Robot Trung Quốc có thân nhiệt như người, giá hơn 4 tỷ

Số hóa

Robot Trung Quốc có thân nhiệt như người, giá hơn 4 tỷ

Trung Quốc ra mắt Moya - robot hình người có thân nhiệt, biểu cảm và trí nhớ cảm xúc như con người, nhưng mức giá khiến nhiều người choáng váng.

Cuối tháng 1/2026, công ty Zhuoyide Robotics tại Thượng Hải đã chính thức giới thiệu Moya, robot sinh học nguyên khối đầu tiên trên thế giới.
Moya gây chú ý khi sở hữu ngoại hình như người thật, cao 1,65 m, nặng 32 kg và được phủ silicon mềm mại, thân thiện môi trường. (Ảnh: Sohu)
Đặc biệt, robot này có khả năng duy trì nhiệt độ bề mặt từ 32 đến 36 độ C, mang lại cảm giác tiếp xúc gần giống con người. (Ảnh: Sina)
Phần đầu của Moya tích hợp 25 bộ truyền động giúp mô phỏng biểu cảm khuôn mặt tinh vi, trong khi cơ thể có 16 khớp cho dáng đi giống người tới 92%.(Ảnh: Sohu)
Robot còn được trang bị hệ thống cảm biến 3D, tránh va chạm và vật liệu đàn hồi giúp giảm tới 90% lực tác động khi tiếp xúc.(Ảnh: Sohu)
“Bộ não” AI của Moya sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn, cho phép ghi nhớ ngữ cảnh, nhận diện cảm xúc và tương tác cá nhân hóa lâu dài. (Ảnh: Sohu)
Sản phẩm được định vị là robot phục vụ và bầu bạn cảm xúc cao cấp, hướng tới cá nhân có nhu cầu chăm sóc hoặc dịch vụ đặc thù.
Tuy nhiên, Moya chỉ được sản xuất 50 chiếc với giá từ 1,2 đến 1,5 triệu NDT, tương đương hơn 4 tỷ đồng, khiến nó trở thành robot dành cho giới siêu giàu.
Thiên Trang (TH)
