Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Robot Trung Quốc tự bắt tay vệ tinh, Skynet thành hiện thực?

Số hóa

Robot Trung Quốc tự bắt tay vệ tinh, Skynet thành hiện thực?

Robot hình người của Trung Quốc gây chấn động khi tự kết nối vệ tinh LEO, hoạt động độc lập không cần mạng mặt đất, mở ra kỷ nguyên robot “không mất sóng”.

Thiên Trang (TH)
Trung Quốc vừa lập kỷ lục thế giới khi robot hình người Embodied Tien Kung tự thiết lập kết nối trực tiếp với vệ tinh quỹ đạo tầm thấp LEO.
Trung Quốc vừa lập kỷ lục thế giới khi robot hình người Embodied Tien Kung tự thiết lập kết nối trực tiếp với vệ tinh quỹ đạo tầm thấp LEO.
Sự kiện diễn ra tại Hội nghị Phát triển Công nghiệp Vũ trụ Thương mại Bắc Kinh, đánh dấu lần đầu robot vận hành ổn định mà không cần mạng internet mặt đất.
Sự kiện diễn ra tại Hội nghị Phát triển Công nghiệp Vũ trụ Thương mại Bắc Kinh, đánh dấu lần đầu robot vận hành ổn định mà không cần mạng internet mặt đất.
Trong thử nghiệm, robot nhận nhiệm vụ lấy giấy chứng nhận từ xe tự lái và trao tận tay cho con người trong điều kiện kết nối hoàn toàn qua vệ tinh.
Trong thử nghiệm, robot nhận nhiệm vụ lấy giấy chứng nhận từ xe tự lái và trao tận tay cho con người trong điều kiện kết nối hoàn toàn qua vệ tinh.
Hệ thống cho phép truyền dữ liệu hình ảnh và chuyển động theo thời gian thực từ không gian về trung tâm điều khiển.
Hệ thống cho phép truyền dữ liệu hình ảnh và chuyển động theo thời gian thực từ không gian về trung tâm điều khiển.
Robot sử dụng công nghệ mảng pha phẳng để “bắt tay” vệ tinh GalaxySpace đúng thời điểm bay ngang qua.
Robot sử dụng công nghệ mảng pha phẳng để “bắt tay” vệ tinh GalaxySpace đúng thời điểm bay ngang qua.
Thử nghiệm cũng chứng minh vệ tinh có thể chịu tải đồng thời cho robot, điện thoại và máy tính trong cùng mạng riêng.
Thử nghiệm cũng chứng minh vệ tinh có thể chịu tải đồng thời cho robot, điện thoại và máy tính trong cùng mạng riêng.
Thành công này mở ra tương lai robot hoạt động tại vùng sâu vùng xa, thảm họa hoặc nơi hạ tầng viễn thông bị phá hủy.
Thành công này mở ra tương lai robot hoạt động tại vùng sâu vùng xa, thảm họa hoặc nơi hạ tầng viễn thông bị phá hủy.
Chuỗi thành tích liên tiếp của Tien Kung khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu kỷ nguyên Skynet đã thực sự bắt đầu.
Chuỗi thành tích liên tiếp của Tien Kung khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu kỷ nguyên Skynet đã thực sự bắt đầu.
Mời quý độc giả xem thêm video: Đột phá trong cuộc cách mạng robot hình người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Robot #Vệ tinh #Skynet #Trung Quốc #Công nghệ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT