Quốc hội sẽ dành cả ngày 5/11 để thảo luận ở tổ về 7 dự án luật

Trong không khí làm việc khẩn trương và tập trung, Quốc hội hôm nay tiếp tục chương trình nghị sự với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác lập pháp.

Theo lịch làm việc, ngày 5/11, Quốc hội sẽ dành trọn một ngày để thảo luận ở tổ về các dự án luật. Buổi sáng, nội dung thảo luận xoay quanh 4 dự án luật: Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên và thành phố Cần Thơ thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục làm việc ở tổ với 3 dự án luật khác gồm: Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); và Luật Tiết kiệm, chống lãng phí.

Trước đó, trong phiên làm việc chiều 4/11, Quốc hội đã nghe Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày những điểm mới cùng định hướng trọng tâm trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời triển khai thảo luận tại tổ để đóng góp ý kiến hoàn thiện văn kiện.