Rủi ro âm thầm khi xông tinh dầu sai cách

Xông tinh dầu từ lâu đã trở thành một phương pháp thư giãn, giúp cải thiện tâm trạng và tạo hương thơm dễ chịu cho không gian sống. Tuy nhiên, nếu sử dụng sai cách, tinh dầu có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có bệnh lý hô hấp.

Ảnh hưởng đến đường hô hấp

Khi xông tinh dầu với lượng quá nhiều hoặc trong không gian kín, các phân tử tinh dầu bay vào không khí có thể kích thích niêm mạc mũi, họng và phổi. Hệ quả là người sử dụng có thể bị ho, hắt hơi, sổ mũi hoặc cảm giác khó thở. Trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người mắc các bệnh hô hấp như hen suyễn, viêm phế quản, hoặc COPD sẽ nhạy cảm hơn, thậm chí có thể kích hoạt cơn hen cấp tính hoặc khó thở nghiêm trọng. Không gian xông quá nhỏ hoặc thông gió kém làm tăng nồng độ tinh dầu, khiến nguy cơ càng cao.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Dị ứng và kích ứng da

Một số loại tinh dầu, đặc biệt là tinh dầu quế, bạc hà, tràm trà hay oải hương, khi tiếp xúc trực tiếp với da có thể gây mẩn đỏ, ngứa, nổi mụn nước hoặc cảm giác nóng rát. Ngay cả khi không bôi lên da, việc hít phải tinh dầu quá nồng cũng có thể gây kích ứng niêm mạc mũi, họng và mắt, dẫn đến chảy nước mắt, cay mắt, sổ mũi hoặc cảm giác ngứa rát trong họng. Những người có cơ địa nhạy cảm hoặc bị dị ứng mùi hương cần đặc biệt cẩn trọng.

Ngộ độc tinh dầu

Một số tinh dầu có tính mạnh như tràm trà, bạc hà, oải hương, bạch đàn hay quế, nếu dùng với liều lượng quá cao hoặc nuốt phải, có thể gây các triệu chứng nghiêm trọng như buồn nôn, nôn ói, chóng mặt, đau đầu, thậm chí ngộ độc nặng. Trẻ em và người già là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất, do cơ thể chưa hoặc đã giảm khả năng chuyển hóa các thành phần hóa học trong tinh dầu. Việc bảo quản tinh dầu không cẩn thận, để trẻ em tự lấy sử dụng, cũng tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc cấp cứu.

Ảnh hưởng đến trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai

Trẻ nhỏ có hệ hô hấp và da còn non yếu, nên cực kỳ nhạy cảm với các loại tinh dầu mạnh. Việc xông tinh dầu sai cách có thể gây khó thở, nôn trớ, kích ứng da hoặc mẩn đỏ. Phụ nữ mang thai cũng cần thận trọng, vì một số tinh dầu, đặc biệt là tinh dầu quế, hương thảo, bạc hà hay cỏ xạ hương, có thể ảnh hưởng đến hormone, gây co bóp tử cung hoặc tăng nguy cơ sảy thai. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng tinh dầu trong thai kỳ là điều cần thiết.

Nguy cơ cháy nổ

Tinh dầu nguyên chất là chất dễ cháy. Khi sử dụng gần nguồn lửa như nến, đèn xông, bếp hoặc máy sưởi, nguy cơ cháy nổ là hiện hữu. Việc cẩn thận, giữ khoảng cách an toàn và tránh để tinh dầu tiếp xúc trực tiếp với nguồn nhiệt mạnh là điều bắt buộc để phòng ngừa tai nạn.

Ảnh hưởng đến giấc ngủ

Xông tinh dầu với mùi quá nồng hoặc xông vào buổi tối, đặc biệt các loại tinh dầu có mùi mạnh như bạc hà, khuynh diệp hay quế, có thể gây khó ngủ, ngủ chập chờn hoặc mất ngủ. Một số người còn phản ứng ngược khi tinh dầu kích thích thần kinh, thay vì thư giãn, dẫn đến cảm giác bồn chồn, đầu óc căng thẳng hoặc đau đầu vào buổi tối.

Gây căng thẳng thần kinh

Sử dụng tinh dầu liên tục hoặc quá nhiều trong thời gian dài đôi khi có tác dụng ngược. Thay vì tạo cảm giác thư giãn, một số tinh dầu mạnh như bạc hà, hương thảo, hoặc khuynh diệp có thể kích thích thần kinh, gây đau đầu, chóng mặt hoặc căng thẳng tâm lý. Vì vậy, nên giới hạn thời gian xông và pha loãng tinh dầu theo hướng dẫn chuyên gia.

Ảnh hưởng đến vật nuôi

Các loại tinh dầu mạnh không chỉ ảnh hưởng đến con người mà còn có thể gây hại cho chó, mèo và các vật nuôi khác. Mùi tinh dầu quá nồng có thể khiến vật nuôi khó chịu, hít phải có thể gây nôn ói, co giật hoặc các triệu chứng hô hấp. Một số tinh dầu như bạc hà, tràm trà, oải hương đặc biệt nguy hiểm với thú cưng, cần giữ tinh dầu xa tầm với và không xông trực tiếp trong phòng có vật nuôi.

Lời khuyên khi sử dụng tinh dầu

Khi sử dụng tinh dầu, bạn nên pha loãng với nước hoặc dầu nền theo hướng dẫn, xông trong không gian thoáng khí và không quá 15–20 phút mỗi lần. Tránh xông quá gần trẻ nhỏ, người già hoặc những người có bệnh hô hấp, đồng thời luôn thử tinh dầu trên một vùng da nhỏ trước khi dùng toàn thân. Tuyệt đối không uống tinh dầu và giữ xa tầm tay trẻ em.

Ngoài ra, hạn chế xông tinh dầu liên tục, đặc biệt khi có vật nuôi trong nhà. Xông tinh dầu đúng cách không chỉ giúp thư giãn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ngược lại, sử dụng sai cách có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bạn và gia đình, vì vậy hãy luôn cẩn trọng để tận hưởng những lợi ích tuyệt vời từ tinh dầu một cách an toàn.