Ready or Not bán 13 triệu bản bất chấp tranh cãi dữ dội

Số hóa

Ready or Not bán 13 triệu bản bất chấp tranh cãi dữ dội

Tựa game bắn súng chiến thuật Ready or Not cán mốc 13 triệu bản bán ra, vượt qua những tranh cãi và làn sóng chỉ trích từ cộng đồng game thủ.

Thiên Trang (TH)
Ready or Not là game bắn súng chiến thuật đưa người chơi vào vai đặc vụ SWAT.
Ready or Not là game bắn súng chiến thuật đưa người chơi vào vai đặc vụ SWAT.
Trò chơi ra mắt Early Access trên Steam năm 2021 và phát hành chính thức cuối 2023.
Trò chơi ra mắt Early Access trên Steam năm 2021 và phát hành chính thức cuối 2023.
Chỉ sau chưa đầy hai tháng có mặt trên console, game đã bán thêm 3 triệu bản.
Chỉ sau chưa đầy hai tháng có mặt trên console, game đã bán thêm 3 triệu bản.
Tuy nhiên, Ready or Not từng bị "review bombing" vì cắt bỏ một số chi tiết nhạy cảm.
Tuy nhiên, Ready or Not từng bị “review bombing” vì cắt bỏ một số chi tiết nhạy cảm.
Void Interactive sau đó phải lên tiếng, cho rằng tranh cãi đến từ hiểu lầm.
Void Interactive sau đó phải lên tiếng, cho rằng tranh cãi đến từ hiểu lầm.
Điểm đánh giá hiện đã hồi phục lên mức Mostly Positive dù vẫn còn ý kiến trái chiều.
Điểm đánh giá hiện đã hồi phục lên mức Mostly Positive dù vẫn còn ý kiến trái chiều.
Bản cập nhật mới bổ sung chế độ khó, nhiệm vụ mới và hỗ trợ mod từ cộng đồng.
Bản cập nhật mới bổ sung chế độ khó, nhiệm vụ mới và hỗ trợ mod từ cộng đồng.
Thành công 13 triệu bản khẳng định sức hút bền vững của Ready or Not trên thị trường.
Thành công 13 triệu bản khẳng định sức hút bền vững của Ready or Not trên thị trường.
Thiên Trang (TH)
#Ready or Not #bán chạy #game bắn súng #game chiến thuật #cộng đồng game thủ #Steam

