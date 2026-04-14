Vinhomes Royal Island: Phố đảo càng đông, nhà phố càng “bật giá”

Nhịp sống ngày càng sôi động tại Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng) đang trực tiếp tạo lực đẩy cho giá trị thương mại của dòng nhà phố song diện.

Dòng người dẫn lối dòng tiền

Những dãy nhà phố sáng đèn mỗi tối, dòng người qua lại nhộn nhịp trên các trục phố chính, các không gian tiện ích và điểm vui chơi… Đó là diện mạo của Vũ Yên hôm nay, một đô thị đảo đang hiện hữu ngày càng rõ nét bằng chính nhịp sống sôi động 24/7.

Những cột mốc ấn tượng liên tiếp được thiết lập, như 100.000 lượt khách tại lễ khai trương Phố đi bộ - công viên Vũ Yên, khoảng 250.000 lượt khách dịp Quốc khánh 2025 và hơn 300.000 lượt khách tại Lễ hội Xuân Vũ Yên 2026… Các con số này không chỉ phản ánh sức nóng của điểm đến, mà còn cho thấy khả năng “kích hoạt” dòng người quy mô lớn trong thời gian ngắn.

Dòng người đổ về đảo Vũ Yên mỗi ngày mang lại lợi nhuận lớn cho các hoạt động kinh doanh

Sự cộng hưởng giữa nhịp sống cư dân hiện hữu và lượng khách liên tục đổ về theo các sự kiện, lễ hội đã tạo nên một nền tảng tiêu dùng đa lớp, vận hành gần như quanh năm. Một bên là nhu cầu thường xuyên từ cộng đồng cư dân, chuyên gia và gia đình trẻ với tiêu chuẩn sống cao; một bên là dòng khách du lịch, vui chơi và trải nghiệm mang tính bùng nổ theo thời điểm.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để kích hoạt giá trị thương mại của toàn phố đảo, khi dòng người hiện hữu từng ngày đang trực tiếp dẫn lối cho dòng tiền khai thác thực tế.

Nổi bật trong hệ sản phẩm khai thác dòng tiền là nhà phố song diện. Với hai mặt tiền tách biệt, một phục vụ hoạt động thương mại, một dành cho không gian sống riêng tư, sản phẩm tối ưu công năng mà vẫn bảo đảm trải nghiệm sống cao cấp. Quy mô 2-4 tầng, diện tích linh hoạt từ 78-226 m² mở ra khả năng vận hành đa dạng, từ cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, showroom, văn phòng dịch vụ đến lưu trú ngắn hạn.

Lợi thế mặt tiền rộng 5-20 m cùng vỉa hè thoáng đạt không chỉ gia tăng khả năng nhận diện thương hiệu mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh sôi động và bền vững.

Đặc biệt, các căn nhà phố song diện trên đại lộ Tương Lai - Hạnh Phúc, trục giao thông “xương sống” rộng 24-42 m, kết nối trực tiếp toàn bộ hệ sinh thái tiện ích trọng điểm như Vincom Mega Mall, Vinpearl Golf Hải Phòng, VinWonders Vũ Yên... được săn đón nhiều nhất. Vị trí này giúp sản phẩm vừa tiếp cận trực tiếp tệp cư dân ngày càng gia tăng, vừa đón trọn dòng khách du lịch quy mô lớn, mở ra dư địa khai thác doanh thu đa nguồn và tăng trưởng giá trị tài sản theo thời gian.

“Cỗ máy sinh dòng tiền” tại trung tâm mới của thành phố Cảng

Không chỉ sở hữu lợi thế về vị trí và dòng khách hiện hữu, nhà phố song diện tại Vinhomes Royal Island còn cho thấy sức hấp dẫn rõ nét dưới góc độ một bài toán đầu tư, có thể đo đếm bằng dòng tiền thực tế.

Anh Nguyễn Văn Mạnh (Hà Nội) cho biết, với mức vốn ban đầu chỉ khoảng 4 tỷ đồng cho một căn nhà phố 4 tầng, anh đã có thể nhanh chóng sở hữu tài sản để đưa vào khai thác. Lợi thế này đến từ gói vay lên tới 70% giá trị căn, cùng mức lãi suất chỉ 3,3%/năm theo chính sách “5 năm không lo lãi suất” khi chọn gói vay 18 tháng. Phương án này giúp nhà đầu tư tối ưu dòng tiền, giảm áp lực tài chính ban đầu và nắm giữ sớm một tài sản thương mại quy mô lớn tại trung tâm mới của thành phố Cảng.

Nhà phố song diện mang lại lợi nhuận kép hấp dẫn từ khai thác kinh doanh và tăng trưởng giá trị

Điểm đáng giá của sản phẩm nằm ở khả năng khai thác đa công năng. Theo đó, sau khi đầu tư khoảng 2,7 tỷ đồng chi phi hoàn thiện, anh Mạnh cho thuê tầng 1 làm văn phòng, mang về khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng. Ba tầng trên được bố trí theo mô hình homestay và lưu trú ngắn hạn, gồm 5 phòng cùng không gian sinh hoạt chung, phù hợp đón chuyên gia, khách công tác và du khách, với doanh thu khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng.

Như vậy, tổng dòng tiền khai thác đạt khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng, tương đương 480 triệu đồng mỗi năm.

“Tỷ lệ lợi nhuận/vốn bỏ ra khoảng 7%/năm, tương đương với lãi suất tiết kiệm. Nhưng gửi tiết kiệm thì chỉ bảo toàn được tài sản chứ không sinh thêm giá trị, nếu có cũng không thể đột phá như đầu tư bất động sản. Chưa kể, tiền lãi có thể bị lạm phát bào mòn”, anh Mạnh so sánh.

Cũng theo anh Nguyễn Văn Mạnh, điều hấp dẫn nhất không chỉ nằm ở dòng tiền cho thuê đều đặn mỗi tháng, mà còn ở dư địa tăng giá của tài sản trong chính giai đoạn được hỗ trợ lãi suất.

“Với số vốn ban đầu không quá lớn, tôi vừa có nguồn thu ổn định để bù đắp chi phí, vừa có thể chủ động chờ thời điểm thị trường tăng tốt để chốt lời. Nếu bán trong 18 tháng đầu, lợi nhuận tính trên phần vốn thực bỏ ra sẽ rất đáng kể”, anh chia sẻ.

Chính điều này tạo nên lợi thế đầu tư kép cho nhà phố song diện tại Vinhomes Royal Island. Một mặt, tài sản tạo ra dòng tiền khai thác thực tế ngay từ khi nhận bàn giao, giúp tối ưu hiệu quả sử dụng vốn. Mặt khác, trong bối cảnh Vũ Yên ngày càng sôi động và giá trị thương mại của các căn nhà phố trên trục chính liên tục được bồi đắp, nhà đầu tư còn hưởng lợi lớn từ khả năng gia tăng giá trị của tài sản. Hai giá trị cộng hưởng đưa nhà phố song diện tại Vinhomes Royal Island trở thành dòng tài sản sáng giá nhất tại Hải Phòng giai đoạn hiện tại.