Sau ngã ba ngày đái máu không ngờ vỡ thận

Ba ngày sau cú ngã mạnh khiến nửa người bên phải va đập xuống nền cứng, người bệnh L.V.T (55 tuổi, tại phường Hà An, Quảng Ninh) xuất hiện đau tức vùng ngực, bụng và hông phải, kèm theo đái máu nhiều. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người bệnh đã đến Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên để thăm khám và điều trị.

Khi tiếp nhận, bệnh nhân trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt nhưng đau nhiều vùng ngực, bụng và chi phải. Khám lâm sàng ghi nhận đau vùng mạn sườn phải, nghi ngờ tổn thương cơ quan trong ổ bụng. Các chỉ số sinh tồn ổn định, SpO₂ đảm bảo, không phát hiện tổn thương rõ ở phổi hay tim.

Bệnh nhân vỡ thận độ II được xử trí kịp thời - Ảnh BVCC

Kết quả siêu âm ổ bụng và chẩn đoán hình ảnh cho thấy thận phải có tụ máu và dịch quanh thận, xác định vỡ thận phải độ II. Ngay lập tức, đội ngũ bác sĩ đã kích hoạt quy trình cấp cứu, tổ chức hội chẩn liên khoa giữa khoa Cấp cứu, Chẩn đoán hình ảnh và Nội khoa để đánh giá mức độ tổn thương, nguy cơ mất máu và lựa chọn hướng điều trị phù hợp.

Sau hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định điều trị bảo tồn, bao gồm: Truyền dịch, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch; Giảm đau, cầm máu và kháng sinh dự phòng nhiễm khuẩn; Theo dõi chặt chẽ mạch, huyết áp, lượng nước tiểu, xét nghiệm máu – nước tiểu định kỳ; Nghỉ ngơi tuyệt đối để hạn chế di chuyển, tránh tăng áp lực vùng tổn thương.

Nhờ phát hiện sớm và xử trí kịp thời, bệnh nhân được điều trị đúng hướng, hạn chế tối đa nguy cơ mất máu, nhiễm trùng và suy thận cấp. Sau một thời gian điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân ổn định, chức năng thận được bảo tồn, các triệu chứng đau và đái máu giảm rõ rệt.

Bệnh nhân được ra viện - Ảnh BVCC

Trường hợp của người bệnh L.V.T là minh chứng rõ nét cho vai trò quan trọng của việc không chủ quan sau chấn thương, dù triệu chứng ban đầu có vẻ nhẹ. Những biểu hiện như đau mạn sườn, đái máu, tức vùng hông lưng là dấu hiệu cảnh báo tổn thương nội tạng cần được kiểm tra kịp thời.

Việc khám lâm sàng kết hợp siêu âm, chẩn đoán hình ảnh giúp bác sĩ phát hiện sớm “vết thương giấu kín” - những tổn thương có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí đúng lúc.