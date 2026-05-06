Royal Boulevard: Quỹ căn thương mại khan hiếm khiến giới đầu tư ráo riết săn lùng

Nhu cầu mặt bằng kinh doanh tại Hải Phòng đang tăng lên theo nhịp phát triển mạnh mẽ của kinh tế thành phố cảng. Giữa làn sóng đó, Royal Boulevard gây chú ý khi khi là quỹ căn mặt tiền hiếm hoi tại Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng), hội tụ vị trí trung tâm, khả năng khai thác dòng tiền dồi dào và tiềm năng gia tăng giá trị dài hạn.

Hải Phòng vào nhịp tăng trưởng, mặt bằng lõi đô thị thành “điểm hẹn” dòng tiền

Năm 2025, GRDP TP. Hải Phòng tăng 11,81%, quy mô kinh tế đạt khoảng 734.420 tỷ đồng (tương đương gần 29,4 tỷ USD), duy trì chuỗi 11 năm liên tiếp tăng trưởng hai con số. TP. Hải Phòng cũng thu hút khoảng 3,8 tỷ USD vốn FDI. Lượng khách đến thành phố đạt gần 14,6 triệu lượt, tăng hơn 25% so với năm trước.

Đà tăng trưởng tiếp tục nối dài trong năm 2026. GRDP quý I của Hải Phòng tăng 11,21%, thu ngân sách lũy kế đến 31/3 đạt 58.460 tỷ đồng, tương đương 30% dự toán năm.

Những con số trên cho thấy, TP. Hải Phòng đang chuyển dịch mạnh mẽ, từ cực tăng trưởng công nghiệp sang trung tâm kinh tế biển, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và tiêu dùng.

Hải Phòng đang dần chuyển sang mô hình trung tâm kinh tế biển, công nghiệp, thương mại với tâm điểm mới là đảo Vũ Yên

Trong bối cảnh đó, bất động sản dòng tiền tại lõi đô thị đang trở thành “điểm hẹn” của giới đầu tư. Các mặt bằng kinh doanh này sở hữu lợi thế vượt trội khi tiếp cận cùng lúc nhiều tệp khách: du khách, người dân Hải Phòng đến vui chơi - mua sắm và cộng đồng cư dân hiện hữu.

Dòng khách đa dạng và ổn định không chỉ giúp gia tăng nhận diện thương hiệu, mà còn rút ngắn thời gian hoàn vốn, tạo nền tảng cho khả năng khai thác lâu dài. Đây chính là yếu tố then chốt giúp bất động sản dòng tiền duy trì sức hút và tích lũy giá trị bền vững qua từng chu kỳ thị trường.

Nổi bật trong xu hướng này là Royal Boulevard tại Vinhomes Royal Island - đô thị đảo đang “nóng” nhất thị trường miền Bắc.

Royal Boulevard bao gồm 2 sản phẩm là liền kề và biệt thự tứ lập với mặt bằng lý tưởng để khai thác kinh doanh. Không còn những dãy shop rải rác, kinh doanh manh mún, Royal Boulevard được quy hoạch thành đại lộ thương mại đồng bộ, tạo hiệu ứng cộng hưởng rõ nét. Sự đồng bộ giúp tăng sức hút cho toàn tuyến phố khi các ngành hàng cùng hiện diện, dòng khách được giữ lại lâu hơn, tần suất quay lại cao hơn, từ đó củng cố giá trị cho từng căn theo thời gian.

Lợi thế của Royal Boulevard còn đến từ vị trí chiến lược nằm cạnh sông Cấm, trên trục Hạnh Phúc - tuyến giao thông huyết mạch của toàn đảo, kết nối trực tiếp với Phố đi bộ - công viên Vũ Yên và quảng trường Châu Âu. Đây là điều kiện thuận lợi để thu hút khách, đặc biệt với những mô hình kinh doanh đề cao tính trải nghiệm và hình ảnh.

Bao quanh Royal Boulevard là nhịp sống sôi động của một đô thị đảo trẻ trung, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Tại đây, hệ tiện ích quy mô lớn hội tụ, từ sân golf 36 hố, Học viện cưỡi ngựa Vinpearl Horse Academy, VinWonders, bến du thuyền đến các phân khu đa sắc màu, tạo nên một không gian sống - giải trí - kinh doanh sầm uất.

Đáng chú ý, quảng trường Châu Âu liền kề đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân Hải Phòng và các tỉnh lân cận với các show nhạc nước, trình diễn nghệ thuật và chuỗi lễ hội quy mô lớn. Mỗi sự kiện đều thu hút hàng chục nghìn lượt người tham dự. Nhờ đó, Royal Boulevard luôn duy trì lưu lượng khách ổn định, không chỉ sôi động theo mùa mà còn vận hành đều đặn quanh năm, mang lại lợi thế rõ rệt trong khai thác kinh doanh và tích lũy giá trị bền vững.

Royal Boulevard nằm cạnh sông Cấm, trên trục Hạnh Phúc - tuyến giao thông huyết mạch của đảo Vũ Yên

Quỹ căn vơi dần, cuộc đua sở hữu bước vào cao trào

Royal Boulevard dự kiến bàn giao những căn đầu tiên từ trung tuần tháng 5. Dù mới mở bán từ ngày 21/3/2026 nhưng quỹ căn còn lại không nhiều. Sức hút không chỉ lan tỏa trong giới kinh doanh tại Hải Phòng mà còn mở rộng tới các nhà đầu tư từ Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh và cả TP. Hồ Chí Minh.

Dự kiến, Royal Boulevard sẽ bàn giao những căn đầu tiên từ trung tuần tháng 5

Theo đánh giá của nhiều nhà đầu tư, điểm khác biệt của Royal Boulevard nằm ở thiết kế tối ưu cho khai thác kinh doanh. Mặt tiền rộng 5 - 17m giúp thương hiệu dễ thu hút khách hàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Trong khi các căn sở hữu mặt hông hướng sông tới 20m, mở ra không gian trải nghiệm khác biệt, phù hợp với các mô hình kinh doanh hướng tới tệp khách trẻ tuổi.

Cấu trúc 4 tầng tiếp tục là lợi thế cho phép người sử dụng phân tách công năng linh hoạt từ kinh doanh, cho thuê, lưu trú hay vận hành nội bộ. Mỗi tầng có thể dễ dàng mang lại nguồn thu riêng, hình thành hệ dòng tiền đa lớp và duy trì hiệu suất khai thác ổn định.

Đáng chú ý, kiến trúc của Royal Boulevard lấy cảm hứng từ Venice và Tuscany, không chỉ tạo dấu ấn thẩm mỹ mà còn góp phần định hình chuẩn thương mại cao cấp cho toàn tuyến phố. Không gian mang phong cách châu Âu trở thành “bệ phóng” thu hút nhóm khách hàng có mức chi tiêu cao, qua đó nâng tầm giá trị khai thác và gia tăng sức hút cho từng căn.

Sự hội tụ giữa khả năng khai thác đa tầng, tệp khách chi tiêu cao, vị trí trung tâm và số lượng khan hiếm đang đưa Royal Boulevard trở thành lựa chọn được ưu tiên trong danh mục của nhiều nhà đầu tư ở Hải Phòng và các tỉnh, thành phía Bắc.