Số hóa

Zalo vi phạm quyền lợi người dùng, bị xử phạt 810 triệu đồng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, đơn vị sở hữu và vận hành ứng dụng Zalo.

Tuệ Minh

Theo kết quả kiểm tra của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương), VNG đã mắc phải 6 nhóm hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đáng chú ý nhất trong số này là các vi phạm liên quan đến quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân (liên quan đến điều khoản mới của Zalo) - vấn đề đang được quan tâm trong lĩnh vực công nghệ.

VNG, đơn vị sở hữu và vận hành ứng dụng Zalo bị phạt 810 triệu đồng vì có 6 hành vi vi phạm.

Theo đó quyết định xử phạt được Ủy ban đưa ra trên cơ sở kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của doanh nghiệp. Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, có trụ sở tại số Z06 đường số 13, phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh, đã có nhiều hành vi vi phạm quy định pháp luật trong lĩnh vực này.

1. Không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp và bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định đối với một số thông tin.

2. Không có cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện việc sử dụng thông tin của người tiêu dùng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động có tính chất thương mại khác.

3. Quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung theo quy định.

4. Điều kiện giao dịch chung không quy định cụ thể thời điểm áp dụng.

5. Không công khai quy trình tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng theo hình thức niêm yết ở vị trí dễ nhìn thấy tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và đăng tải trên trang thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng theo quy định.

6. Không công khai cho người tiêu dùng dễ bị tổn thương các nội dung, cơ chế, chính sách áp dụng với người tiêu dùng dễ bị tổn thương theo quy định.

Điều khoản dịch vụ của Zalo gây phẫn nộ trong cộng đồng người dùng Việt Nam.

Tổng số tiền phạt cho 6 hành vi vi phạm trên là 810 triệu đồng. Cùng với quyết định xử phạt, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG chấm dứt các hành vi vi phạm, đồng thời chủ động rà soát và hoàn thiện các nội dung, chính sách liên quan, bảo đảm tuân thủ đầy đủ và chính xác các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trước đó, vào ngày 31/12/2025, Zalo gửi thông báo tới người dùng về việc cập nhật chính sách thu thập dữ liệu. Tuy nhiên, kết luận thanh tra cho thấy các cơ chế bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương, vẫn chưa được thực hiện đầy đủ và công khai theo quy định.

Tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị vận hành Zalo đã hoàn thành việc khắc phục một số tồn tại và đang hoàn thiện các nội dung còn lại để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, trả lại quyền kiểm soát dữ liệu minh bạch cho người dùng.

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, ngay sau khi làm việc và nhận được quyết định xử phạt, Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG đã thể hiện tinh thần cầu thị, chủ động phối hợp với cơ quan quản lý để rà soát, cập nhật và hoàn thiện các nội dung, chính sách liên quan. Đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp đã hoàn thành việc khắc phục một số tồn tại và đang trong quá trình khẩn trương hoàn thiện các nội dung còn lại.

