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Số hóa - Xe

Sát hạch lái xe từ 1/3/2027 - khoảng cách an toàn là bài thi bắt buộc

Cục CSGT sẽ áp dụng 12 bài sát hạch thực hành trên đường. Nội dung tập trung kiểm tra khả năng xử lý tình huống, giữ khoảng cách an toàn, chuyển làn và vượt xe.

Nguyễn Thảo
Video: Giữ khoảng cách với xe trước là bao nhiêu để an toàn và tránh bị phạt?

Kể từ ngày 1/3/2027, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Bộ Công an sẽ chính thức áp dụng khung 12 bài thi sát hạch thực hành điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Chương trình kiểm tra tập trung chú trọng vào năng lực thực tế của thí sinh trong việc áp dụng các quy định pháp luật và phản ứng linh hoạt trước những kịch bản giao thông thực tế.

Trong khuôn khổ các nội dung thi mới, cơ quan quản lý đặt trọng tâm đánh giá vào các thao tác cơ bản nhưng vô cùng thiết yếu đối với mỗi người lái xe. Học viên tham gia sát hạch phải chứng minh được khả năng quan sát tổng quát, kỹ thuật duy trì cự ly an toàn với phương tiện di chuyển liền trước, cũng như thao tác chuyển làn đường và vượt xe theo đúng quy chuẩn an toàn.

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Sát hạch lái xe từ 1/3/2027 - khoảng cách an toàn là bài thi bắt buộc.

Mục tiêu cốt lõi của phương án cải tiến nội dung kiểm tra là phản ánh đúng thực chất trình độ vận hành phương tiện của người học. Việc rèn luyện bài bản các kỹ năng này ngay từ khâu đào tạo sẽ giúp hình thành thói quen lái xe chuẩn mực, chủ động giảm thiểu các nguy cơ va chạm và bảo vệ an toàn cho toàn bộ người tham gia giao thông.

Động thái đổi mới chương trình sát hạch xuất phát từ thực tế công tác tuần tra, kiểm soát lưu thông trên các tuyến đường bộ trọng điểm. Ghi nhận trong sáng ngày 29/8, các lực lượng thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 và số 4 đã phát hiện, lập biên bản vi phạm đối với 6 trường hợp lái xe; trong đó gồm 4 trường hợp không tuân thủ quy định về cự ly an toàn và 2 trường hợp di chuyển trái phép vào làn dừng xe khẩn cấp. Tính riêng từ ngày 26/8 đến nay, hai đơn vị đã ghi nhận tổng cộng 19 trường hợp vi phạm khoảng cách an toàn.

Mặc dù vẫn tồn tại các trường hợp vi phạm lẻ tẻ, dữ liệu theo dõi trong những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 cho thấy phần lớn tài xế đã có sự chuyển biến tích cực về ý thức. Dù lượng phương tiện tăng cao, hiện tượng chạy quá tốc độ hay lấn làn ôtô liên tục đã giảm đáng kể, giúp dòng xe di chuyển ổn định và giảm thiểu nguy cơ tai nạn liên hoàn.

Trong thời gian tới, Cục CSGT sẽ tiếp tục duy trì hoạt động tuyên truyền song song với việc siết chặt kiểm tra, xử lý hành vi không giữ cự ly an toàn trên các tuyến cao tốc. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện luôn lưu thông đúng phần đường, giữ tốc độ phù hợp, hạn chế việc chuyển làn đột ngột và tuyệt đối tuân thủ sự điều tiết của lực lượng làm nhiệm vụ.

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Video: hêm nội dung làn vượt xe vào thi sát hạch (Nguồn ANTĐ).

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