Sau 2 ngày ngã, cụ ông 96 tuổi nguy kịch vì tràn máu phổi, gãy 4 xương sườn

Ngày 18/8, Trung tâm Y tế Quảng Yên cho biết, Trung tâm vừa cứu sống ngoạn mục cụ ông 96 tuổi chấn thương kín nặng do ngã tại nhà, 2 ngày sau mới nhập viện.

Theo đó, đêm ngày 15/8, Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên đã tiếp nhận và cấp cứu thành công cho bệnh nhân cao tuổi cụ ông P.V.H, sinh năm 1929, trú tại Phường Quảng Yên, nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn ngã tại nhà.

Theo người nhà cho biết, ông H bị ngã cách đó 2 ngày, sau ngã xuất hiện đau tức ngực trái dữ dội, gia đình tự cho uống thuốc giảm đau nhưng không thuyên giảm. Ngay lập tức, người nhà đưa bệnh nhân tới Trung tâm y tế Quảng Yên. Khi nhập viện, bệnh nhân đau nhói ngực trái, cử động đau tăng dữ dội.

Hình ảnh chấn thương ở phổi của bệnh nhân trước và sau cấp cứu - Ảnh BVCC

Qua thăm khám và kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán: Chấn thương ngực kín, gãy xương sườn 6,7, 8, 9, tràn khí - tràn máu màng phổi, dập thùy dưới phổi trái. Đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm, nhất là với bệnh nhân tuổi cao, có nhiều bệnh lý nền, nguy cơ suy hô hấp, đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào.

Trước tình hình đó, BS Nguyễn Đức Hoàn, Khoa Ngoại cùng ê-kíp trực đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cấp cứu kịp thời: Dẫn lưu dịch, khí màng phổi, giảm áp lực cho phổi, kết hợp trị liệu hô hấp và điều trị tích cực.

Nhờ sự xử trí nhanh trí, chính xác và chuyên môn vững vàng của đội ngũ y, bác sĩ, sau một thời gian điều trị, bệnh nhân đã ổn định, không còn cảm giác đau tức ngực, hô hấp dần cải thiện, sức khỏe hồi phục rõ rệt.

Thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Người nhà bệnh nhân xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi vô cùng biết ơn các bác sĩ của Trung tâm Y tế Quảng Yên, đặc biệt là bác sĩ Hoàn. Nhờ sự cấp cứu kịp thời, tận tâm, bố tôi – dù đã 96 tuổi – vẫn được cứu sống. Gia đình chúng tôi rất trân trọng tấm lòng và chuyên môn của các thầy thuốc nơi đây”.

Ngã, chấn thương ngực là tai nạn thường gặp ở người cao tuổi. Tuy nhiên, nhiều gia đình còn chủ quan, tự điều trị tại nhà khiến bệnh trở nặng, nguy hiểm tính mạng.