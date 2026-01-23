Người dùng Zalo coi chừng mất sạch tin nhắn vì quên bước này

Hà Nội

Zalo không lưu tin nhắn trên đám mây, chỉ cần quên sao lưu trước khi đổi máy hoặc xóa app, người dùng có thể mất dữ liệu vĩnh viễn.

Thiên Trang (TH)
Hàng chục triệu người dùng Zalo đang đối mặt nguy cơ mất toàn bộ tin nhắn nếu không chủ động sao lưu dữ liệu trước khi đổi máy hoặc cài lại ứng dụng.
Khác nhiều nền tảng nhắn tin khác, Zalo lưu trữ toàn bộ hội thoại trực tiếp trên thiết bị để tăng cường bảo mật và quyền riêng tư.
Điều này đồng nghĩa nếu người dùng xóa ứng dụng hoặc đăng nhập sang máy mới mà chưa sao lưu, dữ liệu sẽ biến mất hoàn toàn.
Zalo cho phép sao lưu thủ công ngay trong phần Cài đặt với thao tác đơn giản và có thể thực hiện ngay khi đang sử dụng.
Mỗi bản sao lưu đều được mã hóa bằng mật khẩu riêng và sẽ không thể khôi phục nếu người dùng quên mật khẩu này.
Tuy nhiên, bản sao lưu mặc định chủ yếu chỉ chứa tin nhắn văn bản, không bao gồm ảnh, video hay tệp đính kèm.
Để bảo vệ dữ liệu toàn diện hơn, người dùng có thể sử dụng dịch vụ zCloud giúp tự động lưu trữ đầy đủ nội dung đa phương tiện.
Đặc biệt với máy Samsung và Google Pixel, Zalo còn hỗ trợ tùy chọn giữ lại tin nhắn khi gỡ ứng dụng, giúp hạn chế rủi ro mất dữ liệu ngoài ý muốn. =
