Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tiến sĩ thành tỷ phú nhờ “đôi mắt” cho robot

Số hóa - Xe

Từ startup vô danh, Howard Huang trở thành tỷ phú USD khi công ty Orbbec cung cấp công nghệ thị giác giúp robot giành huy chương vàng tại giải đấu quốc tế.

Thiên Trang (TH)
Từ một doanh nhân từng thất bại, tiến sĩ 46 tuổi Howard Huang đã tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục khi đặt cược vào công nghệ robot và xây dựng Orbbec thành “bộ mắt” cho hàng loạt cỗ máy thông minh.
Dấu mốc đáng chú ý đến tại Thế vận hội Robot hình người ở Bắc Kinh, nơi robot Tien Kung Ultra giành huy chương vàng chạy 100m nhờ hệ thống cảm biến thị giác 3D do Orbbec phát triển.
Công nghệ cốt lõi của công ty là camera RGBD và cảm biến lidar, cho phép robot nhận diện môi trường, tránh vật cản và tương tác chính xác hơn trong không gian phức tạp.
Tham vọng của Huang không dừng lại ở việc hỗ trợ robot nhìn thấy, mà còn hướng đến việc vượt qua giới hạn thị giác con người, mở ra thế hệ máy móc có khả năng nhận thức sâu hơn.
Sự bùng nổ của thị trường robot toàn cầu, dự kiến đạt 179 tỷ USD vào năm 2033, đã tạo cú hích lớn giúp Orbbec tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu và lợi nhuận chỉ trong thời gian ngắn.
Cổ phiếu công ty tăng gấp đôi trong vòng một năm, đưa Huang gia nhập hàng ngũ tỷ phú với tài sản ước tính 1,6 tỷ USD, bất chấp xuất phát điểm đầy khó khăn và những khoản vay từ bạn bè để duy trì hoạt động.
Dù phải cạnh tranh với các đối thủ lớn như RealSense từ Mỹ, Orbbec vẫn chiếm ưu thế nhờ hiệu suất cảm biến vượt trội và khả năng cung cấp nhiều giải pháp linh hoạt cho nhà sản xuất robot.
Trong bối cảnh robot hình người được dự báo trở thành ngành công nghiệp nghìn tỷ USD, Huang đang tiếp tục đầu tư mạnh để phát triển công nghệ và mở rộng sản xuất, đặt cược vào tương lai nơi robot trở thành một phần không thể thiếu của đời sống.
#robot #cảm biến #tỷ phú #công nghệ #Orbbec #thị giác

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT