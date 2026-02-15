Hà Nội

Quân sự

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư chúc Tết cán bộ, chiến sĩ toàn quân

Nhân dịp đón xuân Bính Ngọ, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, có gửi thư đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và lực lượng vũ trang trên cả nước.

Trà Khánh

Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, gửi tới toàn bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động toàn quân, lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên cả nước, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang viết: Năm Ất Tỵ 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương; sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhân dân, toàn quân đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, thống nhất, tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện và hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

dan-tuong-phan-van-giang-bt-bqp.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: QĐND

Nổi bật là: Thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xử lý hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân được nâng lên. Tích cực tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Tham mưu, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước và lan tỏa sâu rộng giá trị hòa bình, độc lập dân tộc trong nhân dân và bạn bè quốc tế.

Các mặt công tác huấn luyện, giáo dục - đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, chấp hành pháp luật; công tác hậu cần - kỹ thuật, tài chính; công nghiệp quốc phòng, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng... đạt kết quả tốt. Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu, Quân đội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng cho biết năm 2026 có ý nghĩa rất quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Tô Lâm về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, phương châm “5 vững” và mục tiêu “Quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại”.

Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lập nhiều chiến công, thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân tự chủ, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Bước sang năm Bính Ngọ 2026, Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời chúc tới các lực lượng trong toàn quân cùng gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công và không ngừng tiến bộ.

