Sau mổ lấy thai, người phụ nữ phải cắt tử cung vì băng huyết sau sinh

Với chị L.T.Y.N (31 tuổi, Tây Ninh), hành trình vượt cạn không kết thúc khi tiếng khóc chào đời của con vang lên, mà tiếp tục là một cuộc chiến sinh tử ngay sau cánh cửa phòng mổ. Chỉ vài phút chậm trễ, người mẹ trẻ có thể sẽ mãi mãi rời xa con.

May mắn thay, nhờ sự phối hợp nhanh chóng, các bác sĩ khoa Sản Phụ Khoa Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á đã kịp thời cứu người bệnh qua khỏi nguy kịch vì băng huyết sau sinh.

Ca phẫu thuật cắt tử cung cứu tính mạng sản phụ - Ảnh BVCC

Sinh con lần 3 và cơn ác mộng “băng huyết sau sinh”

7h30 ngày 28/7/2025, tại một bệnh viện tuyến tỉnh, ca mổ lấy thai của sản phụ N. ban đầu diễn ra suôn sẻ. Một bé gái khỏe mạnh cất tiếng khóc chào đời trong niềm hân hoan của người mẹ và ê-kíp mổ.

Nhưng chỉ ít phút sau, trong lúc các bác sĩ còn đang tiến hành khâu lại vết mổ, sản phụ đột nhiên tái nhợt, huyết áp tụt, nhiều máu loãng chảy ra từ âm đạo và tử cung không co hồi tốt. Đây là dấu hiệu của tình trạng băng huyết sau sinh - một biến chứng sản khoa nguy hiểm, có thể gây tử vong nhanh chóng cho sản phụ nếu không được xử lý kịp thời.

Truyền máu khẩn cấp, dùng thuốc... máu tuôn xối xả

Các biện pháp cấp cứu ban đầu tại tuyến tỉnh không hiệu quả, sản phụ N. được chuyển viện khẩn cấp đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

Khoảng 9h ngày 28/7/2025, chuông báo động khẩn cấp vang lên tại khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP HCM. Ngay lập tức, đội ngũ bác sĩ khoa Sản Phụ Khoa, khoa Gây Mê Hồi Sức đã được huy động.

Các phương pháp điều trị tích cực được triển khai đồng thời như truyền máu khẩn, thuốc co hồi tử cung, chèn gạc, ép tử cung... Nhưng máu vẫn tuôn xối xả. Tất cả các phương pháp chặn đứng băng huyết đều thất bại. Sản phụ rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, ê-kíp cấp cứu buộc phải đưa ra quyết định sinh tử.

Người mẹ hạnh phúc bên con và các y bác sĩ khi sức khỏe đã hồi phục.

Đau lòng cắt tử cung ở người mẹ trẻ

BS.CKI. Huỳnh Thị Đào, Phụ trách khoa Sản Phụ Khoa Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết: “Đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định khó khăn là phẫu thuật cắt tử cung toàn phần để cầm máu và cứu sống sản phụ. Dù biết đây là lựa chọn đau lòng với một người mẹ trẻ, nhưng mạng sống là trên hết”.

Ca phẫu thuật kết thúc thành công. Sản phụ N. được truyền tổng cộng 9 đơn vị máu (3.150ml) và 6 đơn vị huyết tương tươi. Sau hơn 24 giờ hồi sức tích cực, dấu hiệu sinh tồn ổn định, sản phụ tỉnh táo. Hiện tại, bệnh nhân đã phục hồi sức khỏe, vết mổ khô và đã được xuất viện trong niềm vui của gia đình.

Băng huyết sau sinh là một tai biến sản khoa thường gặp và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở sản phụ sau sinh. Đây là hiện tượng chảy máu kéo dài sau sinh cần được xem xét cẩn trọng và xử trí kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.