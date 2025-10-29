Sản phụ ở Tuyên Quang tử cung mất máu nặng, kịp thời cứu sống cả mẹ và bé

Bệnh viện Đa khoa Đồng Văn kịp thời phẫu thuật cứu mẹ và bé trong ca vỡ tử cung nguy kịch, nhấn mạnh tầm quan trọng của khám thai định kỳ.

Ca mổ lấy thai cấp cứu tối khẩn

Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Văn (Tuyên Quang) vừa phẫu thuật khẩn cấp, cứu sống sản phụ 39 tuổi bị vỡ tử cung và mất máu nặng, kịp thời lấy bé gái an toàn.

Sản phụ V.T.D. (39 tuổi, trú thôn Súng Lủng, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, mệt nhiều, da niêm mạc nhợt, huyết áp tụt, bụng chướng. Kết quả thăm khám và siêu âm cấp cứu cho thấy dấu hiệu vỡ tử cung, mất máu cấp, đe dọa tính mạng cả mẹ và thai nhi.

Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện, chuyển thẳng người bệnh vào phòng mổ. Ê-kíp phẫu thuật gồm bác sĩ sản khoa, gây mê hồi sức và ekip sơ sinh phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng tiến hành mổ lấy thai và xử trí vỡ tử cung.

Bé gái nặng 2.500 gram được lấy ra an toàn, hồng hào sau hồi sức tích cực. Người mẹ được truyền dịch, sử dụng thuốc vận mạch, kiểm soát chảy máu và khâu phục hồi tử cung thành công.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của mẹ và bé ổn định, tiếp tục được theo dõi tại Khoa Sản và Khoa Nhi.

Sự phối hợp nhịp nhàng và can thiệp nhanh chóng của các y bác sĩ là yếu tố quyết định giúp cứu sống cả mẹ và bé.

Cả mẹ và bé được cứu sống kịp thời. Ảnh VTV

Theo bác sĩ, vỡ tử cung là một biến chứng sản khoa tối cấp, thường xảy ra trên cơ địa sẹo mổ cũ hoặc chuyển dạ kéo dài. Nếu không phát hiện và xử trí kịp thời, nguy cơ tử vong mẹ và con rất cao.

Bệnh viện lưu ý phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ tại cơ sở y tế chuyên khoa, đặc biệt ở các thai kỳ nguy cơ cao. Khi có dấu hiệu bất thường như đau bụng dữ dội, ra máu âm đạo, mệt lả, thai máy giảm hoặc vỡ ối sớm, người bệnh cần đến bệnh viện ngay để được đánh giá và xử trí kịp thời, tránh biến chứng đe dọa tính mạng.

Vỡ tử cung trong chuyển dạ là một tai biến trong sản khoa. Ảnh minh hoạ/ Nguồn vinmec

Phòng ngừa vỡ tử cung bằng cách nào?

Vỡ tử cung là một trong 5 tai biến sản khoa nguy hiểm thường gặp trong quá trình mang thai và chuyển dạ.

Để phòng ngừa tai biến sản khoa nguy hiểm này, bác sĩ sản khoa khuyến cáo mẹ bầu cần:

Duy trì lối sống tích cực, tránh căng thẳng trong suốt quá trình mang thai.

Thăm khám thai kỳ đều đặn theo hướng dẫn của bác sĩ để được theo dõi thai kỳ, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ để có hướng can thiệp kịp thời và hiệu quả.

Liên hệ ngay với bác sĩ khi có những triệu chứng bất thường để có can thiệp kịp thời, đảm bảo tính mạng hai mẹ con.

Phụ nữ có tiền sử sinh mổ, có sẹo mổ cũ trên thân tử cung cần sử dụng biện pháp tránh thai ít nhất 1 năm. Tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và hướng dẫn biện pháp tránh thai phù hợp.

Mẹ bầu nằm trong nhóm đối tượng nguy cơ cao như sẹo mổ cũ, bất tương xứng khung chậu, dị dạng tử cung… cần lựa chọn cơ sở y tế có đơn vị Sản khoa giỏi để được bảo vệ, chăm sóc thai kỳ khỏe mạnh và an toàn.