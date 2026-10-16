Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Scorpio – 'bọ cạp thép' của quân đội La Mã xuyên thủng hàng ngũ đối phương

Trên chiến trường La Mã cổ đại, một cỗ máy nhỏ gọn có thể phóng những mũi lao chết người chính xác từ khoảng cách xa.

Thanh Bình (tổng hợp)

Khi nhắc đến vũ khí công thành La Mã, nhiều người thường hình dung những cỗ ballista khổng lồ ném đá hoặc máy bắn tên cỡ lớn. Nhưng quân đoàn La Mã còn sử dụng một loại vũ khí nhỏ hơn, linh hoạt hơn và đặc biệt nguy hiểm với binh lính đối phương: Scorpio, nghĩa là “bọ cạp” trong tiếng Latin.

Ảnh: turbosquid.com

Scorpio là một dạng máy bắn lao sử dụng cơ cấu xoắn, được phát triển từ truyền thống pháo binh Hy Lạp rồi được quân đội La Mã tiếp nhận và hoàn thiện. Thay vì dùng dây cung thông thường, cỗ máy tích trữ năng lượng trong những bó dây làm từ gân động vật được xoắn căng. Khi cơ cấu nhả được kích hoạt, hai cánh tay gỗ bật về phía trước, đẩy mũi lao dài bay đi với tốc độ lớn.

So với những ballista lớn chuyên bắn đá hoặc lao nặng, Scorpio thường có kích thước nhỏ hơn, tập trung vào khả năng bắn các mũi tên lớn hoặc lao nhọn. Một số phiên bản đủ gọn để một người vận hành, dù việc lên dây, nạp đạn và điều chỉnh cỗ máy vẫn có thể cần sự phối hợp của nhiều binh sĩ tùy thiết kế. Hình dáng của nó gợi liên tưởng đến một chiếc nỏ khổng lồ đặt trên giá đỡ, với khung gỗ chắc chắn và những bộ phận kim loại gia cố.

Điểm mạnh của Scorpio không chỉ nằm ở sức xuyên phá mà còn ở độ chính xác. Các cỗ máy có thể được bố trí trên tường thành, tại vị trí phòng thủ hoặc theo từng cụm để bắn liên tiếp vào đội hình địch. Trong những cuộc vây hãm, chúng có thể nhắm vào binh lính trên tường thành; trên chiến trường mở, hỏa lực tập trung có thể buộc đối phương phải dè chừng khi tiến qua những khoảng đất trống. Tuy nhiên, tầm bắn và hiệu quả thực tế thay đổi theo kích thước máy, loại đạn, kỹ thuật chế tạo và điều kiện sử dụng.

Ảnh: Wikimedia Commons

Một phát hiện khảo cổ đáng chú ý được khai quật gần Xanten, Đức, vào cuối thế kỷ XX đã giúp giới nghiên cứu hiểu rõ hơn về loại vũ khí này. Những bộ phận còn sót lại của một cỗ máy bắn lao La Mã, bao gồm phần khung lò xo cùng các chi tiết gỗ và kim loại, cho phép các chuyên gia dựng lại thiết kế với độ chính xác cao hơn trước. Những bản phục dựng hiện đại sau đó được thử nghiệm để nghiên cứu cách máy hoạt động và khả năng phóng lao.

Scorpio cũng phản ánh một đặc điểm quan trọng của quân đội La Mã: sức mạnh không chỉ đến từ số lượng binh lính hay kỷ luật đội hình, mà còn từ khả năng tổ chức kỹ thuật và hậu cần. Các quân đoàn có thể mang theo, bảo trì và triển khai nhiều loại vũ khí khác nhau tùy địa hình và nhiệm vụ. Dù không phải một “siêu vũ khí” bất khả chiến bại, Scorpio là minh chứng cho cách người La Mã biến kiến thức cơ học thành lợi thế quân sự thực tế.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Vũ khí La Mã #Scorpio #Chiến tranh cổ đại #Khảo cổ La Mã #Kỹ thuật quân sự

Bài liên quan

Kho tri thức

Những thành phố khổng lồ 6.000 năm tuổi ở châu Âu biến mất bí ẩn thế nào?

Hàng nghìn năm trước khi những thành phố nổi tiếng của Lưỡng Hà trỗi dậy, Đông Âu đã xuất hiện những khu định cư rộng lớn đến khó tin.

Khoảng 6.000 năm trước, trên vùng đất ngày nay thuộc Romania, Moldova và Ukraine, một nền văn hóa tiền sử phát triển rực rỡ với những ngôi nhà bằng gỗ và đất sét, đồ gốm sơn hoa văn xoắn ốc tinh xảo và các khu định cư có quy hoạch đáng kinh ngạc. Đó là nền văn hóa Cucuteni–Trypillia, tồn tại trong khoảng 5000–3000 năm trước Công nguyên, được xem là một trong những hiện tượng văn hóa quan trọng của châu Âu thời đại đồ đá mới muộn và thời đại đồ đồng sớm.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Khi người tiền sử gặp thú khổng lồ: Cuộc đối đầu làm thay đổi thế giới

Từng có thời voi ma mút, lười đất khổng lồ và những loài thú kỳ dị thống trị nhiều lục địa, trước khi biến mất bí ẩn.

Khoảng 50.000 năm trước, Trái Đất là mái nhà của vô số động vật khổng lồ. Những con voi ma mút phủ lông dày lang thang trên thảo nguyên lạnh giá, lười đất có thể cao hơn người trưởng thành vươn mình tìm lá cây, còn những loài thú có túi khổng lồ thống trị nhiều vùng đất Australia. Nhưng đến cuối Kỷ Băng hà, phần lớn những sinh vật đồ sộ ấy đã biến mất. Vì sao một thế giới từng đầy những gã khổng lồ lại trở nên vắng bóng chúng?

Xem chi tiết

Kho tri thức

Sét hòn: Quả cầu lửa bí ẩn khiến khoa học đau đầu suốt nhiều thế kỷ

Xuất hiện bất ngờ giữa những cơn giông, sét hòn giống quả cầu phát sáng trôi lơ lửng, thách thức các nhà khoa học suốt nhiều thế kỷ.

Sét hòn (ball lightning) là một hiện tượng khí quyển hiếm gặp được mô tả trong hàng nghìn lời kể của nhân chứng trên khắp thế giới. Thay vì lóe sáng trong tích tắc như tia sét thông thường, nó thường được miêu tả là một quả cầu sáng có kích thước từ nhỏ như quả bóng đến lớn hơn, mang màu trắng, vàng, cam hoặc xanh lam.

Một số nhân chứng cho biết vật thể này di chuyển chậm trong không khí, tồn tại vài giây rồi đột ngột biến mất, đôi khi kèm theo tiếng nổ. Tuy nhiên, các đặc điểm ấy chủ yếu dựa trên quan sát, chưa phải những tính chất đã được xác nhận trong mọi trường hợp.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới