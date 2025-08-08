Hà Nội

Sống Khỏe

Bé trai suy hô hấp nặng vì uống phải tinh dầu đuổi muỗi

Một lọ tinh dầu đuổi muỗi quen thuộc trong nhiều gia đình đã khiến một bé trai nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nguy kịch.

Thúy Nga

Viêm phổi cấp và suy hô hấp nặng

Bệnh viện Nhi Hà Nội vừa tiếp nhận trường hợp bé trai cấp cứu vì uống phải tinh dầu đuổi muỗi.

BS. Phí Văn Công, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết, bé trai 15 tháng tuổi được chuyển đến từ tuyến dưới trong tình trạng suy hô hấp nặng, phải đặt ống nội khí quản thở máy và điều trị tích cực ngay.

Trước đó, trẻ uống phải dung dịch tinh dầu muỗi, qua tìm hiểu tinh dầu này rất thông dụng, được chiết xuất từ thảo dược nhưng dung môi có chứa một số hoá chất nguy hiểm cho sức khoẻ con người khi hít hoặc uống phải.

Cháu bé vào viện trong tình trạng co giật liên tục và suy hô hấp nặng, phải đặt ống thở máy từ tuyến dưới và chuyển lên Bệnh viện Nhi Hà Nội. Trong quá trình chuyển viện, trẻ vẫn có những cơn co giật khó kiểm soát.

Sau khi tiếp nhận, cấp cứu ban đầu và làm các xét nghiệm, điều trị thuốc cần thiết, trẻ đã kiểm soát được tình trạng co giật nhưng phổi chụp lên rất nặng, tổn thương nhiều 2 bên.

dau-duoi-muoi-1.jpg
Bệnh nhi đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh BVCC

“Tổn thương phổi rất xấu và lan tỏa cả hai bên: Phim chụp phổi cho thấy tổn thương rất nặng, có thể gây suy hô hấp cấp tính và tiềm ẩn nguy cơ xơ phổi nặng nề về sau. Đặc biệt, trẻ đã có nhiều cơn co giật, sốt và suy hô hấp kéo dài.

Mặc dù bệnh nhi được thở máy kiểm soát hô hấp, hỗ trợ tuần hoàn và thần kinh, đảm bảo các chỉ số sinh tồn như mạch, huyết áp, nhịp thở, SPO2, co giật đã được kiểm soát tốt... Tuy nhiên, bệnh vẫn còn rất nặng. Tổn thương phổi có nguy cơ diễn biến xấu trong 48–72 giờ tới”, BS Phí Văn Công nhấn mạnh.

2 hóa chất trong tinh dầu muỗi đều đe dọa tính mạng

Qua tìm hiểu các chất trong lọ tinh dầu đuổi muỗi mà gia đình mang theo, các bác sĩ nhận thấy có 2 hóa chất pha cùng, 1 chất gây ngộ độc thần kinh gây co giật khó kiểm soát, 1 chất bay hơi gây tổn thương phổi lan tỏa và xơ phổi về sau khi hít phải nhiều.

“Sau 3 ngày điều trị tích cực, trẻ đã được cai máy thở để tự thở, tinh thần tốt hơn tuy nhiên vẫn cần theo dõi sát các biến chứng về thần kinh và hô hấp có thể xuất hiện về sau”, Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Các bác sĩ cảnh báo, một số chất hoá học trong dung môi của tinh dầu đuổi muỗi cực kỳ nguy hiểm nếu uống phải. Trẻ nhỏ đặc biệt nhạy cảm với các chất này, có thể dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp cấp, co giật và nguy cơ xơ phổi vĩnh viễn.

Đáng lo ngại là nhiều cha mẹ vẫn chưa nhận thức rõ mức độ độc hại khi để các sản phẩm đuổi muỗi trong tầm tay trẻ nhỏ.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý:

Tuyệt đối không để các loại tinh dầu, thuốc xịt đuổi muỗi, hóa chất trong tầm tay trẻ.

Đọc kỹ nhãn cảnh báo trên sản phẩm, đặc biệt với các loại chứa dung môi hoặc chất dễ bay hơi.

Nếu nghi ngờ trẻ nuốt phải hóa chất – hãy cầm đồ vật nghi ngờ cùng trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất.

Sống Khỏe

Nhầm nước hàn the làm slime là nước ngọt, bé 11 tuổi ngộ độc

Tình trạng trẻ nhập viện vì ngộ độc hóa chất gia tăng, chủ yếu do tiếp xúc khi chơi, không rửa tay hoặc vô tình nuốt phải...

Ngày 24/6, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu cho 1 trường hợp uống nhầm hóa chất khi chơi slime pha chế.

Theo đó, bé Thu (11 tuổi, Hà Nội) vô tình uống nhầm 10ml dung dịch hàn the chị gái pha để làm slime do tưởng nước ngọt. Gia đình phát hiện kịp thời, gây nôn và đưa đến bệnh viện.

Xem chi tiết

Trong nước

Trẻ ngộ độc hóa chất: Hiểm họa khôn lường

Phụ huynh cần nghĩ ngay đến khả năng trẻ bị ngộ độc khi phát hiện trẻ đã tiếp xúc hoặc ăn, uống nhầm hoá chất. Kèm theo đó còn có các dấu hiệu bất thường về hô hấp và thần kinh.

Ngày 15/8, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM), Khoa Cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị những trường hợp ngộ độc như thuốc diệt chuột, thuốc trừ sâu.

Điển hình là trường hợp bé trai 2 tuổi ăn nhầm những viên thuốc diệt chuột màu hồng… vì nghĩ là kẹo ngọt. Rất may, gia đình đã phát hiện và đưa đến bệnh viện để được các y bác sĩ xử trí, rửa dạ dày, dùng chất đối kháng giúp qua cơn nguy kịch.

Xem chi tiết

Trong nước

TP HCM: 5 người nhập viện, nghi ngộ độc hóa chất

Đang bốc vác hóa chất, 5 người tại huyện Bình Chánh (TP HCM) ngửi thấy mùi lạ, sau đó đau đầu, khó thở, co giật,... đưa vào viện cấp cứu, chuẩn đoán nghi ngộ độc hóa chất.

Ngày 10/8, Bệnh viện huyện Bình Chánh (TP HCM) cho biết, vừa tiếp nhận 5 trường hợp nghi ngờ ngộ độc hóa chất. Các bệnh nhân nhập viện lúc 17 giờ ngày 9/8 trong tình trạng có người hôn mê, có người co giật, có người tỉnh, khó thở và hầu hết giảm oxy máu.

5 bệnh nhân gồm N.V.L.E. (31 tuổi), B.N.H. (26 tuổi), N.T.S. (24 tuổi), V.H.K. (19 tuổi) và N.C.D. (50 tuổi), được chẩn đoán suy hô hấp cấp, ngộ độc chất vô cơ (nghi ngờ theo dõi ngộ độc chất Poly Aluminium Chloride – PAC) với nhiều triệu chứng khác nhau như người tỉnh táo, khó thở, có người bị hôn mê, co giật, giảm oxy trong máu.

Xem chi tiết

