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Giải trí - Giới trẻ

Sắc vóc xinh đẹp của Hoa hậu Đại sứ - Miss Asian 2026 Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Thị Hiền đạt danh hiệu Hoa hậu Đại sứ của cuộc thi Miss Asian 2026 tại Gia Lai, đồng thời nhận giải Người đẹp khả ái. Cô gây chú ý với sắc vóc nổi bật.

Diệu Nga
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Mới đây, chung kết Miss Asian 2026 đã diễn ra tại Gia Lai. Nguyễn Thị Hiền đạt danh hiệu Hoa hậu Đại sứ cùng giải thưởng phụ Người đẹp khả ái. Ảnh: Team Bình Nguyễn
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Người đẹp đến từ Đồng Nai đón nhận vương miện, sash (dải băng) danh hiệu, cúp lưu niệm và bằng chứng nhận. Ảnh: Team Bình Nguyễn
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Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân, Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 Nguyễn Hoàng Vân trao giải cho Hoa hậu Đại sứ Nguyễn Thị Hiền. Ảnh: Team Bình Nguyễn
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Tại Miss Asian 2026, Nguyễn Thị Hiền là một trong những thí sinh được đánh giá cao ngay từ khi mới bước vào cuộc thi. Nữ doanh nhân 9X gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng cân đối. Ảnh: NVCC
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Trong phần thi ứng xử trong đêm chung kết, trước câu hỏi “Nếu trở thành Miss Asian 2026, bạn sẽ làm gì để tạo ra giá trị cho cộng đồng và xã hội’, Nguyễn Thị Hiền bày tỏ, cô có thể dành thời gian, tâm huyết để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những em chưa có điều kiện đến trường. Ảnh: Team Bình Nguyễn
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“Trong thời đại công nghiệp 4.0, tôi mong muốn góp phần tạo cơ hội để các em được tiếp cận tri thức, công nghệ và bắt kịp sự phát triển của xã hội. Với tôi, vẻ đẹp của một hoa hậu không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở những giá trị thiết thực, bền vững mang đến cho cộng đồng”, Nguyễn Thị Hiền chia sẻ. Ảnh: Team Bình Nguyễn
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Nguyễn Thị Hiền trong phần thi trang phục áo dài. Ảnh: Team Bình Nguyễn
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Nữ doanh nhân Đồng Nai tự tin trình diễn trang phục công sở trong đêm chung kết. Ảnh: Team Bình Nguyễn
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Người đẹp lộng lẫy với thiết kế dạ hội. Ảnh: Team Bình Nguyễn
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Nguyễn Thị Hiền hoạt động trong ngành thẩm mỹ, là nhà sáng lập, điều hành một thương hiệu làm đẹp. Ảnh: NVCC
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Cận cảnh sắc vóc Hoa hậu Đại sứ Nguyễn Thị Hiền ngoài đời. Ảnh: NVCC
Xem video: Khoảnh khắc đăng quang của Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026. Nguồn video: BTC
#Nguyễn Thị Hiền #Miss Asian 2026 #Hoa hậu Đại sứ #Người đẹp khả ái #nhan sắc #hoa hậu

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