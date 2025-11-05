Hà Nội

Chính trị

Quốc hội sẽ dành cả ngày 5/11 để thảo luận ở tổ về 7 dự án luật

Trong không khí làm việc khẩn trương và tập trung, Quốc hội hôm nay tiếp tục chương trình nghị sự với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác lập pháp.

T.B

Theo lịch làm việc, ngày 5/11, Quốc hội sẽ dành trọn một ngày để thảo luận ở tổ về các dự án luật. Buổi sáng, nội dung thảo luận xoay quanh 4 dự án luật: Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên và thành phố Cần Thơ thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục làm việc ở tổ với 3 dự án luật khác gồm: Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); và Luật Tiết kiệm, chống lãng phí.

Trước đó, trong phiên làm việc chiều 4/11, Quốc hội đã nghe Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày những điểm mới cùng định hướng trọng tâm trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời triển khai thảo luận tại tổ để đóng góp ý kiến hoàn thiện văn kiện.

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 5 yêu cầu về góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư đề nghị mỗi Đại biểu Quốc hội đóng góp với tư cách người đại diện cho Nhân dân, đồng thời cũng với tư cách đảng viên, cán bộ có trải nghiệm thực tiễn sâu sắc.

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 4/11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chính trị

Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 17: Đoàn kết trong bất định

Sáng 3/11, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 17 với chủ đề “Đoàn kết trong bất định” đã khai mạc tại TP. Đà Nẵng.

Hội thảo thu hút cùng gần 50 diễn giả là những chuyên gia hàng đầu, uy tín tại Việt Nam, trong khu vực và quốc tế, cùng hơn 300 đại biểu, trong đó có 11 đại sứ, từ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài ra, có hơn 200 đại biểu đăng ký tham dự trực tuyến.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hùng Sơn - Giám đốc Học viện Ngoại giao, cho biết: Sau 16 năm tổ chức, hội thảo đã trở thành trung tâm thúc đẩy tăng trưởng và kết nối, góp phần củng cố hòa bình, ổn định và thịnh vượng, không chỉ ở Biển Đông mà trong không gian biển ở cấp độ khu vực và toàn cầu. Trong bối cảnh thế giới có nhiều chuyển dịch mang tính địa chấn, biến động nhanh chóng và bất định, việc thúc đẩy, đối thoại hơn nữa là điều cấp thiết để tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin, giảm thiểu rủi ro, xóa bỏ mơ hồ từ những tính toán sai hoặc hiểu lầm. Đối thoại sẽ góp phần củng cố hiểu biết chung về các “luật chơi” và những bộ quy tắc ứng xử, qua đó gắn kết các quốc gia và cộng đồng trong khu vực và trên thế giới.

Chính trị

Kiểm soát chặt chẽ việc cấp phát, cho vay lại vốn ODA

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần tăng cường cơ chế giám sát, chế tài, bảo đảm quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay cấp phát cho địa phương.

Ngày 3/11, tiếp tục chương trình kỳ thứ 10, Quốc hội dành sự quan tâm đến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công. Thảo luận tại tổ, góp ý cụ thể một số vấn đề trong dự án luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu phải bảo đảm tính minh bạch, công khai, chủ động và hiệu quả trong quản lý nợ công.

SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN VAY CẤP PHÁT CHO ĐỊA PHƯƠNG

