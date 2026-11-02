Sắc vóc xinh đẹp của Hoa hậu Đại sứ - Miss Asian 2026 Nguyễn Thị Hiền

Hoàng Thị Nụ nói gì sau khi đạt danh hiệu Hoa hậu Nhân ái tại Miss Asian 2026?
Đạt danh hiệu Hoa hậu Nhân ái cùng giải phụ Người đẹp Dạ hội tại Miss Asian 2026, Hoàng Thị Nụ muốn dành vương miện làm quà tặng mẹ.
Trong đêm chung kết Miss Asian 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai tối 31/10, thí sinh Hoàng Thị Nụ đạt danh hiệu Hoa hậu Nhân ái cùng giải phụ Người đẹp Dạ hội.
Tân Hoa hậu Nhân ái Hoàng Thị Nụ đón nhận vương miện, quyền trượng, sash (dải băng) danh hiệu, cúp lưu niệm và bằng chứng nhận.
Nhan sắc Á hậu 1 Miss Asian 2026 Nguyễn Thị Thu Hằng
Nguyễn Thị Thu Hằng đạt danh hiệu Á hậu 1 cùng giải thưởng Người đẹp làn da đẹp trong chung kết Miss Asian 2026, diễn ra tối 31/10.
Tối 31/10, chung kết Miss Asian 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai với chiến thắng thuộc về thí sinh Hoàng Phương Anh, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Tân hoa hậu đồng thời nhận hai giải Người đẹp Tài năng và Người đẹp yêu thích nhất. Nguyễn Thị Thu Hằng đạt ngôi vị Á hậu 1, cùng giải thưởng phụ Người đẹp làn da đẹp.
Vòng eo nhỏ nhắn của Hoa hậu Thanh Thủy khiến nhiều người trầm trồ
Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý với loạt hình ảnh đời thường trẻ trung, khoe vóc dáng thon gọn cùng vòng eo nhỏ nhắn.
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Hoàng Thị Nụ nói gì sau khi đạt danh hiệu Hoa hậu Nhân ái tại Miss Asian 2026?
Đạt danh hiệu Hoa hậu Nhân ái cùng giải phụ Người đẹp Dạ hội tại Miss Asian 2026, Hoàng Thị Nụ muốn dành vương miện làm quà tặng mẹ.
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Nhan sắc Á hậu 1 Miss Asian 2026 Nguyễn Thị Thu Hằng
Nguyễn Thị Thu Hằng đạt danh hiệu Á hậu 1 cùng giải thưởng Người đẹp làn da đẹp trong chung kết Miss Asian 2026, diễn ra tối 31/10.
Vòng eo nhỏ nhắn của Hoa hậu Thanh Thủy khiến nhiều người trầm trồ
Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý với loạt hình ảnh đời thường trẻ trung, khoe vóc dáng thon gọn cùng vòng eo nhỏ nhắn.