Sam gây sốt với nhan sắc “như teen girl” dù đã là mẹ hai con

Giải trí

Xuất hiện tại sân bay với phong cách trẻ trung, nữ diễn viên Sam khiến nhiều người bất ngờ khi được khen ngợi “như thế hệ 2K”. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, Sam chia sẻ loạt ảnh check-in tại sân bay và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Không cầu kỳ hay phô trương, nữ diễn viên lựa chọn outfit năng động nhưng vẫn nổi bật.
Cô diện áo khoác jean có chi tiết cổ áo và tay áo đính lông trắng, tạo điểm nhấn cá tính và trẻ trung.
Phối cùng chân váy ngắn cũn và boots cổ cao, tổng thể trang phục giúp Sam “hack tuổi” ngoạn mục.
Nhiều khán giả không khỏi bất ngờ trước vẻ ngoài rạng rỡ của người đẹp sinh năm 1990.
Dù đã là mẹ của cặp song sinh đáng yêu và đang ở ngưỡng U40, Sam vẫn được nhận xét trông như một “teen girl” chính hiệu.
Gương mặt bầu bĩnh, dễ thương cùng làn da trắng mịn không tì vết khiến cô liên tục nhận về những lời khen “nhan sắc bị thời gian bỏ quên”.
Trước đó, Sam từng nhiều lần gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo trẻ trung sau sinh.
Sau khi kết hôn với chồng người Hàn Quốc và đón chào cặp sinh đôi I-jin và I-jun vào đầu năm nay, Sam đã khiến nhiều người kinh ngạc với tốc độ lấy lại vóc dáng.
Cô tiết lộ đã giảm thành công 20kg chỉ sau 3 tháng sinh nở, trở về cân nặng 48kg như thời son rỗi. Ảnh: FB Sam
