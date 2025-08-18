Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Sau 2 ngày ngã, cụ ông 96 tuổi nguy kịch vì tràn máu phổi, gãy 4 xương sườn

Chấn thương ngực do ngã là hiểm họa với người già; cần kiểm tra sức khỏe định kỳ và tạo môi trường sống an toàn để tránh tai nạn đáng tiếc.

Thúy Nga

Ngày 18/8, Trung tâm Y tế Quảng Yên cho biết, Trung tâm vừa cứu sống ngoạn mục cụ ông 96 tuổi chấn thương kín nặng do ngã tại nhà, 2 ngày sau mới nhập viện.

Theo đó, đêm ngày 15/8, Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên đã tiếp nhận và cấp cứu thành công cho bệnh nhân cao tuổi cụ ông P.V.H, sinh năm 1929, trú tại Phường Quảng Yên, nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn ngã tại nhà.

Theo người nhà cho biết, ông H bị ngã cách đó 2 ngày, sau ngã xuất hiện đau tức ngực trái dữ dội, gia đình tự cho uống thuốc giảm đau nhưng không thuyên giảm. Ngay lập tức, người nhà đưa bệnh nhân tới Trung tâm y tế Quảng Yên. Khi nhập viện, bệnh nhân đau nhói ngực trái, cử động đau tăng dữ dội.

chan-thuong-1.jpg
Hình ảnh chấn thương ở phổi của bệnh nhân trước và sau cấp cứu - Ảnh BVCC

Qua thăm khám và kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán: Chấn thương ngực kín, gãy xương sườn 6,7, 8, 9, tràn khí - tràn máu màng phổi, dập thùy dưới phổi trái. Đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm, nhất là với bệnh nhân tuổi cao, có nhiều bệnh lý nền, nguy cơ suy hô hấp, đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào.

Trước tình hình đó, BS Nguyễn Đức Hoàn, Khoa Ngoại cùng ê-kíp trực đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cấp cứu kịp thời: Dẫn lưu dịch, khí màng phổi, giảm áp lực cho phổi, kết hợp trị liệu hô hấp và điều trị tích cực.

Nhờ sự xử trí nhanh trí, chính xác và chuyên môn vững vàng của đội ngũ y, bác sĩ, sau một thời gian điều trị, bệnh nhân đã ổn định, không còn cảm giác đau tức ngực, hô hấp dần cải thiện, sức khỏe hồi phục rõ rệt.

535621947-660846193709789-1611463793489007441-n.jpg
Thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Người nhà bệnh nhân xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi vô cùng biết ơn các bác sĩ của Trung tâm Y tế Quảng Yên, đặc biệt là bác sĩ Hoàn. Nhờ sự cấp cứu kịp thời, tận tâm, bố tôi – dù đã 96 tuổi – vẫn được cứu sống. Gia đình chúng tôi rất trân trọng tấm lòng và chuyên môn của các thầy thuốc nơi đây”.

Ngã, chấn thương ngực là tai nạn thường gặp ở người cao tuổi. Tuy nhiên, nhiều gia đình còn chủ quan, tự điều trị tại nhà khiến bệnh trở nặng, nguy hiểm tính mạng.

“Khi người cao tuổi bị ngã, có biểu hiện đau ngực, khó thở, đau dữ dội… cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, xử trí kịp thời; Người cao tuổi nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, phòng ngừa biến chứng của các bệnh nền;

Gia đình cần tạo môi trường sống an toàn, tránh nguy cơ té ngã như sàn nhà trơn trượt, cầu thang thiếu tay vịn, ánh sáng yếu”, Trung tâm Y tế Quảng Yên khuyến cáo.

#cứu sống người cao tuổi #chấn thương ngực kín #tai nạn té ngã ở người già #xử trí cấp cứu tràn khí màng phổi #phòng ngừa té ngã người cao tuổi #điều trị gãy xương sườn ở người già

Bài liên quan

Sống Khỏe

[INFOGRAPHIC] Thói quen xấu “tàn phá” xương khớp

info-5thoiquentanphaxuongkhop-01.jpg
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cấp cứu bé gái hơn 2 tuổi bị chấn thương nặng do vô tình vặn tay ga xe máy

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) vừa cấp cứu bé gái hơn 2 tuổi bị chấn thương mắt, môi, cằm khi vô tình vặn tay ga làm xe máy lao vào hàng rào sắt.

Bệnh nhi H.C.T. (26 tháng tuổi, ở Cần Đước, Tây Ninh) nhập viện sau khi vô tình vặn tay ga xe máy khiến xe lao thẳng vào hàng rào sắt trước nhà.

Trước đó, mẹ bệnh nhi chở con ngồi phía trước. Khi về tới nhà, mẹ của bé xuống xe, gạt chống xe nhưng vẫn để xe nổ máy. Lúc này, bé vịn vào tay ga, xe lao lên, mặt bé đập vào hàng rào, bụng và ngực va vào vô lăng.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Soi lưỡi liềm Anh thời đại đồ đồng muộn, hé lộ bí mật thương mại ngàn năm

Một lưỡi liềm thời đại đồ đồng của Anh được tìm thấy ở Pháp, mở ra bằng chứng chấn động về mạng lưới thương mại cổ đại xuyên châu Âu.

1-6039.png
Khi tiến hành khai quật tại khu di tích khảo cổ Suret ở Val-de-Reui, thuộc thung lũng sông Seine hạ lưu của Pháp, các chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Quốc gia Pháp bất ngờ tìm thấy một vật thể cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @ Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Quốc gia Pháp.
2-4070.png
Đó là một chiếc liềm cổ có nguồn gốc từ quần đảo Anh ước tính có niên đại từ thời kỳ đồ đồng muộn Đại Tây Dương (khoảng năm 1200–600 TCN). Thời kỳ đồ đồng muộn Đại Tây Dương được đặc trưng bởi sự gia tăng mạnh mẽ về quy mô buôn bán đồ kim loại bằng đồng giữa các cộng đồng ven biển Đại Tây Dương. Ảnh: @ Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Quốc gia Pháp.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới