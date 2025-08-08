Bé trai suy hô hấp nặng vì uống phải tinh dầu đuổi muỗi

Viêm phổi cấp và suy hô hấp nặng

Bệnh viện Nhi Hà Nội vừa tiếp nhận trường hợp bé trai cấp cứu vì uống phải tinh dầu đuổi muỗi.

BS. Phí Văn Công, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết, bé trai 15 tháng tuổi được chuyển đến từ tuyến dưới trong tình trạng suy hô hấp nặng, phải đặt ống nội khí quản thở máy và điều trị tích cực ngay.

Trước đó, trẻ uống phải dung dịch tinh dầu muỗi, qua tìm hiểu tinh dầu này rất thông dụng, được chiết xuất từ thảo dược nhưng dung môi có chứa một số hoá chất nguy hiểm cho sức khoẻ con người khi hít hoặc uống phải.

Cháu bé vào viện trong tình trạng co giật liên tục và suy hô hấp nặng, phải đặt ống thở máy từ tuyến dưới và chuyển lên Bệnh viện Nhi Hà Nội. Trong quá trình chuyển viện, trẻ vẫn có những cơn co giật khó kiểm soát.

Sau khi tiếp nhận, cấp cứu ban đầu và làm các xét nghiệm, điều trị thuốc cần thiết, trẻ đã kiểm soát được tình trạng co giật nhưng phổi chụp lên rất nặng, tổn thương nhiều 2 bên.

Bệnh nhi đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh BVCC

“Tổn thương phổi rất xấu và lan tỏa cả hai bên: Phim chụp phổi cho thấy tổn thương rất nặng, có thể gây suy hô hấp cấp tính và tiềm ẩn nguy cơ xơ phổi nặng nề về sau. Đặc biệt, trẻ đã có nhiều cơn co giật, sốt và suy hô hấp kéo dài.

Mặc dù bệnh nhi được thở máy kiểm soát hô hấp, hỗ trợ tuần hoàn và thần kinh, đảm bảo các chỉ số sinh tồn như mạch, huyết áp, nhịp thở, SPO2, co giật đã được kiểm soát tốt... Tuy nhiên, bệnh vẫn còn rất nặng. Tổn thương phổi có nguy cơ diễn biến xấu trong 48–72 giờ tới”, BS Phí Văn Công nhấn mạnh.

2 hóa chất trong tinh dầu muỗi đều đe dọa tính mạng

Qua tìm hiểu các chất trong lọ tinh dầu đuổi muỗi mà gia đình mang theo, các bác sĩ nhận thấy có 2 hóa chất pha cùng, 1 chất gây ngộ độc thần kinh gây co giật khó kiểm soát, 1 chất bay hơi gây tổn thương phổi lan tỏa và xơ phổi về sau khi hít phải nhiều.

“Sau 3 ngày điều trị tích cực, trẻ đã được cai máy thở để tự thở, tinh thần tốt hơn tuy nhiên vẫn cần theo dõi sát các biến chứng về thần kinh và hô hấp có thể xuất hiện về sau”, Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Các bác sĩ cảnh báo, một số chất hoá học trong dung môi của tinh dầu đuổi muỗi cực kỳ nguy hiểm nếu uống phải. Trẻ nhỏ đặc biệt nhạy cảm với các chất này, có thể dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp cấp, co giật và nguy cơ xơ phổi vĩnh viễn.

Đáng lo ngại là nhiều cha mẹ vẫn chưa nhận thức rõ mức độ độc hại khi để các sản phẩm đuổi muỗi trong tầm tay trẻ nhỏ.