Quy định mới về xăng E10 RON95-III

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 29 về thí điểm một số chính sách phục vụ lộ trình sử dụng xăng E10, có hiệu lực từ ngày 16/6/2026 đến hết ngày 15/6/2028.

Theo đó, xăng E10RON95-III được xác định là mặt hàng xăng sinh học tiêu dùng phổ biến và được Nhà nước công bố giá cơ sở để thay thế xăng RON95-III trong công tác điều hành giá.

Ảnh minh hoạ.

Nghị quyết quy định một số cơ chế thí điểm nhằm thúc đẩy triển khai lộ trình sử dụng xăng E10, gồm: thuê dịch vụ thử nghiệm để kiểm tra chất lượng xăng dầu; xác định xăng E10RON95-III là mặt hàng tiêu dùng phổ biến do Nhà nước công bố giá; quy định các yếu tố hình thành giá cơ sở; xử lý lượng xăng không chì còn tồn và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Về kiểm tra chất lượng, các thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh xăng dầu có hoạt động pha chế được phép thuê các tổ chức thử nghiệm được chỉ định theo quy định để kiểm tra chất lượng sản phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Hợp đồng thuê dịch vụ thử nghiệm được sử dụng thay thế tài liệu thuyết minh về năng lực phòng thử nghiệm tại cơ sở pha chế.

Theo nghị quyết, kể từ ngày có hiệu lực, xăng E10RON95-III được đưa vào cơ chế điều hành giá thay cho xăng RON95-III. Bộ Công Thương và Bộ Tài chính có trách nhiệm xác định các yếu tố cấu thành công thức giá cơ sở và công bố giá cơ sở để phục vụ công tác điều hành.

Giá cơ sở xăng E10RON95-III được hình thành từ giá xăng dầu thế giới do Bộ Công Thương xác định trên cơ sở bình quân giá giao dịch quốc tế của xăng RON95 giữa hai kỳ điều hành; giá ethanol nhiên liệu do Bộ Tài chính xác định và công bố.

Các chi phí đưa xăng từ nước ngoài về cảng Việt Nam, chi phí premium đối với nguồn sản xuất trong nước và chi phí vận chuyển từ nhà máy lọc dầu trong nước về cảng được áp dụng tương tự mức chi phí của xăng RON95-III. Trong khi đó, lợi nhuận định mức và chi phí kinh doanh định mức được áp dụng theo mức của xăng E5RON92.

Khi có đầy đủ dữ liệu phục vụ hoạt động kinh doanh xăng E10RON95-III, Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương rà soát, quyết định các khoản chi phí phù hợp để đưa vào công thức tính giá cơ sở.

Nghị quyết cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu báo cáo đầy đủ, kịp thời, trung thực và chính xác các thông tin, số liệu phục vụ việc xác định giá cơ sở, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung báo cáo.

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện điều hành giá xăng E10RON95-III thay thế xăng RON95-III từ kỳ điều hành gần nhất kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực.

Đối với lượng xăng không chì thành phẩm còn tồn trước ngày 1/6/2026, Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp mua bán, chuyển giao cho nhau để phục vụ hoạt động pha chế xăng sinh học. Việc chuyển giao phải hoàn thành trước ngày 31/7/2026 và các thương nhân đầu mối phải báo cáo Bộ Công Thương về khối lượng thực hiện trước ngày 15/8/2026.

Nghị quyết giao Bộ Công Thương chủ trì triển khai lộ trình sử dụng xăng E10 trên phạm vi toàn quốc, điều phối nguồn cung ethanol và xăng nền phục vụ pha chế, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm. Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các quy định về đo lường, chất lượng xăng E10 trong quá trình sản xuất, pha chế, nhập khẩu và lưu thông.

Bộ Tài chính được giao nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường đối với xăng sinh học nhằm khuyến khích sử dụng loại nhiên liệu này khi cần thiết. Bộ Xây dựng rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến hạ tầng kho chứa và trạm phối trộn xăng sinh học. Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu cơ chế phát triển vùng nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học, đồng thời đánh giá, công bố các chỉ số giảm phát thải từ việc sử dụng xăng sinh học.

UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, cải tạo hệ thống lưu chứa và phân phối xăng E10; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E5 và E10 trên địa bàn. Các thương nhân kinh doanh xăng dầu phải thực hiện đúng lộ trình chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 theo quy định.