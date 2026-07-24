Bên vịnh Nam Chơn, một “thế giới bách thảo” đang lớn lên cùng thiên nhiên

Nhằm kiến tạo một đô thị vịnh biển đáng sống bậc nhất miền Trung, Vinhomes Hải Vân Bay dành tới 290ha, tương đương 57% diện tích toàn khu cho mảng xanh.

Trong đó, quần thể Công viên Thế giới Bách Thảo là điểm nhấn nổi bật, phản ánh triết lý phát triển nương theo tự nhiên, góp phần tái tạo hệ sinh thái và mang đến không gian sống xanh, thư thái giữa rừng, núi và biển Tây Bắc Đà Nẵng.

290ha mảng xanh viết nên chuẩn sống mới bên vịnh Nam Chơn

Bên vịnh Nam Chơn, nơi dãy Hải Vân ôm trọn biển xanh, Vinhomes Hải Vân Bay được kiến tạo với một lựa chọn khác biệt. Thay vì tối đa hóa diện tích xây dựng, chủ đầu tư dành tới 290ha trên tổng quy mô 512ha cho mảng xanh sinh thái.

Mảng xanh lên tới 290ha sẽ mang lại cho cư dân môi trường sống trong lành, dịu mát hoà mình cùng thiên nhiên vịnh Nam Chơn

Con số phản ánh triết lý phát triển xuyên suốt của đại đô thị: tôn trọng địa hình tự nhiên, gìn giữ hệ sinh thái bản địa và để thiên nhiên trở thành một phần của nhịp sống mỗi ngày.

“Điều khiến tôi ấn tượng nhất là mảng xanh ở đây không phải chi tiết được bổ sung sau cùng, mà là yếu tố được đặt ở trung tâm của toàn bộ quy hoạch. Thiên nhiên sẽ đồng hành với cư dân trong từng trải nghiệm sống”, chị Minh Thư, đại diện SSM - đơn vị phân phối dự án, chia sẻ.

Trong bức tranh sinh thái ấy, quần thể Công viên Thế giới Bách Thảo quy mô 8ha là một trong những điểm nhấn nổi bật. Trải dài theo bờ biển vịnh Nam Chơn, quần thể công viên được quy hoạch như một lớp chuyển tiếp mềm mại giữa rừng, núi và đại dương, nơi cảnh quan tự nhiên được gìn giữ và bổ sung bằng những hệ thực vật đặc sắc.

Tại đây, mỗi cung đường dạo bộ đều mở ra những trải nghiệm khác nhau, từ sắc xanh của những loài cây nhiệt đới, rừng trúc, vườn tùng đến những khoảng hoa rực rỡ và mặt nước yên bình, tạo nên không gian thư giãn ngay bên hiên nhà.

Điểm chạm rực rỡ nhất thuộc về Thế giới Hoa Bốn Mùa 4,4ha, nơi vòm kính Dome hơn 2.000m2 tỏa sáng như một “viên kim cương xanh” bên vịnh biển. Nhờ công nghệ kiểm soát nhiệt độ tiên tiến, một thiên đường hoa xứ lạnh vốn xa xỉ giữa miền Trung nắng gió sẽ hiện diện sinh động với lan quý, vườn hồng quyến rũ, hoa trà hay mẫu đơn thanh cao… Tất cả cùng hội tụ và tỏa sắc ngay sát bờ sóng.

Bước qua mái vòm kính, cư dân có thể cảm nhận sự chuyển đổi của 4 mùa hoa chỉ trong một hành trình ngắn. Sắc thắm cúc bách nhật, ánh vàng hướng dương hay vẻ mong manh của mai địa thảo rực rỡ suốt 365 ngày, tạo nên một không gian ngập tràn màu sắc.

“Lễ hội hoa thì tôi đã tham dự nhiều nơi, nhưng một không gian quy mô như vậy, đưa cả hệ sinh thái hoa ôn đới về ngay bên bờ biển Đà Nẵng thì thực sự rất đặc biệt”, chị Kiều Dung, một cư dân tại Đà Nẵng, chia sẻ.

Thiên nhiên trở thành “kiến trúc sư” của Vinhomes Hải Vân Bay

Rời khỏi vẻ rực rỡ của vòm kính trong suốt, Thung lũng Nhiệt đới 2,3ha lại đón gót chân người bằng nét nguyên sơ tựa rừng già Hải Vân. Nơi đây nuôi dưỡng thảm thực vật đặc hữu mang hơi thở thời gian như dương xỉ cổ, thiên tuế, huyết giáp, bàng vuông, ban tím, dứa dại, cây mưa, hòa cùng sắc xanh mộc mạc của vườn chuối môn, chuối rừng…

Dòng nước mát lành từ suối, thác nhiệt đới cảnh quan giúp tăng cường độ ẩm, kết hợp cùng bóng mát tán cây biến nơi đây thành một “máy điều hòa tự nhiên” khổng lồ, giúp nhiệt độ nội khu luôn mát hơn trung tâm thành phố 2-3°C.

Hành trình khép lại tại Công viên Thiền chữa lành 1,4ha, nơi tinh hoa triết lý Zen Phù Tang hòa vào sóng nước Nam Chơn.

Trải dọc bãi biển vịnh Nam Chơn, quần thể Công viên Thế giới Bách Thảo như một bức tường xanh giữa lòng khu Đảo Ngọc, mang đến hệ sinh thái xanh thuần khiết

Chiếc cầu gỗ cong nhẹ, chòi thưởng trà mộc mạc, sắc hồng lãng mạn của rừng hoa kèn hồng buông nhẹ bên dòng suối nhỏ, hồ cá Koi yên bình… kiến tạo nên khoảng lặng hoàn hảo để thả lỏng giác quan, lắng nghe chính mình và tái tạo nguồn năng lượng sống.

“Có một thiên nhiên diệu kỳ ngay sát hiên nhà, mỗi ngày bước ra cửa cùng con sẽ là một chuyến phiêu lưu đầy hứng khởi, mở ra chân trời khám phá đúng nghĩa của tuổi thơ. Trẻ nhỏ sẽ lớn lên gần gũi với cây xanh thay vì chỉ quanh quẩn trong những khối bê tông”, chị Kiều Dung nói thêm.

Vượt lên trên một công trình cảnh quan, quần thể Công viên Thế giới Bách Thảo tại Vinhomes Hải Vân Bay còn là “bảo tàng sống” nuôi dưỡng tri thức và cảm xúc cho thế hệ mai sau. Tầm nhìn ấy thêm sâu sắc khi đại đô thị nằm kề bên các di tích lịch sử hơn 200 năm sẽ được chủ đầu tư phục dựng lại, như Trạm Nam Chơn và Đồn Chơn Sảng.

Quần thể Công viên Thế giới Bách Thảo là minh chứng cho cách Vinhomes Hải Vân Bay kiến tạo đô thị với thiên nhiên là “kiến trúc sư”, góp phần kết nối thiên nhiên với chiều sâu văn hóa của vùng đất Hải Vân.

“Đằng sau mỗi gốc tùng, rừng trúc hay những thảm hoa ôn đới rực rỡ bên mép sóng là tất cả sự trân trọng giá trị sinh thái bản địa, nâng niu dấu ấn di sản và kỳ công thu góp những trải nghiệm đắt giá về Vinhomes Hải Vân Bay. Với cư dân, mỗi ngày trở về nhà đều là một hành trình chữa lành, và mỗi ngôi nhà đều trở thành một di sản xanh cho mai sau”, chị Minh Thư nhận định.