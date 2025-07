Sai lầm phối đồ khiến bạn mất dáng

Ai cũng muốn mặc đẹp, nhưng không ít người lại vô tình biến mình trở nên lùn đi, thiếu cân đối chỉ vì những lỗi phối đồ cơ bản mà ai cũng dễ mắc phải. Nhận diện đúng những lỗi phối đồ dìm dáng là bước đầu tiên để tự tin hơn mỗi khi bước ra đường. Đừng để set đồ xinh xắn bị phá bởi vài chi tiết nhỏ không đáng.

Chỉ cần một chi tiết nhỏ lệch tông, một cách chọn quần áo chưa tinh tế cũng đủ khiến tỷ lệ cơ thể bạn trở nên kém gọn gàng, thấp hơn hoặc nặng nề hơn bình thường. Những lỗi dưới đây tưởng chừng ai cũng biết, nhưng thực tế vẫn rất nhiều người dính phải.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Mặc đồ rộng thùng thình hoặc bó sát quá mức

Nhiều người có thói quen chọn đồ oversize vì nghĩ giấu dáng tốt, nhưng thật ra nếu không biết cân chỉnh thì set đồ sẽ nuốt mất đường cong cơ thể, khiến bạn trông như đang bơi trong quần áo. Ngược lại, đồ quá bó làm lộ toàn bộ khuyết điểm: bụng dưới, bắp tay, đùi to… Mẹo khắc phục: Ưu tiên quần áo có form vừa vặn, nên có chi tiết nhấn eo, cạp cao hoặc sơ vin gọn gàng. Nếu thích oversize, hãy cân đối: áo rộng thì quần gọn, quần rộng thì áo ôm hoặc croptop.

Chọn quần lưng trễ khiến đôi chân bị xấu

Đây là lỗi kinh điển của thế hệ 9X từng chạy theo mốt quần hip-hop, quần lưng trễ. Nhưng nếu không sở hữu đôi chân dài, vòng eo phẳng thì chiếc quần lưng trễ sẽ tố cáo khuyết điểm ngay lập tức, làm thân trên dài ra, chân ngắn lại. Mẹo khắc phục: Quần cạp cao luôn là vũ khí hack dáng đỉnh cao, giúp đôi chân dài ra tức thì. Với quần jean, quần tây hay chân váy, nên ưu tiên cạp cao, mix cùng áo sơ vin nhẹ hoặc áo croptop để tỷ lệ cơ thể cân đối hơn.

Phối màu và họa tiết rối mắt

Một set đồ nhiều họa tiết, nhiều màu chọi nhau sẽ dễ chia khúc cơ thể, khiến người đối diện cảm thấy rối mắt và người mặc dễ bị lùn đi. Ngoài ra, họa tiết ngang bản to cũng dễ làm thân hình bị bẻ ngang, nhất là với người có chiều cao khiêm tốn. Mẹo khắc phục: Nếu chưa tự tin phối màu, hãy bắt đầu với những gam trung tính trắng, đen, be, ghi. Nếu thích nổi bật, chỉ cần nhấn bằng 1-2 item hoặc phụ kiện sáng màu để tạo điểm nhấn.

Độ dài áo không phù hợp với dáng quần

Áo thun dài qua hông phối với quần ống rộng là combo thảm họa dìm dáng điển hình, dễ khiến người mặc trở nên luộm thuộm, thấp hơn vài cm. Mẹo khắc phục: Nên sơ vin áo vào quần, hoặc chọn áo croptop, áo lửng, áo sơ mi đóng thùng. Nếu vẫn muốn mặc áo dài, hãy thử buộc vạt nhẹ hoặc layer cùng áo khoác ngắn để ăn gian tỷ lệ.

Giày dép không ăn nhập với trang phục

Một đôi giày kém tinh tế hoàn toàn có thể phá vỡ công sức phối đồ. Ví dụ: dép sandal quai ngang to bản làm chân bị chia khúc, boots cổ lửng mặc cùng quần culottes dễ khiến chân ngắn hơn. Mẹo khắc phục: Giày mũi nhọn, giày màu nude, sandal quai mảnh, giày cao gót basic luôn là lựa chọn cứu cánh cho đôi chân thêm dài và thon. Đừng ngại đầu tư 1-2 đôi giày cơ bản, dễ phối với mọi kiểu trang phục.

Phụ kiện quá khổ hoặc không liên quan

Túi tote to bản, thắt lưng to, vòng cổ to bản… nếu không khéo dùng, dễ khiến tổng thể rối mắt và kém thanh thoát. Nhiều người còn phối phụ kiện không cùng tông với outfit, dẫn đến lệch phong cách. Mẹo khắc phục: Chọn phụ kiện gọn gàng, đồng bộ với phong cách bạn hướng đến. Ví dụ, set đồ thanh lịch nên đi cùng túi mini, vòng tay tinh tế; phong cách cá tính thì hợp mũ bucket, sneaker basic…

Quần áo quá nhiều tầng, chất liệu dày cộp

Phối nhiều lớp quần áo là cách mix đồ yêu thích của nhiều tín đồ thời trang. Nhưng nếu không tinh tế, bạn dễ trở thành tủ quần áo di động. Đặc biệt với người nhỏ con, layering quá đà càng dìm dáng thảm hại. Mẹo khắc phục: Phối vừa phải, ưu tiên chất liệu nhẹ, mỏng, màu sắc cùng tông để giữ tổng thể gọn gàng. Nên layer 2-3 lớp là vừa đẹp, tránh nhiều lớp nặng nề.

Làm sao để phối đồ không phá dáng?

Biết rõ cơ thể mình hợp gì – tránh gì. Thường xuyên tham khảo những công thức phối đồ hack dáng từ người thật giống dáng mình.

Chọn ít nhưng chất: ưu tiên vài món cơ bản, dễ phối, không lỗi mốt.

Dám thử nhưng biết tiết chế: xu hướng thời trang nên chọn lọc, đừng chạy theo bất chấp.

Đừng quên tư thế: Dù mặc đẹp đến đâu, dáng đứng xấu cũng dìm bạn. Hãy giữ lưng thẳng, vai mở để luôn tự tin và sang.

Phong cách không cần phức tạp hay đắt tiền, chỉ cần bạn hiểu cơ thể mình và tránh những lỗi phối đồ dìm dáng cơ bản. Hãy để quần áo tôn lên ưu điểm, chứ đừng để chúng dìm bạn xuống nhé.