5 thiết bị “giết chết” smartphone mà bạn vẫn dùng

Số hóa - Xe

5 thiết bị “giết chết” smartphone mà bạn vẫn dùng

Nhiều phụ kiện tưởng vô hại như sạc nhanh giá rẻ hay trạm sạc công cộng lại có thể âm thầm phá hỏng smartphone và đánh cắp dữ liệu người dùng.

Thiên Trang (TH)
Cổng USB trên smartphone ngày nay không chỉ đơn thuần phục vụ việc sạc pin mà còn đóng vai trò trung tâm trong việc truyền dữ liệu và kết nối với hàng loạt thiết bị ngoại vi, nhưng chính sự đa năng này lại khiến nó trở thành “cửa ngõ” tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người dùng không cẩn trọng.
Cổng USB trên smartphone ngày nay không chỉ đơn thuần phục vụ việc sạc pin mà còn đóng vai trò trung tâm trong việc truyền dữ liệu và kết nối với hàng loạt thiết bị ngoại vi, nhưng chính sự đa năng này lại khiến nó trở thành “cửa ngõ” tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người dùng không cẩn trọng.
Một trong những mối nguy phổ biến nhất đến từ các bộ sạc nhanh không được chứng nhận và cáp sạc giá rẻ, vốn thường thiếu các cơ chế kiểm soát điện áp và nhiệt độ, khiến dòng điện không ổn định gây ảnh hưởng trực tiếp đến pin, bo mạch và thậm chí làm hỏng hoàn toàn cổng sạc của thiết bị.
Một trong những mối nguy phổ biến nhất đến từ các bộ sạc nhanh không được chứng nhận và cáp sạc giá rẻ, vốn thường thiếu các cơ chế kiểm soát điện áp và nhiệt độ, khiến dòng điện không ổn định gây ảnh hưởng trực tiếp đến pin, bo mạch và thậm chí làm hỏng hoàn toàn cổng sạc của thiết bị.
Không ít người dùng có thói quen sử dụng các loại cáp rẻ tiền để tiết kiệm chi phí, nhưng về lâu dài, việc này có thể dẫn đến tình trạng quá nhiệt, chai pin nhanh và phát sinh chi phí sửa chữa cao hơn nhiều so với việc đầu tư phụ kiện chính hãng ngay từ đầu.
Không ít người dùng có thói quen sử dụng các loại cáp rẻ tiền để tiết kiệm chi phí, nhưng về lâu dài, việc này có thể dẫn đến tình trạng quá nhiệt, chai pin nhanh và phát sinh chi phí sửa chữa cao hơn nhiều so với việc đầu tư phụ kiện chính hãng ngay từ đầu.
Bên cạnh đó, việc kết nối với các thiết bị lưu trữ không rõ nguồn gốc cũng tiềm ẩn nguy cơ lớn về bảo mật, bởi chúng có thể chứa mã độc hoặc phần mềm gián điệp, âm thầm truy cập dữ liệu cá nhân mà người dùng không hề hay biết.
Bên cạnh đó, việc kết nối với các thiết bị lưu trữ không rõ nguồn gốc cũng tiềm ẩn nguy cơ lớn về bảo mật, bởi chúng có thể chứa mã độc hoặc phần mềm gián điệp, âm thầm truy cập dữ liệu cá nhân mà người dùng không hề hay biết.
Không chỉ vậy, smartphone vốn không được thiết kế để cung cấp nguồn điện mạnh như máy tính, nên việc sử dụng các ổ đĩa ngoài không phù hợp có thể gây lỗi dữ liệu, thậm chí làm hỏng cả thiết bị lưu trữ lẫn điện thoại.
Không chỉ vậy, smartphone vốn không được thiết kế để cung cấp nguồn điện mạnh như máy tính, nên việc sử dụng các ổ đĩa ngoài không phù hợp có thể gây lỗi dữ liệu, thậm chí làm hỏng cả thiết bị lưu trữ lẫn điện thoại.
Một nguy cơ khác thường bị bỏ qua là các trạm sạc công cộng, nơi tin tặc có thể khai thác kỹ thuật “juice jacking” để cài phần mềm độc hại hoặc đánh cắp thông tin nhạy cảm như mật khẩu, tài khoản ngân hàng thông qua kết nối USB.
Một nguy cơ khác thường bị bỏ qua là các trạm sạc công cộng, nơi tin tặc có thể khai thác kỹ thuật “juice jacking” để cài phần mềm độc hại hoặc đánh cắp thông tin nhạy cảm như mật khẩu, tài khoản ngân hàng thông qua kết nối USB.
Ngay cả những phụ kiện tưởng chừng vô hại như quạt mini, đèn LED hay camera nội soi cắm trực tiếp vào điện thoại cũng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực nếu không đạt tiêu chuẩn, bởi chúng tiêu thụ điện năng không ổn định và làm gia tăng áp lực lên hệ thống pin.
Ngay cả những phụ kiện tưởng chừng vô hại như quạt mini, đèn LED hay camera nội soi cắm trực tiếp vào điện thoại cũng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực nếu không đạt tiêu chuẩn, bởi chúng tiêu thụ điện năng không ổn định và làm gia tăng áp lực lên hệ thống pin.
Trong bối cảnh smartphone ngày càng trở thành “trung tâm dữ liệu cá nhân”, việc lựa chọn phụ kiện chất lượng, có chứng nhận an toàn và hạn chế kết nối với thiết bị không rõ nguồn gốc không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị mà còn bảo vệ chính người dùng khỏi những rủi ro khó lường.
Trong bối cảnh smartphone ngày càng trở thành “trung tâm dữ liệu cá nhân”, việc lựa chọn phụ kiện chất lượng, có chứng nhận an toàn và hạn chế kết nối với thiết bị không rõ nguồn gốc không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị mà còn bảo vệ chính người dùng khỏi những rủi ro khó lường.
Thiên Trang (TH)
Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

