định; tránh mở rộng đối tượng không cần quy hoạch, dẫn đến kẽ hở, trục lợi.

Giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nêu rõ, việc cho phép mở rộng xuống sâu chỉ áp dụng đối với các mỏ đang hoạt động, không yêu cầu bổ sung quy hoạch cho chính các mỏ đó. “Chỉ các dự án thăm dò, khai thác mới bắt buộc phải phù hợp quy hoạch đầy đủ”, ông Thắng bày tỏ.

Đặc biệt, tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu dành sự quan tâm đến việc quản lý khoáng sản đất hiếm. Về nội dung này, Bộ trưởng nói, Việt Nam là nước có trữ lượng đất hiếm lớn, đứng thứ hai, thứ ba thế giới theo số liệu công bố chính thức, phân bổ tại 21 tỉnh, thành phố.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xác định tương đối đầy đủ các khu vực mỏ và đang quản lý chặt chẽ; đồng thời chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về đất hiếm, trình cấp có thẩm quyền ban hành đầu năm 2026.

“Sau khi xác định vị trí các mỏ, nhiệm vụ quan trọng tiếp theo là tổ chức khai thác, chế biến sâu để mang lại giá trị cao cho đất nước. Dự thảo luật đã tách nội dung đất hiếm thành một chương riêng, tạo cơ sở cho Chính phủ ban hành văn bản dưới luật, hướng tới hình thành chuỗi giá trị khép kín, hạn chế tối đa xuất khẩu thô”, Bộ trưởng nói.

LÀM RÕ VIỆC SỬ DỤNG CÁT BIỂN ĐỂ SAN LẤP CÔNG TRÌNH

Về ý kiến đề nghị các nhà khoa học và Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm có câu trả lời về việc sử dụng cát biển cho xây dựng, làm đường trong bối cảnh thiếu cát sông, đồng thời đề nghị Bộ làm rõ thẩm quyền giải quyết khi doanh nghiệp mong muốn khai thác cát biển ở khu vực từ 6 hải lý trở ra thuộc dự án nhóm III, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, nếu sử dụng được cát biển để san lấp các công trình xây dựng và những mục đích phù hợp khác, sẽ giảm được rất nhiều tác động việc phải khai thác vật liệu từ đồi, cũng như khai thác cát lòng sông, lòng hồ.

Theo ông, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và xác định cát biển có thể được sử dụng để san lấp phục vụ công trình.

Tuy nhiên, còn một vướng mắc do chưa phân định đầy đủ phạm vi quản lý trên vùng biển hơn 1 triệu km2 của nước ta. Trong phạm vi 6 hải lý, thẩm quyền thuộc các địa phương; ngoài 6 hải lý, nếu đã có phân định vẫn thuộc thẩm quyền địa phương. Song, đối với những địa phương chưa được phân định rõ ràng, việc này đang giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện.

"Nếu địa phương nào phát sinh vướng mắc liên quan nội dung này, đề nghị các địa phương phản ánh để chúng tôi phối hợp xử lý kịp thời", Bộ trưởng khẳng định.

#đất hiếm #khoáng sản #cát biển #môi trường #luật khoáng sản #quốc hội

Bài liên quan

Chính trị

Đất hiếm là nhóm tài nguyên có hệ số rủi ro môi trường rất lớn

Theo ĐBQH, đất hiếm không chỉ là khoáng sản chiến lược mà còn là nhóm tài nguyên có hệ số rủi ro môi trường rất lớn, phát sinh chất thải chứa phóng xạ...

Sáng 1/12, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản. Nhiều đại biểu quan tâm đến vấn đề đất hiếm.

YÊU CẦU VỀ MÔI TRƯỜNG PHẢI ĐƯỢC ĐẶT Ở MỨC CAO NHẤT

Xem chi tiết

Chính trị

Điều chỉnh Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Với 394/399 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 10.

Sáng 1/12, tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 10.

a6bfacf87547f919a056.jpg
Xem chi tiết

Chính trị

Quốc hội yêu cầu đánh giá công chức theo KPI, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy

Quốc hội yêu cầu thực hiện việc đánh giá công chức theo tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức (KPI).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Trong đó, các chỉ tiêu chủ yếu được xác định là tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) phấn đấu từ 10% trở lên. GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và 105 năm ngày sinh Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi thư chúc mừng.