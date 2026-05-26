V-GREEN hợp tác VNPT phát triển mạng lưới trạm sạc và tủ đổi pin xe điện trên toàn quốc

Theo thỏa thuận vừa được ký kết, VNPT sẽ hợp tác toàn diện và đồng bộ với V-Green để triển khai hệ thống trạm sạc và tủ đổi pin tại tất cả các cơ sở của VNPT .

Hà Nội, ngày 26/05/2026 - Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) chính thức công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm triển khai khoảng 6.000 tủ đổi pin và 100 trạm sạc ô tô điện tại 2.500 điểm giao dịch của VNPT trên toàn quốc.

Không chỉ cung cấp mặt bằng, VNPT sẽ trực tiếp tham gia thi công, lắp đặt thiết bị và cung cấp hạ tầng viễn thông, đường truyền Internet tốc độ cao, SIM data kết nối cho toàn bộ trạm sạc và tủ đổi pin thuộc dự án hợp tác giữa hai bên.

Nền tảng hạ tầng viễn thông vững mạnh của VNPT kết hợp cùng năng lực thực thi và mạng lưới trạm sạc, tủ đổi pin rộng khắp của V-Green sẽ đảm bảo mang đến trải nghiệm sử dụng thuận tiện cho các chủ xe điện VinFast trên toàn quốc. Hợp tác không chỉ góp phần mở rộng hệ sinh thái hỗ trợ giao thông xanh của V-Green, mà còn phù hợp với chiến lược phát triển hệ sinh thái số toàn diện, hiện đại của VNPT.

Ông Nguyễn Anh Quỳnh - Tổng Giám đốc Công ty V-Green cho biết: “Hợp tác với VNPT ghi dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển mạng lưới hạ tầng giao thông xanh văn minh, hiện đại của V-Green, khi có sự tiếp sức mạnh mẽ của hạ tầng viễn thông hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự hợp lực của VNPT, hệ thống trạm sạc, tủ đổi pin của V-Green không chỉ nhanh chóng gia tăng độ phủ mà còn mang lại trải nghiệm sử dụng liền mạch, thông suốt cho khách hàng”.

Ông Huỳnh Quang Liêm - Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho biết: VNPT sở hữu thế mạnh về hạ tầng mạng lưới viễn thông phủ rộng khắp 34 tỉnh, thành. Việc đưa hạ tầng công nghệ, viễn thông tích hợp sâu vào hệ thống trạm sạc, tủ đổi pin của V-Green là minh chứng rõ nét cho cam kết của VNPT trong việc đồng hành kiến tạo một hệ sinh thái giao thông xanh, hiện đại, đảm bảo hệ thống trạm sạc và tủ đổi pin của V-Green được vận hành thông suốt, an toàn, có khả năng giám sát dữ liệu theo thời gian thực và tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng cuối. Nền tảng số của VNPT sẽ là 'hệ thần kinh' vững chắc, giúp mạng lưới năng lượng xanh của V-Green hoạt động liền mạch, góp phần đẩy nhanh tiến trình điện hóa giao thông tại Việt Nam. Với lợi thế quỹ đất, hạ tầng mặt bằng sẵn có cùng đội ngũ kỹ sư trình độ cao của VNPT trên toàn quốc, hai bên có thể tối ưu hóa không gian để mở rộng mạng lưới trạm sạc, tủ đổi pin một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực vận hành, bảo dưỡng thiết bị.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VNPT và V-Green sẽ đẩy nhanh tốc độ bao phủ trạm sạc, tủ đổi pin xe điện của V-Green trên toàn quốc, sớm hoàn thành mục tiêu lắp đặt 60.000 tủ đổi pin ngay trong quý II/2026 và quy hoạch 150.000 cổng sạc ô tô, xe máy điện. Hợp tác giữa hai bên cũng thể hiện tầm nhìn dài hạn và sự chung tay của cả cộng đồng trong việc phát triển hệ sinh thái giao thông xanh gắn với hạ tầng công nghệ hiện đại, đóng góp cho mục tiêu đạt Net Zero vào năm 2050 của đất nước./.

